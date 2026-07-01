México Deportes

Renata Zarazúa cae eliminada en Wimbledon 2026 a manos de Alexandra Eala

La tenista mexicana no ha podido pasar de primera ronda en ninguno de los Grand Slams que ha tenido esta temporada

Guardar
Google icon
La tenista mexicana no ha podido pasar de primera ronda en ninguno de los Grand Slams que ha tenido esta temporada. (REUTERS/Edgar Su)
La tenista mexicana no ha podido pasar de primera ronda en ninguno de los Grand Slams que ha tenido esta temporada. (REUTERS/Edgar Su)

La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en la primera ronda de Wimbledon tras perder ante la filipina Alexandra Eala, con parciales de 6-1 y 6-2, por lo cual finaliza su participación en la categoría de singles aunque aún tiene actividad pendiente en el torneo de dobles.

Sin duda, no ha sido el mejor año para la raqueta nacional y es que después de haber tenido la mejor temporada de su carrera en 2025, este 2026 no ha podido avanzar de primera ronda en ninguno de los tres Grand Slams que se han disputado.

PUBLICIDAD

Desarrollo del juego

(REUTERS/Jaimi Joy)
(REUTERS/Jaimi Joy)

Alexandra Eala tomó la iniciativa desde el primer instante del encuentro, donde controló tanto su servicio como la devolución sin dar tregua a la mexicana, cediendo solamente un game en el primer parcial y dos en el segundo para quedarse con la victoria.

La filipina de 21 años y ubicada en el sitio 32 del ranking mundial obtuvo su boleto a la siguiente ronda, donde se medirá ante Maya Joint, quien viene de imponerse a una leyenda del tenis como Serena Williams por parciales de 6-3, (6) 6-7 (8) y 6-3.

PUBLICIDAD

Siguiente compromiso para Renata Zarazúa

Renata Zarazúa continúa en competencia y disputará la modalidad de dobles en el torneo. Este jueves, la tenista mexicana hará equipo con la ucraniana Oleksandra Oliynykova para enfrentar a la pareja número 11 del ranking mundial, integrada por la estadounidense Desirae Krawczyk y la ucraniana Liudmila Kichenok.

La dupla de Zarazúa y Oliynykova buscará avanzar en el certamen ante rivales de alto nivel, en un encuentro que representa un reto importante para la mexicana.

Perfil de Renata Zarazúa

Renata Zarazúa es una de las figuras más destacadas del tenis mexicano en la actualidad. Nació el 30 de septiembre de 1997 en la Ciudad de México y desde muy joven mostró habilidades para el deporte blanco.

Zarazúa inició su carrera profesional en 2015 y rápidamente comenzó a participar en torneos del circuito ITF y WTA. A lo largo de los años, ha sumado títulos en la modalidad de dobles y ha registrado participaciones constantes en competencias internacionales.

Uno de sus momentos más importantes llegó en 2020, al clasificar al cuadro principal de Roland Garros, convirtiéndose en la primera mexicana en lograrlo en 20 años.

En ese Grand Slam avanzó hasta la segunda ronda, lo que le valió reconocimiento internacional y un impulso en el ranking mundial.

Renata se ha caracterizado por su estilo de juego agresivo y su capacidad para adaptarse tanto en singles como en dobles.

Ha representado a México en competencias como la Copa Billie Jean King (antes Copa Federación) y los Juegos Panamericanos. Su constancia y resultados la han posicionado como referente del tenis femenino nacional.

Fuera de la cancha, Zarazúa es reconocida por su disciplina y por ser inspiración para las nuevas generaciones de tenistas mexicanos. Su trayectoria la mantiene entre las mejores raquetas del país y continúa sumando logros en el circuito internacional, consolidando su nombre como una de las principales exponentes del tenis de México.

Temas Relacionados

Renata ZarazúaAlexandra EalaTenisGrand SlamWimbledonAtletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

GP de Gran Bretaña 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver a Checo Pérez en el circuito europeo

El piloto azteca quiere sumar puntos en una de las pistas más competitivas y complicadas de toda la temporada

GP de Gran Bretaña 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver a Checo Pérez en el circuito europeo

México va por la hazaña: las ventajas y riesgos de enfrentar a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026

El Tricolor dejó fuera a Ecuador y ahora buscará romper una de las barreras más difíciles de su historia frente a una de las selecciones favoritas del certamen

México va por la hazaña: las ventajas y riesgos de enfrentar a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026

Policías desalojan a los últimos aficionados en el Ángel tras festejo por México vs. Ecuador

El periodista Carlos Jiménez difundió lo acontecido este 1 de julio en CDMX tras celebraciones por el Mundial 2026

Policías desalojan a los últimos aficionados en el Ángel tras festejo por México vs. Ecuador

México vs Inglaterra: cuáles son los antecedentes entre ambas selecciones

El tricolor se medirá ante el conjunto europeo el próximo domingo por los octavos de final del Mundial 2026

México vs Inglaterra: cuáles son los antecedentes entre ambas selecciones

Katia Itzel García será la cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde

La albiceleste se medirá este viernes ante una de las grandes revelaciones que ha dejado el Mundial 2026, donde buscarán el pase a la siguiente ronda de la mano de Lionel Messi

Katia Itzel García será la cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Fiscalía de la CDMX aprehende a hombre investigado por pornografía infantil tras cuatro años de rastreo digital

Hombres armados irrumpen en hospital de Sinaloa y asesinan a dos jóvenes que estaban heridos

Detienen y procesan a cuatro sujetos por posesión de 33 mil 500 litros de diésel en Azcapotzalco

Reportan secuestro de 11 personas en Jalisco: una mujer, una joven y una niña escaparon atravesando cerros

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y mexicanas no perdonan: “No podrás contra Juan Ga”

Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y mexicanas no perdonan: “No podrás contra Juan Ga”

Renata Haro confirma su separación de Juan Diego Covarrubias: “Lo pedí hace meses”

Gabriel Soto confirma que demandará contra Ana Carla Sinclair por difamación y uso indebido de imagen

Ana Bárbara rompe el silencio tras la presunta infidelidad de Ángel Muñoz con Adri Toval: “Me la mega pellizca”

Cuánto cuestan las sandalias exclusivas que Infantino le regaló a Jorge Campos durante el partido México vs. Ecuador

DEPORTES

¿Cuántos DTs se han quedado sin trabajo tras el Mundial 2026?

¿Cuántos DTs se han quedado sin trabajo tras el Mundial 2026?

Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y mexicanas no perdonan: “No podrás contra Juan Ga”

GP de Gran Bretaña 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver a Checo Pérez en el circuito europeo

México va por la hazaña: las ventajas y riesgos de enfrentar a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026

Policías desalojan a los últimos aficionados en el Ángel tras festejo por México vs. Ecuador