Exigen se investigue la difusión de fotos de la casa de la madre de Jeshua Cisneros por autoridades del Edomex

Jeshua Cisneros manifestación Cuautitlán Izcalli FGJEM (Said CT/FB)

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El colectivo Lirios Buscadores Izcalli exigió que se investigue por parte de las autoridades del Estado de México la difusión de imágenes del domicilio de Karla Lechuga, madre de Jeshua Cisneros, joven desaparecido desde el 13 de noviembre de 2025, luego de que elementos de la Policía de Cuautitlán Izcalli acudieron a su casa la noche del viernes; esto pese a contar con protección.

“Una institución que tiene la obligación de proteger a una persona no puede, bajo ninguna circunstancia, contribuir a hacer público el lugar donde vive”, señaló.

Y es que tanto el colectivo como la madre buscadora denunciaron que la noche del viernes, entre las 20:00 y las 20:30 horas, elementos de la Policía Municipal de Izcalli intentaron ingresar a su departamento bajo el argumento de que debían tomar fotografías, estuviera ella presente o no.

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Karla Lechuga no se encontraba en su domicilio, pero el colectivo señaló que los vecinos intervinieron y evitaron que los policías ingresaran al domicilio, ya que no presentaban una orden judicial ni proporcionaron una justificación clara que acreditara su actuar.

Ficha de Búsqueda de Jeshua Cisneros, desaparecido en Cuautitlán Izcalli (Especial)

Ante los hechos, realizaron publicaciones en redes sociales en las que denunciaron el actuar de los elementos; sin embargo, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli aseguró que no se trató de un operativo, acto de vigilancia o revisión, sino “al cumplimiento de una medida de protección vigente” a favor de la madre buscadora.

Además, afirmó que los dos policías se retiraron del lugar al no encontrar a nadie en la vivienda, por lo que negó el intento de ingreso a la casa de la madre buscadora.

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Respecto a las imágenes recabadas por los policías, señaló que “forman parte del registro de su actuación y tienen por objeto documentar el cumplimiento de la visita de seguimiento”; sin embargo, también compartieron las fotografías del domicilio.

Karla Lechuga cuenta con medidas de protección: difusión de fotos vulnera su seguridad

Foto: Facebook

El colectivo Lirios Buscadores Izcalli acusó que ni siquiera bajo el argumento de aclarar lo ocurrido esa noche, se debe utilizar información sensible de la madre “para construir una versión institucional que lave la imagen de lo ocurrido”.

También detallaron que Karla Lechuga lleva dos días hospitalizada después de participar en una jornada de búsqueda en el canal de Teoloyucan, por lo que se debería garantizar su seguridad y no difundir información sensible.

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Ante los hechos, exigió que las imágenes, publicaciones y cualquier material que permita identificar o localizar la vivienda de Karla Lechuga sean eliminadas de inmediato.

Además, solicitaron que se realicen las siguientes acciones:

Se investigue quien autorizó y difundió las fotografías.

Que se revisen las medidas de protección y se implementen mecanismos efectivos para garantizar su seguridad .

La intervención de autoridades estatales y federales para garantizar su integridad.

Se establezca de manera clara la responsabilidad administrativa , y en su caso, legal de quienes difundieron la información del domicilio.

Se explique públicamente la razón por la que las autoridades consideraron necesario publicar las imágenes de la vivienda de una madre buscadora con medidas de protección.

Foto: Facebook

Además, el colectivo responsabilizó a las autoridades municipales y estatales de las posibles amenazas, agresiones, acto de violencia u hostigamiento que pueda sufrir Karla Lechuga derivado de la difusión de fotos de su casa.

“No queremos condolencias después, queremos a Karla viva, segura y protegida. Exigimos el retiro inmediato de las fotografías y de cualquier información que permita ubicar su domicilio, una investigación sobre quién autorizó su difusión y medidas de protección reales y efectivas. Buscar a nuestros desaparecidos no puede convertirse en una sentencia de muerte”, acusó en un comunicado.

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Estos señalamientos se suman a los realizados por la madre buscadora cuando denunció que los policías habrían intentado ingresar a su domicilio, en los que también los responsabilizó de cualquier posible acto de violencia en su contra o de su familia.

“Hago responsable de cualquier cosa que pudiera sucederme a mí, a mi familia o a mis bienes a las autoridades y elementos que participaron en estos hechos, así como a quienes hayan ordenado o permitido este tipo de acciones (…) Mi hijo tiene derecho a ser buscado y yo tengo derecho a exigir que las autoridades cumplan con su obligación”, escribió Lechuga en redes sociales.

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