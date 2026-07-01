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Pensión IMSS e ISSSTE: las razones por las que podrían retener tu pago mensual

No siempre es un error del banco ni una falla del sistema, el IMSS y el ISSSTE tienen razones concretas para retener una pensión

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Una calculadora blanca con pantalla oscura y dos figuras en miniatura de un hombre y una mujer ancianos. Dos puntos púrpuras flotan sobre las teclas.
El IMSS y el ISSSTE pueden suspender una pensión por causas administrativas, médicas o judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden retener o suspender el pago mensual de una pensión por razones que van desde inconsistencias administrativas hasta decisiones judiciales.

Millones de jubilados en México dependen de ese depósito como único ingreso, y no siempre saben qué puede interrumpirlo.

La Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE establecen causales específicas de suspensión.

Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
No toda suspensión de pensión es definitiva: la mayoría se resuelve regularizando la situación ante el instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se trata de decisiones arbitrarias: cada retención tiene un fundamento jurídico y, en la mayoría de los casos, puede revertirse una vez que el pensionado regulariza su situación.

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No existe un trámite digital que cancele la pensión, pero sí hay retrasos por verificación de identidad

El IMSS fue categórico al responder a rumores que circularon en redes sociales: “Es falsa la información que refiere que el pago de pensiones está sujeto a la realización de un trámite digital”, según el comunicado de prensa No. 625/2025.

El derecho al cobro está garantizado por la Ley del Seguro Social y no puede condicionarse a herramientas tecnológicas.

Infografía con texto sobre pensiones del IMSS. Incluye iconos de dinero, escudo con candado, tablet con huella digital, edificio, balanza, teléfono, reloj y calendario.
La infografía del IMSS detalla que el pago de pensiones no está condicionado a trámites digitales ni al registro biométrico, pero este último puede generar demoras en la verificación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro biométrico en la aplicación IMSS Digital tampoco es obligatorio por ley, según confirmó el Consejo Técnico del IMSS en un acuerdo emitido en octubre de 2025.

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No completarlo no cancela el depósito, pero puede generar un retraso mientras el sistema verifica la identidad del titular.

No presentar el certificado de supervivencia suspende el pago

El certificado de supervivencia —también llamado fe de vida— aplica a los pensionados del IMSS y del ISSSTE que reciben sus pagos desde el extranjero por residir fuera de México.

Los que viven en territorio nacional no están obligados a obtenerlo.

Para ese caso, ambas instituciones cuentan con mecanismos propios para verificar la supervivencia de sus beneficiarios dentro del país, según precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Una carpeta blanca con el logo del IMSS apilada sobre una carpeta beige con un sello rojo de 'rechazado'. Un bolígrafo negro y unas gafas de lectura están a un lado.
Los pensionados del ISSSTE deben presentar el certificado de supervivencia entre enero y febrero, y entre julio y agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes sí deben presentarlo tienen plazos distintos según su institución.

Los pensionados del ISSSTE deben acreditarlo dos veces al año: entre enero y febrero, y entre julio y agosto.

Los beneficiarios del IMSS no tienen calendario fijo, pero la obligación semestral permanece vigente.

No presentarlo dentro de los periodos establecidos puede derivar en la suspensión temporal del depósito.

Balanza de la justicia metálica sobre mesa. Platillo izquierdo: documentos con logo IMSS; derecho: tarjeta con "Pensión". Fondo gris claro.
Los pensionados del IMSS residentes en el extranjero deben acreditar supervivencia cada seis meses ante el consulado mexicano más cercano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos bancarios desactualizados retienen el depósito hasta que se corrijan

Si el banco rechaza el depósito por discrepancias en el nombre, la CLABE o la CURP, el pago queda retenido hasta que el pensionado corrija la información ante la institución correspondiente.

Una vez resuelto el problema, la pensión puede sumarse al siguiente periodo o entregarse por separado, según las reglas de operación de cada instituto.

Interior de una oficina del ISSSTE con un grupo de adultos mayores sentados en filas y otros interactuando con personal femenino detrás de un mostrador de atención.
Un error en el nombre, la CLABE o la CURP puede detener el depósito hasta que se corrija ante la institución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Negarse a revisiones médicas es causa de suspensión

Esta medida de suspensión por negarse a revisiones médicas aplica exclusivamente para las pensiones derivadas de una condición de salud.

Esta causa aplica exclusivamente a quienes reciben una pensión por invalidez o incapacidad permanente.

Tanto la Ley del Seguro Social como la Ley del ISSSTE establecen que el pago se suspende si el pensionado se niega injustificadamente a someterse a reconocimientos médicos.

Fotografía de una mujer de cabello canoso sentada frente a un médico de espaldas que usa una tablet. Sobre la mesa hay un tensiómetro, frascos y un modelo de cerebro.
Resistirse a las evaluaciones periódicas del IMSS o el ISSSTE es causa de suspensión en pensiones por invalidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida aplica también si abandona los tratamientos prescritos o se resiste a las evaluaciones periódicas que el instituto indique.

La suspensión se mantiene mientras persista el incumplimiento, y no hay pago retroactivo por el tiempo suspendido.

La Suprema Corte prohíbe cobrar dos pensiones del IMSS a la vez

Los trabajadores del IMSS sujetos al Régimen de Jubilaciones y Pensiones no pueden cobrar simultáneamente la jubilación contractual y la pensión de vejez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo resolvió por unanimidad, en el Amparo Directo en Revisión 5192/2024 bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Vista combinada de una sala de audiencias con jueces de la SCJN y público, junto al logo verde y blanco del IMSS en un muro texturizado.
El fallo de la SCJN en el Amparo Directo en Revisión 5192/2024 aplica exclusivamente a exempleados del IMSS sujetos al Régimen de Jubilaciones y Pensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo aplica exclusivamente a exempleados del propio instituto y no afecta a quienes cotizaron en empresas privadas u otras dependencias.

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