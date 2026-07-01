Estas fueron las personalidades que acompañaron a Gianni Infantino en el palco de la FIFA durante el México vs Ecuador

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La victoria de la Selección Mexicana por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo reunió a más de 80 mil aficionados en el Estadio Ciudad de México, también contó con la presencia de figuras emblemáticas del futbol y del entretenimiento que fueron testigos del pase del Tricolor a los octavos de final.

En el palco principal de la FIFA se dieron cita exfutbolistas mexicanos, directivos y representantes del balompié internacional para presenciar el encuentro en el que México rompió una sequía de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

¿Qué personalidades asistieron al México vs Ecuador?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabezó el palco presidencial acompañado por reconocidas figuras del futbol mexicano como Hugo Sánchez, Jorge Campos, Jared Borgetti y Óscar “Conejo” Pérez.

También estuvo presente el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, así como el histórico exfutbolista argentino Javier Zanetti, quien brilló durante gran parte de su carrera con el Inter de Milán.

PUBLICIDAD

Entre los invitados destacaron además Andrés Guardado y Carlos Salcido, exseleccionados nacionales que, tras el silbatazo final, fueron cargados por los futbolistas mexicanos en medio de los festejos por la clasificación.

Fuera del ámbito deportivo, el actor y comediante Adrián Uribe también acudió al estadio. Antes de ingresar al inmueble convivió con algunos aficionados, quienes lo recibieron al grito de “¡Vítor, Vítor, Vítor!”, en referencia a uno de sus personajes más populares.

PUBLICIDAD

La presencia de estas personalidades coincidió con una noche histórica para el futbol mexicano, en la que el Tricolor derrotó 2-0 a Ecuador para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.