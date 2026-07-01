México

Renata Haro confirma su separación de Juan Diego Covarrubias: “Lo pedí hace meses”

La influencer aclaró por qué apareció junto a otro hombre durante el partido entre México y Ecuador, pidiendo respeto por el proceso familiar que atraviesa

Guardar
Google icon
Renata Haro se vuelve tendencia tras aparecer en la transmisión del partido México vs Ecuador y desata especulaciones en redes sociales sobre una presunta infidelidad.
Renata Haro se vuelve tendencia tras aparecer en la transmisión del partido México vs Ecuador y desata especulaciones en redes sociales sobre una presunta infidelidad.

Lo que comenzó como una noche de futbol terminó convirtiéndose en una inesperada polémica para Renata Haro. La creadora de contenido se volvió tendencia después de aparecer en la transmisión del partido entre México y Ecuador conversando con un hombre, situación que desató especulaciones en redes sociales sobre una presunta infidelidad.

Ante la ola de comentarios, Renata decidió publicar un video en TikTok para aclarar lo sucedido y revelar que desde hace varios meses atraviesa un proceso de divorcio con el actor Juan Diego Covarrubias. "Al parecer la gente piensa que viví mi momento Coldplay ayer, pero la diferencia es que yo no tengo pareja. Yo pedí el divorcio hace varios meses“, expresó.

PUBLICIDAD

La influencer reconoció que no ha sido un proceso sencillo y explicó que había preferido mantener el tema en privado por el bienestar de sus hijas. "La gente que ha vivido un divorcio sabe lo difícil que es... y ahora agrégale que tenemos tres hijas“, comentó al pedir responsabilidad antes de emitir juicios sobre su vida personal.

Renata Haro niega una infidelidad y explica quién era el hombre del estadio

Renata Haro hace oficial su divorcio de Juan Diego Covarrubias

Uno de los puntos que más enfatizó fue que las versiones sobre una supuesta infidelidad son falsas. "Yo no estoy siendo infiel de ninguna manera“, afirmó, al señalar que las críticas surgieron a partir de una imagen sacada de contexto.

PUBLICIDAD

Renata explicó que acudió al estadio acompañada de sus amigas y que el hombre con el que apareció conversando era una persona a la que conoció durante el encuentro. "A este no lo conocía y no es ningún delito hacer un amigo en el estadio“, aseguró.

También relató que nunca se dio cuenta de que había aparecido en la transmisión televisiva. "Yo me enteré que salí en la tele porque me marcó mi mamá... luego empecé a recibir mensajes diciéndome: ‘Qué decepción’“, recordó, sorprendida por la rapidez con la que se viralizó el momento.

La influencer pide respeto por sus hijas y su proceso personal

Renata Haro afirma que ella pidió el divorcio hace meses y sostiene que no tiene pareja, en referencia a los comentarios por su aparición en el estadio.
Renata Haro afirma que ella pidió el divorcio hace meses y sostiene que no tiene pareja, en referencia a los comentarios por su aparición en el estadio.

Durante su mensaje, Renata Haro dejó claro que su prioridad es proteger a sus tres hijas y evitar que la exposición mediática afecte el proceso familiar que atraviesan.

"Hay cosas que quiero mantener privadas, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que lastime a mis hijas“, explicó. Además, aseguró que, cuando llegue el momento de rehacer su vida, será una decisión completamente personal.

La creadora de contenido también defendió su derecho a salir con amigos sin que eso genere especulaciones. "No sé en qué momento se volvió delito tener amigos... si quiero salir con un amigo, con mi hermano o con quien yo quiera, no tiene nada de malo“, expresó.

Juan Diego Covarrubias evita entrar en la polémica

Juan Diego Covarrubias evita dar declaraciones sobre la separación y solo pide a sus seguidores que ya no le envíen fotos ni videos.
Juan Diego Covarrubias evita dar declaraciones sobre la separación y solo pide a sus seguidores que ya no le envíen fotos ni videos.

Mientras Renata Haro decidió aclarar públicamente la situación, Juan Diego Covarrubias ha mantenido una postura distinta y no ha emitido declaraciones sobre el proceso de separación.

Lo único que compartió el actor fue un mensaje en el que pidió a sus seguidores dejar de enviarle las imágenes y videos de la transmisión del partido. "Ya no me manden ni la foto ni el video, please. Dejemos vivir. Igual los quiero, aunque sean metiches“, escribió.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado las razones de su separación. Renata dejó claro que no volverá a hablar del tema ni responderá preguntas relacionadas con su expareja. "Si quieren saber algo de la otra persona involucrada en el divorcio, no me pregunten a mí. Yo no voy a hablar por él ni hablar de él“, concluyó.

Temas Relacionados

Renata HaroJuan Diego Covarrubiasmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía de la CDMX aprehende a hombre investigado por pornografía infantil tras cuatro años de rastreo digital

Un reporte del organismo internacional NCMEC activó en 2022 la investigación que derivó en la captura de Víctor “N” en Iztapalapa

Fiscalía de la CDMX aprehende a hombre investigado por pornografía infantil tras cuatro años de rastreo digital

Hombres armados irrumpen en hospital de Sinaloa y asesinan a dos jóvenes que estaban heridos

Las víctimas fueron agredidas a balazos de manera previa en el municipio de Navolato

Hombres armados irrumpen en hospital de Sinaloa y asesinan a dos jóvenes que estaban heridos

Pensión Mujeres Bienestar 2026: el aviso importante a las beneficiarias antes de recibir su pago

El programa fue impulsado en 2025 por el gobierno de México y está disponible en toda la República Mexicana para todas las mujeres que tengan de 60 a 64 años de edad

Pensión Mujeres Bienestar 2026: el aviso importante a las beneficiarias antes de recibir su pago

Gabriel Soto confirma que demandará contra Ana Carla Sinclair por difamación y uso indebido de imagen

Afirma que ya tiene cita con su abogado para iniciar el proceso legal

Gabriel Soto confirma que demandará contra Ana Carla Sinclair por difamación y uso indebido de imagen

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Sigue en vivo las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Detienen y procesan a cuatro sujetos por posesión de 33 mil 500 litros de diésel en Azcapotzalco

Reportan secuestro de 11 personas en Jalisco: una mujer, una joven y una niña escaparon atravesando cerros

De sicario de los Beltrán Leyva a colaborador de la DEA: la doble vida de “La Barbie”

A ocho meses del homicidio de Carlos Manzo, Grecia Quiroz acusó un “crimen de Estado”

ENTRETENIMIENTO

Gabriel Soto confirma que demandará contra Ana Carla Sinclair por difamación y uso indebido de imagen

Gabriel Soto confirma que demandará contra Ana Carla Sinclair por difamación y uso indebido de imagen

Ana Bárbara rompe el silencio tras la presunta infidelidad de Ángel Muñoz con Adri Toval: “Me la mega pellizca”

Cuánto cuestan las sandalias exclusivas que Infantino le regaló a Jorge Campos durante el partido México vs. Ecuador

Le aplican a Gustavo Adolfo Infante un ‘quiere volar’ en vivo: así fue el polémico momento en Sale El Sol

Termina conflicto de Livia Brito con paparazzi Ernesto Zepeda: cómo quedó el acuerdo

DEPORTES

Policías desalojan a los últimos aficionados en el Ángel tras festejo por México vs. Ecuador

Policías desalojan a los últimos aficionados en el Ángel tras festejo por México vs. Ecuador

México vs Inglaterra: cuáles son los antecedentes entre ambas selecciones

Katia Itzel García será la cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde

México vs Inglaterra: quiénes jugaron el histórico duelo de 1966 y quiénes marcaron los goles

Los mejores memes tras definirse que México irá contra Inglaterra en octavos del Mundial 2026