Así se preparará México para enfrentar la temporada de lluvias 2026, según Sheinbaum

Sheinbaum explicó los motivos por los que la CDMX se inunda en temporada de lluvias. | Jesús Áviles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México ya puso en marcha una estrategia preventiva para hacer frente a la temporada de lluvias 2026, la cual podría estar marcada por fenómenos meteorológicos más intensos debido a las condiciones climáticas previstas para este año.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria adelantó que próximamente invitará a especialistas para explicar el comportamiento esperado de las lluvias y su relación con el Fenómeno de El Niño, mientras la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ya despliega acciones en las entidades con mayor riesgo.

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La estrategia, explicó, busca fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para responder de manera oportuna ante posibles lluvias intensas, ciclones tropicales, inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos que puedan afectar a la población.

Destaca instalación de ocho puestos de mando para atender emergencias

Al responder una pregunta sobre las acciones emprendidas para esta temporada, Claudia Sheinbaum informó que la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabeza personalmente los trabajos preventivos en distintas regiones del país.

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La presidenta explicó que ya fueron instalados ocho puestos de mando en diferentes estados de la costa del Pacífico, desde donde las autoridades darán seguimiento permanente a la evolución de los sistemas meteorológicos.

Estos centros tienen como objetivo:

Coordinar a todas las instituciones involucradas en la atención de emergencias.

Monitorear el desarrollo de fenómenos meteorológicos.

Emitir alertas oportunas a la población.

Facilitar la respuesta inmediata en caso de inundaciones, deslaves o afectaciones por lluvias.

Además, señaló que Laura Velázquez Alzúa realiza recorridos por diversas entidades para reunirse con gobernadores y presentarles los escenarios previstos para este año, así como las medidas preventivas que deberán implementarse.

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“Ya están instalados ocho puestos de mando en distintos estados del Pacífico para poder atender cualquier circunstancia que pueda venir y tener muy claro la alerta a la población”, afirmó la mandataria.

Especialistas prevén un posible fortalecimiento de El Niño en 2026

El anuncio del Gobierno federal ocurre en un contexto en el que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han advertido sobre la posible evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) durante los próximos meses.

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De acuerdo con especialistas del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, existe la posibilidad de que entre 2026 y 2027 se desarrolle un episodio de El Niño de intensidad moderada a muy fuerte, que algunos medios han denominado de forma coloquial “Niño Godzilla”, aunque los científicos aclaran que ese nombre no corresponde a una clasificación oficial.

Los investigadores subrayan que el planeta atraviesa un escenario distinto al de décadas anteriores debido al calentamiento global, lo que podría modificar la intensidad y distribución de las lluvias, así como favorecer fenómenos meteorológicos más extremos.

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¿Qué efectos podría tener El Niño en México?

Aunque todavía existe incertidumbre sobre la intensidad que alcanzará el fenómeno, los especialistas consideran que México podría experimentar condiciones meteorológicas más variables durante los próximos meses.

Entre los posibles impactos destacan:

Lluvias más intensas en algunas regiones.

Sequías severas en otras zonas del país.

Huracanes y tormentas tropicales con mayor potencial de intensificación.

Eventos climáticos menos predecibles que en años anteriores.

Los científicos también advierten que el Océano Pacífico presenta temperaturas superiores al promedio, una condición que puede aportar mayor energía al desarrollo de ciclones tropicales cuando coinciden otros factores atmosféricos.

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La UNAM advierte impactos en economía, agua y agricultura

Los efectos de un evento fuerte de El Niño no se limitarían a las lluvias o las temperaturas.

Especialistas de la UNAM señalan que el cambio climático está alterando los patrones históricos del clima, por lo que los riesgos también alcanzan sectores estratégicos para el país.

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Entre los principales impactos que podrían presentarse se encuentran:

Pérdidas agrícolas por exceso o falta de lluvia.

Problemas en el abastecimiento de agua para distintas regiones.

Daños a infraestructura ocasionados por inundaciones o fenómenos extremos.

Afectaciones económicas derivadas de sequías o desastres naturales.

Los investigadores enfatizan que la mejor herramienta para reducir estos riesgos consiste en fortalecer los sistemas de monitoreo, la planeación preventiva y las alertas tempranas, una estrategia que coincide con las acciones anunciadas por el Gobierno federal mediante la instalación de puestos de mando y la coordinación entre dependencias.

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Gobierno apuesta por prevención y coordinación

Mientras continúa el monitoreo de las condiciones del Pacífico, el Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene como prioridad la prevención antes del periodo de mayor actividad de lluvias y ciclones.

La presidenta adelantó que próximamente especialistas acudirán a la conferencia matutina para explicar con mayor detalle el comportamiento esperado de la temporada, mientras la Coordinación Nacional de Protección Civil continuará informando a los gobiernos estatales sobre los escenarios previstos y las medidas necesarias para proteger a la población.

Con la instalación de ocho puestos de mando, el despliegue de personal en las entidades más vulnerables y el fortalecimiento de los sistemas de alerta, la administración federal busca reducir el impacto que podrían generar los fenómenos meteorológicos previstos para la segunda mitad de 2026.