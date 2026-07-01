Estos son los centros de acopio de los Topos de México para ayudar a Venezuela

Franklin Rodríguez busca a familiares desaparecidos entre los escombros de su edificio de apartamentos que se derrumbó tras los sismos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el lunes 29 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara)

La brigada Topos México reactivó centros de acopio para enviar ayuda a Venezuela y anunció que volvió a recibir donativos luego de que dos de sus puntos se saturaran por el volumen de ayuda humanitaria. “Hoy reanudamos la recepción de ayuda”, publicó la agrupaciópn en sus redes sociales, que atribuyó la reapertura a la salida del primer vuelo con insumos hacia territorio venezolano.

En un comunicado, Topos México informó que los centros habilitados son los siguientes:

Matriz: Magistrados 75, Amp. El Sifón, Iztapalapa, CDMX.

Extensión: Pablo Ucello #33, Col. Ciudad de los Deportes, CDMX.

La organización agregó que este 1 de julio realizaría “un segundo envío antes de la 1:00 p.m.” y pidió a quienes quisieran incluir su apoyo en esa carga acudir antes de ese horario. Por el contrario, los otros espacios estarán habilitados para, de igual manera, recibir apoyos.

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El 30 de junio la brigada anunció que dos de sus sedes habían alcanzado su capacidad máxima y dejaron de recibir donativos para la población afectada por los sismos en Venezuela.

Del cierre por saturación a la reactivación

La reapertura ocurre después de una jornada en la que la propia brigada informó que sus espacios se vieron rebasados por el desborde de ayuda humanitaria. El 30 de junio, el grupo reportó que los centros ubicados en la alcaldía Iztapalapa y en la colonia Obrera ya no podían recibir más apoyos porque estaban llenos.

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En ese momento, la organización habilitó una extensión temporal en Isabel la Católica 542, en la alcaldía Benito Juárez, para recibir las donaciones que no podían resguardarse en los centros principales. Ese punto funcionaría hasta el 1 de julio a las 15:00 horas, de acuerdo con la información difundida entonces.

En su última actualización, la brigada explicó que el vuelo humanitario permitió liberar espacio y retomar la recepción.

Topos México

Ayuda humanitaria enviada desde México

La reactivación de los centros de acopio ocurre mientras México mantiene un puente aéreo de asistencia hacia las zonas afectadas por los sismos en Venezuela. De acuerdo con información oficial difundida este 1 de julio, un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana partió desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía con insumos médicos, material de primeros auxilios y cinco plantas generadoras de energía eléctrica.

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Ese envío forma parte de una operación más amplia. El reporte oficial señaló que durante este mismo miércoles despegaría otra aeronave con tres plantas adicionales y nuevos insumos médicos. Con esa operación, el total de equipos enviados por México ascendería a ocho plantas generadoras de energía eléctrica para apoyar comunidades donde colapsó el suministro.

El balance difundido por las autoridades mexicanas indica además que, con los vuelos programados hasta el 1 de julio de 2026, se alcanzarían cinco operaciones aéreas de ayuda humanitaria realizadas desde el 24 de junio. En ese periodo se trasladaron 240 elementos del Ejército Mexicano, entre ellos 151 rescatistas especializados, además de 60 médicos, enfermeros y camilleros.

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A esa movilización se suman 18 binomios caninos, 11 integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana y 13.1 toneladas de medicamentos, de las cuales 8.3 toneladas corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional y 4.8 toneladas a IMSS-Bienestar. El balance también incluye cuatro toneladas de equipo de rescate y 80 kilogramos de medicamentos y material de primeros auxilios aportados por la Cruz Roja Mexicana.

La convocatoria sigue abierta

En ese contexto, el mensaje de Topos México busca ordenar la siguiente fase de la colecta. La organización no solo informó que sus centros de acopio volvieron a operar, sino que vinculó esa reapertura con la necesidad de acelerar los envíos y mantener el flujo de ayuda hacia las zonas afectadas.

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La publicación del agrupamiento cierra con un agradecimiento a quienes han participado en la recolección de insumos. “Gracias por seguir haciendo posible esta misión humanitaria”, escribió la brigada al convocar de nuevo a la ciudadanía a entregar apoyos en sus sedes habilitadas de la Ciudad de México.