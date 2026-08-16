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Paola Rojas responde sarcásticamente a Luisa María Alcalde: “Lo que tú no querías, lo has logrado”

La periodista respondió con ironía desde sus redes sociales y aseguró que el episodio terminó acercándola con otros comunicadores incluidos en el mismo listado

La querida conductora de televisión compartió en redes que primero tras presentar síntomas parecidos a los del Covid-19 o influenza, finalmente dio positivo a este terrible grupo de bacterias Paola Rojas
¿Cuál es el estado de salud de Paola Rojas hoy 2 de mayo tras ser diagnosticada con estreptococo? Crédito: Instagram, @paolarojas
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La polémica alrededor de la lista presentada por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, tuvo una nueva reacción. Esta vez fue Paola Rojas quien decidió responder a través de sus redes sociales, donde publicó un video acompañada por Luis Arturo Herrera, también mencionado por la funcionaria.

Con evidente tono sarcástico, la periodista comenzó su mensaje agradeciendo a Alcalde por haberla colocado junto a Herrera. “Tengo que agradecerle a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, que me haya incluido en la misma lista que Arturo Herrera, porque gracias a eso tenemos mucho en común y ya nos conocimos y ya somos compas”, expresó.

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Lejos de bajar el tono, Luis continuó con la ironía y aseguró que el episodio tuvo un efecto inesperado. “Gracias, María Luisa, porque has logrado juntarnos. Lo que tú no querías, lo has logrado”, dijo. Según la periodista, quienes aparecen en el listado comenzaron a acercarse para conocerse y continuar expresando sus opiniones.

Paola Rojas responde con ironía a la polémica

Paola Rojas y Luis Arturo Herrera

En el video, Rojas señaló que el episodio incluso incrementó sus ganas de participar en la conversación pública. “¿Y qué crees? Nos dieron más ganas de opinar”, afirmó antes de referirse a las acusaciones relacionadas con la actividad de cuentas en redes sociales.

La conductora también lanzó una invitación a sus seguidores para demostrar que detrás de sus publicaciones existen personas reales. “Si tú tienes nombre, apellido y una opinión, comparte aquí tu video y demuéstrales que no eres bot”, expresó.

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El mensaje representa una nueva respuesta de Rojas después de que anteriormente cuestionara públicamente su inclusión en el listado. La periodista había señalado que, tras darse a conocer, comenzó a recibir insultos y amenazas en redes sociales, algunas de ellas dirigidas también contra su familia.

La periodista asegura que seguirán opinando

Paola Rojas, Luisa María Alcalde -México- 14 agosto
(Imagen TV/Presidencia)

Antes de publicar su nuevo video, Rojas había advertido sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, puede tener la exposición de periodistas dentro de este tipo de listados. En su intervención del 14 de agosto, cuestionó que se señalara públicamente a comunicadores en un contexto que consideró preocupante para el ejercicio periodístico.

Ahora, acompañada por Luis Arturo Herrera, decidió llevar la respuesta hacia el terreno del humor y el sarcasmo. La periodista aseguró que los señalados han comenzado a relacionarse entre sí y planteó la situación como una consecuencia inesperada de haber sido incluidos en el mismo listado.

“Las personas de la lista nos estamos juntando para conocernos, entablar amistad y seguir adelante para informar con la verdad”, afirmó. Después, volvió a insistir en que la controversia no ha disminuido sus intenciones de expresarse: “Nos dieron más ganas de opinar. Saludos”, concluyó Rojas en el video.

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