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GP de Gran Bretaña 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver a Checo Pérez en el circuito europeo

El piloto azteca quiere sumar puntos en una de las pistas más competitivas y complicadas de toda la temporada

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Surge lista de equipos que podrían contratar al mexicano
El tapatío llega a esta carrera con un punto y mejoras en su monoplaza. (Sergio Pérez )

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con la fecha de Gran Bretaña, donde Pérez intentará reponerse luego de varios problemas mecánicos que lo afectaron en carreras recientes.

La última vez que el piloto tapatío compitió fue en Austria, donde tuvo que abandonar la carrera por una falla en los frenos de su auto.

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Además de Pérez, el equipo también revisará los detalles técnicos del auto de Valtteri Bottas, el otro piloto de Cadillac, quien también arrastró problemas mecánicos.

La fecha también se correrá en medio de la disputa por el Campeonato Mundial de Pilotos, que tiene como líder a Kimi Antonelli, el joven italiano que ha sorprendido a todos los equipos, incluyendo al gran campeón Max Verstappen y el propio Red Bull Racing quienes estarían lejos de repetir las grandes hazañas que lograron el mexicano en su segundo asiento.

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Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac
Pérez quiere posicionar de mejor forma a Cadillac dentro del paddock. (Sergio Pérez)

Horarios del Gran Premio en México

Para quienes seguirán la actividad desde territorio mexicano, estos son los horarios programados del fin de semana:

  • Práctica Libre 1: viernes 3 de julio, 07:30 horas
  • Clasificación Sprint: viernes 3 de julio, 09:30 horas
  • Carrera Sprint: sábado 4 de julio, 05:00 horas
  • Clasificación GP: sábado 4 de julio, 09:00 horas
  • Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio, 08:00 horas

Las opciones para ver la carrera en México son de paga y abarcan tanto televisión como streaming.

Canales para ver a Checo Pérez

El GP de Gran Bretaña 2026 se correrá del 3 al 5 de julio y en México podrá seguirse por Sky Sports F1, Izzi TV y F1 TV, mientras Sergio “Checo” Pérez busca recuperarse tras una serie de fallas técnicas con Cadillac.

En México, la actividad del fin de semana incluye la Práctica Libre 1 el viernes 3 de julio a las 07:30 horas y la carrera principal el domingo 5 de julio a las 08:00 horas. El mexicano llegará a Silverstone después de abandonar el Gran Premio de Austria por una falla en el sistema de frenos de su monoplaza.

El piloto tapatío espera que las mejoras a su monoplaza le puedan ayudar a mejorar su posición en la pista. (AP Foto/Altaf Qadri)
El piloto tapatío espera que las mejoras a su monoplaza le puedan ayudar a mejorar su posición en la pista. (AP Foto/Altaf Qadri)

¿Cómo llega Pérez a la carrera?

El panorama para Sergio “Checo” Pérez de cara al Gran Premio de Gran Bretaña 2026 es sumamente retador, ya que llega en plena etapa de adaptación y buscando revertir una racha complicada con su nuevo equipo, el Cadillac F1 Team.

Checo llega a territorio británico arrastrando un trago amargo en el reciente GP de Austria (el pasado 28 de junio). Después de clasificar en el lugar 19 debido a las limitaciones del auto, tuvo problemas serios con los frenos que lo obligaron a un abandono (DNF) prematuro, lo que provocó su frustración por las fallas recurrentes de la escudería. Su mejor resultado en lo que va del año ha sido un lugar 14 en Barcelona.

Dado que el Gran Premio coincide con el fin de semana del 4 de julio (y en el marco del 250 aniversario de Estados Unidos), el equipo de Checo Pérez y Valtteri Bottas presentará una decoración especial con barras y estrellas en rojo, blanco y azul en el monoplaza, los trajes y los cascos para conmemorar la herencia americana de la escudería.

Silverstone tendrá formato de Carrera Sprint, lo que significa que Checo solo contará con una sesión de Prácticas Libres el viernes 3 de julio para poner a punto las configuraciones y las mejoras del auto antes de la Clasificación Sprint. El objetivo principal del mexicano para el domingo será “levantar la cara”, completar las 52 vueltas y exprimir el auto lo máximo posible en una pista rápida donde históricamente ha regalado grandes remontadas.

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