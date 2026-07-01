Renata Zarazúa cae eliminada en Wimbledon 2026 a manos de Alexandra Eala

La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en la primera ronda de Wimbledon tras perder ante la filipina Alexandra Eala, con parciales de 6-1 y 6-2, por lo cual finaliza su participación en la categoría de singles aunque aún tiene actividad pendiente en el torneo de dobles.
Sin duda, no ha sido el mejor año para la raqueta nacional y es que después de haber tenido la mejor temporada de su carrera en 2025, este 2026 no ha podido avanzar de primera ronda en ninguno de los tres Grand Slams que se han disputado.
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Desarrollo del juego
Alexandra Eala tomó la iniciativa desde el primer instante del encuentro, donde controló tanto su servicio como la devolución sin dar tregua a la mexicana, cediendo solamente un game en el primer parcial y dos en el segundo para quedarse con la victoria.
La filipina de 21 años y ubicada en el sitio 32 del ranking mundial obtuvo su boleto a la siguiente ronda, donde se medirá ante Maya Joint, quien viene de imponerse a una leyenda del tenis como Serena Williams por parciales de 6-3, (6) 6-7 (8) y 6-3.
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Siguiente compromiso para Renata Zarazúa
Renata Zarazúa continúa en competencia y disputará la modalidad de dobles en el torneo. Este jueves, la tenista mexicana hará equipo con la ucraniana Oleksandra Oliynykova para enfrentar a la pareja número 11 del ranking mundial, integrada por la estadounidense Desirae Krawczyk y la ucraniana Liudmila Kichenok.
La dupla de Zarazúa y Oliynykova buscará avanzar en el certamen ante rivales de alto nivel, en un encuentro que representa un reto importante para la mexicana.
Perfil de Renata Zarazúa
Renata Zarazúa es una de las figuras más destacadas del tenis mexicano en la actualidad. Nació el 30 de septiembre de 1997 en la Ciudad de México y desde muy joven mostró habilidades para el deporte blanco.
Zarazúa inició su carrera profesional en 2015 y rápidamente comenzó a participar en torneos del circuito ITF y WTA. A lo largo de los años, ha sumado títulos en la modalidad de dobles y ha registrado participaciones constantes en competencias internacionales.
Uno de sus momentos más importantes llegó en 2020, al clasificar al cuadro principal de Roland Garros, convirtiéndose en la primera mexicana en lograrlo en 20 años.
En ese Grand Slam avanzó hasta la segunda ronda, lo que le valió reconocimiento internacional y un impulso en el ranking mundial.
Renata se ha caracterizado por su estilo de juego agresivo y su capacidad para adaptarse tanto en singles como en dobles.
Ha representado a México en competencias como la Copa Billie Jean King (antes Copa Federación) y los Juegos Panamericanos. Su constancia y resultados la han posicionado como referente del tenis femenino nacional.
Fuera de la cancha, Zarazúa es reconocida por su disciplina y por ser inspiración para las nuevas generaciones de tenistas mexicanos. Su trayectoria la mantiene entre las mejores raquetas del país y continúa sumando logros en el circuito internacional, consolidando su nombre como una de las principales exponentes del tenis de México.
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