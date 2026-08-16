¿Cuántos años tiene realmente Belinda? La versión que la cantante sostiene y la evidencia que contradice (RS)

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El debate sobre la edad de Belinda cobra fuerza este 16 de agosto de 2026, día en que la cantante celebra su cumpleaños y miles de fans discuten si cumple 37 o 34 años.

La duda no es nueva: mientras documentos oficiales mexicanos atribuyen a la artista una fecha de nacimiento en 1989, la propia cantante pop sostiene que nació en 1992. La diferencia de tres años entre ambas versiones ha generado especulaciones en redes sociales y medios de entretenimiento.

Registro Nacional de Población: 1989 como fecha oficial del año en que nació Belinda

De acuerdo con información del Registro Nacional de Población (RENAPO), Belinda Peregrín Schüll nació el 15 de agosto de 1989 en Madrid, España. Este registro oficial la coloca con 37 años cumplidos este 2026, una cifra respaldada por documentos que difícilmente pueden ser modificados de manera arbitraria.

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La información del RENAPO ha circulado en medios mexicanos como dato verificable ante la confusión sobre la edad real de la cantante. Según estos documentos, la artista se trasladó a México a corta edad y desde niña desarrolló su carrera en televisión y música.

Registro Nacional de Población: 1989 como fecha oficial del año en que nació Belinda (Foto: Instagram/@belindapop)

La versión de Belinda: 1992 y 34 años

En contraste, la versión que Belinda mantiene en su sitio web y en declaraciones públicas señala que nació el 15 de agosto de 1992. En entrevistas retomadas por medios de espectáculos, la cantante afirmó: “Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años”, en referencia al año 2020. Bajo esta versión, en 2026 la artista celebraría 34 años.

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La diferencia de años entre la versión oficial y la declaración de Belinda es un tema que ha provocado debates recurrentes entre seguidores y periodistas. La propia cantante ha dicho que no sabe de dónde provienen los datos que la hacen tres años mayor de lo que ella misma afirma.

Origen de la polémica: estrategias y documentos

La confusión sobre la edad de Belinda surge desde sus primeros años en televisión. Versiones recogidas por medios de espectáculos aseguran que, para acceder a ciertos papeles en telenovelas, la producción habría aumentado la edad de la artista en documentos internos. A eso se suman biografías y registros contradictorios en diferentes plataformas y sitios web.

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En 2021, la diferencia de edad con Christian Nodal volvió a poner el tema en agenda pública. En ese momento, circuló la imagen de un supuesto pasaporte español que indicaría 1992 como año de nacimiento, pero la autenticidad de ese documento nunca fue confirmada por autoridades.

La cantante defendió la diferencia de edad con Nodal y sostuvo que la madurez del cantante no dependía de la cifra: “La diferencia de edad entre nosotros es de siete años”, dijo en entrevistas a diversos medios.

La versión de Belinda: 1992 y 34 años (Belinda)

Documentos oficiales contra declaraciones públicas

La persistencia de dos fechas de nacimiento distintas en la biografía de Belinda ha alimentado el debate. Por un lado, el RENAPO sostiene que nació en 1989; por el otro, las declaraciones de la artista y algunos documentos como su sitio web oficial insisten en 1992.

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La información oficial del RENAPO es considerada la más sólida, pues depende de registros civiles y migratorios difíciles de alterar. En contraste, las declaraciones públicas y las biografías pueden responder a estrategias de imagen o necesidades de la industria del entretenimiento.

Cumpleaños 2026: la versión que predomina

A pesar de que Belinda asegura que celebra 34 años este 16 de agosto, la evidencia documental atribuye a la cantante 37 años cumplidos en 2026. La controversia se mantiene vigente en redes sociales, donde seguidores y medios continúan el debate con cada aniversario de la artista.

La discusión sobre la edad de Belinda es un caso atípico entre figuras públicas mexicanas, donde los registros oficiales suelen ser concluyentes. Mientras la cantante no modifique su postura, y a falta de un documento definitivo presentado públicamente por ella, el dato del RENAPO es el que predomina en los archivos oficiales.

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