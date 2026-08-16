Ricardo Peralta es cancelado una vez más: comunidad LGBT le rinde homenaje y no sube a recibir el premio (La Más Draga)

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Durante la gran final de Solo Las Más 2, el pasado sábado 15 de agosto de 2026, la producción de La Más Draga entregó un homenaje en el Auditorio BB de la Ciudad de México a los creadores de contenido Pepe y Teo por 15 años de trayectoria, pero los galardonados no subieron a recibir el premio tras una ola de abucheos dirigidos a Ricardo Peralta y César Doroteo.

El reconocimiento, presentado por la drag queen Liza Zan Zuzzi en un evento transmitido en vivo en cines y YouTube, quedó sin destinatarios en el escenario.

Abucheos y rechazo en evento en vivo y cines A “Pepe y Teo”

Desde el primer anuncio del premio, asistentes al evento y espectadores en cines reportaron fuertes abucheos contra el ex habitante de La Casa de los Famosos México y el ex grajero de La Granja VIP 1. El rechazo no solo se escuchó en el Auditorio BB; usuarios en redes señalaron que los abucheos se replicaron en las salas de la cadena de cines donde se transmitió la final.

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La entrega del reconocimiento se realizó durante la transmisión nacional y mundial, lo que amplificó la reacción adversa. Testigos señalaron que la propia Liza Zan Zuzzi también recibió abucheos, alimentados por rumores sobre su posible salida de La Más Draga rumbo a Drag Race México.

Durante la gran final de ‘Solo Las Más 2’, la producción de La Más Draga reconoció el trabajo de “Pepe y Teo”, pero se desató una ola de abucheos dirigidos a Ricardo Peralta y César Doroteo (La Más Draga)

Ante la presión y el ambiente hostil, Pepe y Teo decidieron no subir al escenario. Liza Zan Zuzzi dio las gracias en nombre de los homenajeados y se retiró con los dos reconocimientos en mano.

Ricardo Peralta responde a la polémica y el linchamiento en redes

En respuesta al incidente, Ricardo Peralta publicó en sus historias de Instagram que no piensa esconderse frente a los abucheos y mensajes de odio. “Ya estoy acostumbrada a este tipo de linchamiento público”, ello tras su desastroso paso por La Casa de los Famosos México en su segunda temporada. El influencer aseguró que enfrentará la crítica “dando la cara”.

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La reacción de la audiencia se produce en un contexto donde la figura de Peralta ha sido objeto de polémicas recientes, especialmente tras su participación en realities y su exposición mediática.

Final de Solo Las Más 2: polémica, fractura y acusaciones de fraude

El desenlace de Solo Las Más 2 marcó un punto de quiebre para la comunidad seguidora del reality. La Kyliezz fue coronada como “La Máxima” de la edición All Stars, recibiendo un premio de 1 millón de pesos. El veredicto fue recibido con gritos de “fraude” y reclamos directos al jurado y la producción, en especial a Lolita Cortés, acusada de mostrar favoritismo.

Durante la coronación, el público coreó el nombre de Lupita Kush, a quien consideraron la favorita real. Usuarios de redes sociales calificaron la noche como un “robo”, acusando a los productores Bruno y Carlo de llevar a La Kyliezz y Peke Balderas a la final por decisión propia.

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(La Más Draga)

Cambios de último minuto y afectaciones a finalistas

La final presentó cambios inesperados. La salida de Galilea Montijo como conductora principal se confirmó días antes, obligando a Vanessa Claudio a asumir la conducción de emergencia por diferencias contractuales con Televisa.

Hidden Mistake, una de las competidoras con más seguidores, llegó a la final bajo restricción médica tras una cirugía de urgencia. Su show tuvo que adaptarse a una rutina sin movimientos abdominales y con zapatos planos, lo que disminuyó su desempeño.

Ganadoras y reconocimientos de la noche

El evento distinguió a varias participantes. La Kyliezz recibió el premio mayor. Mista Boo fue nombrada “La Más Querida” por la ovación del público. Las finalistas incluyeron a Lupita Kush, Juana Guadalupe, Hidden Mistake y Peke Balderas.

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El homenaje a Pepe y Teo, empañado por el rechazo directo a Ricardo Peralta, se suma a una noche marcada por divisiones y polémicas dentro del público y la comunidad LGBT+.