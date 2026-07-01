Colectivos rechazan disculpas por encapsulamiento a familias buscadoras en CDMX, exigen rendición de cuentas

El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez reconoció que la línea de contención “generó algunas fricciones” con los manifestantes y aclaró que en ningún momento existió una consigna para limitar la libertad de expresión del contingente. Crédito: Cuartoscuro

Durante la jornada del partido México vs Ecuador, familias buscadoras denunciaron actos de represión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante una marcha pacífica en la Calzada Tlalpan, a la altura de avenida Ermita.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio de 2026, durante la jornada “¿Y si sí? Nos regresan a los desaparecidos: Cascarita contra el olvido”. Mientras las familias ejercían su derecho a la libertad de expresión para visibilizar la crisis de desapariciones en el país, que ronda en los más de 130 mil personas no localizadas, un desproporcionado despliegue de la SSC-CDMX las sometió a encapsulamiento, intimidación y agresiones físicas.

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Esto afectó a familiares, madres buscadoras y defensores de derechos humanos, dejando a varias personas heridas; incluso, una persona solidaria fue sujetada del cuello y sometida durante su detención por elementos policiales.

Disculpas institucionales

Ante lo sucedido, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, y el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, ofrecieron disculpas públicas a las víctimas y anunciaron una investigación mediante un video en redes sociales.

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El mensaje fue compartido este 30 de junio por las autoridades capitalinas. Crédito: SSC

Vázquez declaró que la SSC rechaza “enérgicamente cualquier acto que violente los derechos de las personas, especialmente de quienes abanderan causas legítimas” y prometió que “cualquier acción contraria a los protocolos de actuación será sancionada conforme a la normatividad vigente”.

Rechazo de colectivos

Más de cinco colectivos defensores de derechos humanos y de búsqueda, entre ellos DATA Cívica, emitieron un comunicado para condenar enérgicamente las agresiones, que incluyeron el encapsulamiento e intimidación contra familias, acompañantes y periodistas.

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Si bien tomaron nota de las disculpas de los funcionarios, advirtieron que los hechos no son un incidente aislado, sino parte de un patrón inaceptable de hostigamiento, restricción a la protesta, uso desproporcionado de la fuerza y obstaculización sistemática registrado en las movilizaciones por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Imagen compartida por la SSC cuando informó la contención de los colectivos. Crédito: SSC

Asimismo, señalaron que el Gobierno de la CDMX tiene pendiente aclarar por qué los policías no tenían identificadores ni logos visibles en sus uniformes y portaban cascos y rostros encubiertos.

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Los colectivos recordaron que las familias buscadoras no representan una amenaza, sino que realizan una labor humanitaria monumental ante la crisis de más de 135 mil personas desaparecidas en México.

Sostienen que la respuesta institucional ante protestas pacíficas debe basarse en el diálogo y el respeto irrestricto a los derechos humanos, por lo que la intimidación y la fuerza coercitiva son inaceptables en un Estado democrático.

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Exigencias al Gobierno

Por todo lo anterior, los colectivos exigen de manera enérgica al Gobierno de la Ciudad de México:

(Infobae MX/Raúl González)

Garantizar derechos: Asegurar de forma plena la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica de las familias y sus acompañantes en las próximas acciones dentro del contexto del mundial.

Supervisión policial: Garantizar que los cuerpos de seguridad se ajusten a la legalidad, necesidad, proporcionalidad y máxima rendición de cuentas.

Investigación exhaustiva: Investigar de forma pronta e imparcial las agresiones del 30 de junio para deslindar responsabilidades administrativas y penales, asegurando medidas de no repetición.

Esclarecimiento de identidad: Explicar por qué los elementos policiacos acudieron con el rostro encubierto, sin identificadores y evitando presentarse ante los manifestantes.

Privilegiar el diálogo: Fortalecer el diálogo frontal con las familias y la sociedad civil, anteponiendo mecanismos de atención y protección sobre las directrices policiales.