Renata Haro confirma su separación de Juan Diego Covarrubias: “Lo pedí hace meses”

Renata Haro se vuelve tendencia tras aparecer en la transmisión del partido México vs Ecuador y desata especulaciones en redes sociales sobre una presunta infidelidad.

Lo que comenzó como una noche de futbol terminó convirtiéndose en una inesperada polémica para Renata Haro. La creadora de contenido se volvió tendencia después de aparecer en la transmisión del partido entre México y Ecuador conversando con un hombre, situación que desató especulaciones en redes sociales sobre una presunta infidelidad.

Ante la ola de comentarios, Renata decidió publicar un video en TikTok para aclarar lo sucedido y revelar que desde hace varios meses atraviesa un proceso de divorcio con el actor Juan Diego Covarrubias. "Al parecer la gente piensa que viví mi momento Coldplay ayer, pero la diferencia es que yo no tengo pareja. Yo pedí el divorcio hace varios meses“, expresó.

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La influencer reconoció que no ha sido un proceso sencillo y explicó que había preferido mantener el tema en privado por el bienestar de sus hijas. "La gente que ha vivido un divorcio sabe lo difícil que es... y ahora agrégale que tenemos tres hijas“, comentó al pedir responsabilidad antes de emitir juicios sobre su vida personal.

Renata Haro niega una infidelidad y explica quién era el hombre del estadio

Renata Haro hace oficial su divorcio de Juan Diego Covarrubias

Uno de los puntos que más enfatizó fue que las versiones sobre una supuesta infidelidad son falsas. "Yo no estoy siendo infiel de ninguna manera“, afirmó, al señalar que las críticas surgieron a partir de una imagen sacada de contexto.

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Renata explicó que acudió al estadio acompañada de sus amigas y que el hombre con el que apareció conversando era una persona a la que conoció durante el encuentro. "A este no lo conocía y no es ningún delito hacer un amigo en el estadio“, aseguró.

También relató que nunca se dio cuenta de que había aparecido en la transmisión televisiva. "Yo me enteré que salí en la tele porque me marcó mi mamá... luego empecé a recibir mensajes diciéndome: ‘Qué decepción’“, recordó, sorprendida por la rapidez con la que se viralizó el momento.

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La influencer pide respeto por sus hijas y su proceso personal

Renata Haro afirma que ella pidió el divorcio hace meses y sostiene que no tiene pareja, en referencia a los comentarios por su aparición en el estadio.

Durante su mensaje, Renata Haro dejó claro que su prioridad es proteger a sus tres hijas y evitar que la exposición mediática afecte el proceso familiar que atraviesan.

"Hay cosas que quiero mantener privadas, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que lastime a mis hijas“, explicó. Además, aseguró que, cuando llegue el momento de rehacer su vida, será una decisión completamente personal.

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La creadora de contenido también defendió su derecho a salir con amigos sin que eso genere especulaciones. "No sé en qué momento se volvió delito tener amigos... si quiero salir con un amigo, con mi hermano o con quien yo quiera, no tiene nada de malo“, expresó.

Juan Diego Covarrubias evita entrar en la polémica

Juan Diego Covarrubias evita dar declaraciones sobre la separación y solo pide a sus seguidores que ya no le envíen fotos ni videos.

Mientras Renata Haro decidió aclarar públicamente la situación, Juan Diego Covarrubias ha mantenido una postura distinta y no ha emitido declaraciones sobre el proceso de separación.

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Lo único que compartió el actor fue un mensaje en el que pidió a sus seguidores dejar de enviarle las imágenes y videos de la transmisión del partido. "Ya no me manden ni la foto ni el video, please. Dejemos vivir. Igual los quiero, aunque sean metiches“, escribió.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado las razones de su separación. Renata dejó claro que no volverá a hablar del tema ni responderá preguntas relacionadas con su expareja. "Si quieren saber algo de la otra persona involucrada en el divorcio, no me pregunten a mí. Yo no voy a hablar por él ni hablar de él“, concluyó.

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