Ana Bárbara rompe el silencio tras la presunta infidelidad de Ángel Muñoz con Adri Toval: “Me la mega pellizca”

Ángel Muñoz, y su presunto vínculo con Adriana Toval, acaparan la atención pública y generan especulaciones sobre su separación. (Jesús Aviles / Cuartooscuro)

Ana Bárbara volvió a encontrarse con los medios de comunicación en medio de la controversia que ha rodeado su vida personal durante las últimos meses. Aunque la intérprete se encuentra promocionando su nuevo sencillo, “Es culpa mía”, las preguntas sobre su relación con Ángel Muñoz y las versiones que circulan en redes sociales terminaron por marcar la conversación.

Cuando le preguntaron si alguna vez sintió culpa en su relación, contestó entre risas: “¿Qué te acabo de decir?... Yo todo lo digo cantando”, dejando claro que prefería mantener el enfoque en su nueva música.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la cantante sí reaccionó cuando fue cuestionada por los ataques y la polémica que se ha generado en torno a su vida privada. “Te digo la verdad... a mí todo ese tipo de cosas, así para que lo sepan, me la mega pellizca”, expresó entre risas, una frase que rápidamente llamó la atención por el tono directo con el que enfrentó el tema.

Ana Bárbara evitó hablar de su relación con Ángel Muñoz

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, es acusado de instalar cámaras en habitaciones y ejercer maltrato verbal a los hijos de la cantante. (Cuartooscuro / RS)

Durante el encuentro con la prensa, los reporteros insistieron en conocer el estado actual de su relación con Ángel Muñoz, luego de las versiones que apuntan a una presunta infidelidad y a un supuesto distanciamiento entre ambos.

PUBLICIDAD

Las preguntas también hicieron referencia a los rumores sobre un posible divorcio y a la situación familiar que ha sido tema de conversación en las últimas semanas. No obstante, la cantante optó por no profundizar en esos asuntos.

Cuando le preguntaron directamente cómo se encontraba su familia y si era cierto que existía una separación, Ana Bárbara simplemente respondió: “Oigan, gracias, ¿eh? Nos vemos al ratón”, dando por terminada la entrevista sin ofrecer más declaraciones sobre su vida privada.

PUBLICIDAD

La polémica creció por versiones de personas cercanas

La periodista costarricense compartió detalles inéditos sobre las conversaciones privadas con el esposo de Ana Bárbara, incluyendo declaraciones sobre temas económicos, sentimientos personales y supuestos deseos de una nueva relación - (Jesùe Avilés/ Infobae)

La vida personal de Ana Bárbara ha estado rodeada de distintas versiones que han incrementado la atención sobre su entorno familiar. Entre ellas destacan las declaraciones públicas de su hermano Francisco Ugalde, quien aseguró que la cantante habría pedido a sus hijos mayores abandonar la casa para permitir el regreso de Ángel Muñoz.

A estas declaraciones se sumaron los señalamientos realizados por la periodista e influencer Adri Toval, quien afirmó haber mantenido una relación con Muñoz. Estas versiones generaron una intensa conversación en redes sociales y alimentaron nuevas especulaciones sobre la situación sentimental de la intérprete.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, Ana Bárbara no ha confirmado ni desmentido públicamente esos señalamientos. Su reciente aparición representó la primera ocasión en la que enfrentó las preguntas de la prensa desde que estalló la controversia, aunque prefirió no abundar en el tema.

“Es culpa mía”, el sencillo con el que regresó a los escenarios

Ana Bárbara (Foto: Instagram/ Ana Bárbara )

Más allá de la polémica, Ana Bárbara aprovechó su reencuentro con los medios para presentar “Es culpa mía”, su más reciente lanzamiento musical, proyecto con el que busca reencontrarse con su público.

PUBLICIDAD

Desde el inicio de la entrevista dejó claro que deseaba centrar la conversación en esta nueva etapa artística y recordó, entre bromas, que suele expresar muchas de sus emociones a través de sus canciones. “Yo todo lo digo cantando”, comentó al hablar del significado del sencillo.

Aunque los cuestionamientos sobre su vida personal terminaron robándose parte de la atención, la cantante reiteró con su actitud que su prioridad continúa siendo su carrera musical, mientras la controversia alrededor de su familia sigue generando interés entre sus seguidores.

PUBLICIDAD