Renata Zarazúa cae eliminada en Wimbledon 2026 a manos de Alexandra Eala

La tenista mexicana no ha podido pasar de primera ronda en ninguno de los Grand Slams que ha tenido esta temporada. (REUTERS/Edgar Su)

La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en la primera ronda de Wimbledon tras perder ante la filipina Alexandra Eala, con parciales de 6-1 y 6-2, por lo cual finaliza su participación en la categoría de singles aunque aún tiene actividad pendiente en el torneo de dobles.

Sin duda, no ha sido el mejor año para la raqueta nacional y es que después de haber tenido la mejor temporada de su carrera en 2025, este 2026 no ha podido avanzar de primera ronda en ninguno de los tres Grand Slams que se han disputado.

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Desarrollo del juego

(REUTERS/Jaimi Joy)

Alexandra Eala tomó la iniciativa desde el primer instante del encuentro, donde controló tanto su servicio como la devolución sin dar tregua a la mexicana, cediendo solamente un game en el primer parcial y dos en el segundo para quedarse con la victoria.

La filipina de 21 años y ubicada en el sitio 32 del ranking mundial obtuvo su boleto a la siguiente ronda, donde se medirá ante Maya Joint, quien viene de imponerse a una leyenda del tenis como Serena Williams por parciales de 6-3, (6) 6-7 (8) y 6-3.

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Siguiente compromiso para Renata Zarazúa