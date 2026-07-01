Paramédico abandonó a su bebé en la basura, fingió su rescate y fue reconocido por salvarlo: “Me dio impotencia verlo así”

El paramédico Elías fue aplaudido por su heroico rescate y ante la prensa dijo que lo trató como si fuera uno de sus hijos, (ya tiene dos más) pero cuando investigaron resultó que él era el padre biológico Foto: Fiscalía Coahuila

La Fiscalía de Coahuila confirmó que Elías “N”, el paramédico que reportó al 911 el hallazgo de un recién nacido dentro de una bolsa de plástico en Castaños, fue el padre biológico del bebé y que el supuesto abandono habría sido una simulación; por ese caso, él y la madre quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

El recién nacido había sido localizado el pasado 24 de junio junto a un contenedor de basura en la colonia Independencia. Tras las indagatorias, la autoridad estatal sostuvo que la versión inicial era falsa y que las declaraciones difundidas después del rescate no correspondían con lo ocurrido.

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El reporte al 911 habría ocultado que el bebé era hijo del paramédico

El fiscal general Federico Fernández Montañez informó que las diligencias ministeriales permitieron establecer que el hombre que pidió ayuda a los servicios de emergencia no era un testigo ocasional, sino el propio padre del menor.

El basurero donde Elías dijo que había encontrado al bebé Foto: Especial

“Una vez realizadas las investigaciones y diversas diligencias ministeriales, puedo confirmar que no se trata de los hechos como inicialmente se habían reportado, sino más bien de una simulación con declaraciones falsas”, afirmó el titular de la Fiscalía. Después precisó que quien hizo el reporte sobre un recién nacido abandonado en Castaños fue el padre del menor.

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De acuerdo con la investigación, la madre entró en labor de parto de manera inesperada cuando ambos viajaban a bordo de una ambulancia. Tras el nacimiento, presuntamente decidieron dejar al bebé en un predio de la colonia Independencia y después llamar al 911 para hacerlo pasar como un hallazgo fortuito.

Esa llamada provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad. La línea central del caso cambió cuando la Fiscalía estableció que el relato inicial no coincidía con los hechos que arrojó la carpeta de investigación.

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La versión inicial del rescate contrastó con lo que concluyó la investigación

Después del rescate, Elías “N” había asegurado que el hallazgo lo conmovió. También dijo que, al encontrar al recién nacido, lo primero que hizo fue cubrirlo y brindarle atención para estabilizarlo.

En esas declaraciones, además sostuvo que desconocía quién podía haber abandonado al bebé y expresó su deseo de que la persona responsable reflexionara sobre sus actos. La autoridad estatal afirmó ahora que esa versión formó parte de un relato fabricado para ocultar lo ocurrido.

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“Fue una sorpresa, pero es lo que hacemos de corazón sin esperar nada a cambio, nos llena el corazón de satisfacción. Me dio mucha impotencia y tristeza ver a un bebé indefenso en estas condiciones, soy padre de familia también, me llegó al corazón. Quise darle los cuidados que le hicieron falta, que sintiera el calor que le faltó de la familia, pensé que era uno de mis hijos”, se atrevió a decir tras abandonarlo.

La respuesta directa del caso fue esta: el paramédico que informó sobre el bebé abandonado resultó ser su padre biológico, y la Fiscalía de Coahuila sostuvo que el abandono no fue un hallazgo casual, sino una maniobra presuntamente planeada para engañar a las autoridades.

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Fernández Montañez informó que tanto Elías “N” como la madre del recién nacido fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Ambos eran investigados por la presunta simulación de hechos y por los delitos que pudieran derivarse de las indagatorias, mientras seguía la integración de la carpeta.

El bebé quedó bajo resguardo y recibió atención médica especializada

El fiscal señaló que la prioridad institucional era garantizar la integridad del menor. “La prioridad para nosotros es garantizar la integridad del menor”, declaró.

El recién nacido permanecía bajo resguardo de las autoridades y recibía atención médica especializada para verificar su estado de salud. La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia mantenía el seguimiento del caso y de las medidas de protección correspondientes.

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La investigación se concentraba en esclarecer la presunta simulación y en definir las responsabilidades penales de los padres. La situación jurídica de ambos quedaba sujeta a lo que determinara el Ministerio Público con base en las diligencias ministeriales ya integradas y las que continuaban en curso.

La Fiscalía de Coahuila confirmó que Elías “N”, quien reportó al 911 el hallazgo del recién nacido, era el padre biológico del bebé.

La autoridad sostuvo que el abandono en la colonia Independencia habría sido una simulación y que la versión inicial contenía declaraciones falsas.

El paramédico y la madre del menor quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras el bebé permanecía bajo resguardo y con atención médica especializada.