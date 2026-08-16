Victoria Ruffo reacciona a rumores de conflicto con Paola Dalay: “Yo tengo muchos problemas”

José Eduardo Derbez se ha vuelto viral por responder con un ácido comentario a una crítica que le su padre en público. (jose_eduardo92, Instagram)

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Los rumores sobre una posible separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay volvieron a colocar a su familia bajo los reflectores. En medio de las especulaciones, Victoria Ruffo fue nuevamente cuestionada por los medios de comunicación sobre la relación que mantiene con su nuera.

La actriz negó que exista un conflicto entre ambas y explicó que su postura ha sido respetar la vida sentimental de su hijo. “Mi relación con las novias o la mujer de mi hijo es de respeto, este, mutuo”, señaló al ser consultada sobre el tema.

Ruffo también dejó claro que no pretende involucrarse en las decisiones de la pareja. “No me meto con ellos”, afirmó, antes de explicar que considera importante respetar los tiempos y decisiones de los hijos cuando llegan a una etapa en la que comienzan a tomar sus propias determinaciones.

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Victoria Ruffo habla de su relación con Paola Dalay

José Eduardo y Paola contaron con la presencia de Victoria Ruffo (Foto: Instagram)

Ante las preguntas sobre si existe una mala relación con su nuera, la actriz respondió inicialmente con humor: “Creo que nunca me he llevado bien, pero con todo mundo. Ay, sí, no es cierto”. Entre risas, aclaró que esa frase no reflejaba la realidad y retomó su explicación sobre el vínculo que mantiene con Paola.

Ruffo aseguró que la relación se sostiene sobre el respeto y que evita intervenir en los asuntos de José Eduardo y su pareja. “Trato de ser muy respetuosa de sus relaciones y sus tiempos”, comentó ante los medios.

La actriz también reconoció que los hijos llegan a una edad en la que toman sus propias decisiones. “Los niños llegan a una edad en donde ya toman decisiones de a quién quieren ver y a quién no”, expresó, dejando claro que considera que corresponde a ellos manejar su vida personal.

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Paola Dalay responde a los rumores de separación

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)

Las declaraciones de Victoria Ruffo ocurren después de que Paola Dalay enfrentara públicamente las versiones sobre una supuesta separación de José Eduardo Derbez. La joven explicó que el actor se encuentra trabajando en España y señaló que prefiere esperar a su regreso para hablar del tema de manera conjunta.

Paola también negó que exista una infidelidad y rechazó las versiones que relacionaban a José Eduardo con Mafer Reséndiz, colaboradora de su programa. Incluso defendió a la comunicadora y la describió como una persona “educada” y con valores.

Sobre su relación, Dalay reconoció que han tenido dificultades como cualquier pareja, pero aseguró que suelen resolver sus diferencias mediante el diálogo. También señaló que la diferencia de edad de diez años entre ambos no representa un problema y que, si algún día llegan a separarse, el bienestar de su hija Tessa será la prioridad.

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La respuesta de Ruffo que encendió las preguntas

La actriz compartió las razones que la llevaron a asentarse de la obra "Las Leonas". Crédito: IG, victoriaruffo

Los medios también le preguntaron a Victoria Ruffo sobre las declaraciones de Paola, quien había dicho que no impediría que José Eduardo viera a su hija y que estaría dispuesta a hablar con la actriz si algún día surgiera algún problema entre ellas.

Ruffo coincidió con esa postura y respondió: “Ah, no, pues claro. No, no, no, hace muy bien. Tiene que haber una buena relación entre ellos”. Con ello, respaldó la importancia de que exista una relación adecuada entre los padres de la pequeña.

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si tenía algún problema pendiente con Paola, la actriz volvió a recurrir al humor y soltó una frase que rápidamente llamó la atención: “Ah, yo tengo muchos problemas. Si quieren saber los míos, con mucho gusto”. Más allá de la broma, Ruffo sostuvo que no existe un conflicto que haya presentado públicamente con su nuera y que su postura continúa siendo respetar la vida de la pareja.

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