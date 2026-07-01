Bloomberg afirma que Estados Unidos no renovará el T-MEC con México y Canadá: tratado entra en revisión anual hasta 2036

La decisión se confirma este miércoles tras una reunión virtual entre Jamieson Greer, Marcelo Ebrard y Dominic LeBlanc, bajo el argumento de que hay desequilibrios comerciales que requieren ajustes. (Infoabe-Itzallana)

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, confirmó este miércoles que la administración de Donald Trump decidió no renovar el T-MEC por otros 16 años, con lo que el tratado comercial entrará en un esquema de revisiones anuales frente a México y Canadá. La decisión se dio a conocer tras la reunión virtual sostenida esta mañana entre Greer, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.

De acuerdo con lo declarado por Greer, la administración estadounidense no está dispuesta a aprobar el acuerdo sin más y consideró que existen “problemas importantes” que requieren ajustes para corregir desequilibrios comerciales.

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Un aviso que ya se había anticipado

Greer ya antes había adelantado este escenario. En un evento del Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, el pasado 27 de mayo, el funcionario afirmó que “Estados Unidos va a tener aranceles” sin importar el resultado de la renegociación del tratado, y señaló que un “enorme déficit comercial” obliga a mantener medidas proteccionistas incluso frente a los socios regionales. En esa misma ocasión adelantó que las reglas de origen serían un eje central de las negociaciones, con el objetivo de fortalecer el contenido estadounidense en sectores como el automotriz.

Jamieson Greer, representante comercial de EU, afirma que los aranceles seguirán aunque se renegocie el T-MEC. El déficit comercial y nuevas reglas de origen dominan la agenda bilateral.

El tratado sigue vigente

Pese al anuncio, el T-MEC no desaparece. De acuerdo con el artículo 34.7 del tratado, que entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN, la falta de confirmación por parte de Estados Unidos activa un periodo de revisiones anuales que se extendería hasta 2036, año en que el acuerdo llegaría a su vigencia original si ninguno de los tres países decide retirarse antes.

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El tratado se mantiene vigente durante la próxima década.

Las revisiones pasan de un esquema sexenal a uno anual .

Ninguno de los tres países ha notificado intención de retirarse del acuerdo.

La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado en su conferencia matutina, en este escenario, “el tratado se mantiene por los próximos 10 años” y que Trump no puede cancelarlo por decreto, ya que hacerlo requeriría pasar por los congresos de los tres países.

La mandataria federal afirma este miércoles que, aun si Washington decide hoy no extenderlo por 16 años, el acuerdo comercial seguiría vigente y su salida total requeriría un proceso legislativo en Estados Unidos

Antecedentes: las declaraciones de Trump

No es la primera vez que esta posibilidad se menciona en los medios. El propio mandatario ya había sembrado dudas sobre el futuro del tratado semanas atrás, al declarar desde el Despacho Oval: “No sé si voy a renovarlo porque, para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor”. En esa ocasión, Trump aseguró que su país no necesita los autos, la energía ni los productos de México y Canadá, y sostuvo que ambos socios “tienen que tratarnos mejor” ante los déficits comerciales que, dijo, deberían favorecer a Washington.

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Desde la Cumbre del G7 en Francia, el mandatario plantea en París su rechazo a seguir dentro del acuerdo comercial con México y Canadá, aunque evita lanzar una amenaza directa de salida

Desde la Cumbre del G7 en Francia, el mandatario planteó en París su rechazo a seguir dentro del acuerdo comercial con México y Canadá, aunque evitó lanzar una amenaza directa de salida.

En 2020, Trump había calificado al T-MEC como el “mejor y más importante acuerdo comercial jamás firmado”, una postura que contrasta con su discurso más reciente.

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