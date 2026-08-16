México
Agregar Infobae enGoogle

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 16 de agosto

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Guardar

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Estado del servicio de todas las líneas del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Amores

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Venustiano Carranza

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Chapultepec - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cuál es el precio y los horarios del Metrobús

Entrada de la estación Mixiuhca. (Twitter/@Claudiashein)
Entrada de la estación Mixiuhca. (Twitter/@Claudiashein)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: quién será el tercer eliminado y riesgo de doble salida

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: quién será el tercer eliminado y riesgo de doble salida

¡Se acerca la FILUNI 2026! Cine, conciertos, exposiciones y talleres celebran su 8ª edición: fecha, horarios e invitados destacados

En pocos días el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM ofrecerá un gran número de actividades académicas y artísticas en torno a la producción editorial universitaria nacional e internacional

¡Se acerca la FILUNI 2026! Cine, conciertos, exposiciones y talleres celebran su 8ª edición: fecha, horarios e invitados destacados

Detienen a “El Florero” tras agresión violenta contra una menor en Puerto Peñasco, Sonora

La fiscalía estatal identificó al hombre como quien aparece en un video jalando del cabello y arrastrando a la joven; también habría agredido a policías municipales durante su detención

Detienen a “El Florero” tras agresión violenta contra una menor en Puerto Peñasco, Sonora

Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos: UNAM alerta sobre los riesgos del turismo masivo

Especialistas y representantes comunitarios señalan que la iniciativa reconoce derechos colectivos, pero aún deja en manos federales el registro, la catalogación y parte de la gestión de sitios sagrados

Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos: UNAM alerta sobre los riesgos del turismo masivo

Licencia de conducir CDMX 2026: por qué puedo perder el permiso durante agosto

La Secretaría de Movilidad mantiene vigente la facultad de suspender o cancelar el permiso si el conductor infringe ciertas conductas

Licencia de conducir CDMX 2026: por qué puedo perder el permiso durante agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Aseguran más de media tonelada de presunta marihuana en una empresa de paquetería de León, Guanajuato

Exigen se investigue la difusión de fotos de la casa de la madre de Jeshua Cisneros por autoridades del Edomex

Regresan 17 familias a Chilapa tras desplazamiento provocado por ataques de Los Ardillos y Los Tlacos en la Montaña de Guerrero

Retiro de visas: la nueva herramienta de presión de Trump contra políticos mexicanos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Gala Montes contra la producción por no dejarla defender a Flor Vigna

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Gala Montes contra la producción por no dejarla defender a Flor Vigna

Ricardo Peralta es cancelado una vez más: comunidad LGBT+ le rinde homenaje y no sube a recibir el premio

Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas

Victoria Ruffo reacciona a rumores de conflicto con Paola Dalay: “Yo tengo muchos problemas”

¿Cuántos años tiene realmente Belinda? La versión que la cantante sostiene y la evidencia que contradice

DEPORTES

Lanzan reto a Canelo Álvarez previo a su pelea contra Christian Mbilli: “Prepárate”

Lanzan reto a Canelo Álvarez previo a su pelea contra Christian Mbilli: “Prepárate”

Edson Ramírez apunta a conseguir el boleto olímpico en tiro deportivo

Licencia de conducir CDMX 2026: por qué puedo perder el permiso durante agosto

Incertidumbre con Edson Álvarez: No fue convocado para el primer juego del West Ham en la Championship

Quién es Iker Benito, nuevo jugador de los Gallos Blancos de Querétaro