Buscan a familiares del joven fallecido durante festejos por el triunfo de la Selección Mexicana: dos tatuajes son sus señas particulares

Agentes de policía intervienen en disturbios y enfrentamientos entre la multitud que celebra el triunfo de la selección mexicana en una plaza de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, confirmó un cuarto fallecimientopor los festejos en Paseo de la Reforma, tras e ltriunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador en la Copa Mundial FIFA 2026.

Ante este hecho el reportero Carlos Jiménez, mejor conocido como el C4 ha dado a conocer que el cuerpo del joven se encuentra en calidad de desconocido en el Hospital Rubén Leñero.

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Es por ello que se dieron a conocer señas particulares que esperan permitan identificar a sus familiares.

Entre las señas destacan dos tatuajes uno con la palabra “Bendecidos” y otro en el abdomen con la palabra “Araña”.

SE PIDE AYUDAPARA IDENTIFICAR a fallecido durante FESTEJOS.

Las señas particulares que se describieron fueron las siguientes:

-Hombre de unos 25 años

-Mide 1.78

-Delgado

-Tatuaje en el antebrazo con la palabra BENDECIDO

-Tatuaje en el abdomen con la palabra ARAÑA.

“Lo recogieron en Lerma y Tiber convulsionándose. Falleció en Rubén Leñero por posible abuso de sustancias tóxicas y alcohol.”, señala la publicación en X.

Esta publicación y las declaraciones del gobierno confirman que el joven no ha sido identificado y que no se ha logrado localizar a los familiares.

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La jefa de Gobierno celebró en redes el triunfo sobre República Checa mientras el Ángel de la Independencia volvía a convertirse en el centro del festejo capitalino con banderas, playeras y cánticos. (@ClaraBrugadaM)

Dónde fue localizado el cuarto fallecido por los festejos del triunfo de la Selección Mexicana

Al ser encontrado, la secretaria de Salud de la Ciudad de México señaló que se trata de un hombre de unos 30 años, “de identidad aún desconocida”, que había sido trasladado a un hospital por “estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo”.

Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, señaló que en el hospital el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio “del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación” y agregó: “Desde la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a los familiares, a sus amigos y amigas”.

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Además, la secretaria de Salud confirmó otras tres víctimas: dos mujeres de 19 y 48 años y un hombre de 44 años, quienes fallecen por asfixia.

De acuerdo con Gasman, durante los festejos se brindaron 1,615 atenciones médicas ente victimas en el estadio y las 14 carpas instaladas en Reforma y en el Fan Fest del Zócalo.

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Del total, 28 personas ameritan traslado hospitalario. Entre las principales causas de atención se encontraron contusiones, fracturas, heridas, esguinces, intoxicaciones etílicas y crisis de ansiedad.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, señaló que los tres primeros fallecimientos ocurrieron en calles de la colonia Juárez: dos en el cruce de Hamburgo y Lancaster, y el tercero en la calle Berna.

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Añadió que la dependencia se suma a las investigaciones “que realicen las autoridades competentes” para esclarecer los hechos y afirmó: “Nos sumaremos a las indagatorias que realicen las autoridades competentes para determinar con precisión cómo es que ocurrieron estos hechos”.”