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Fiscalía de la CDMX aprehende a hombre investigado por pornografía infantil tras cuatro años de rastreo digital

Un reporte del organismo internacional NCMEC activó en 2022 la investigación que derivó en la captura de Víctor “N” en Iztapalapa

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Un reporte del organismo internacional NCMEC activó en 2022 la investigación que derivó en la captura de Víctor “N” en Iztapalapa. Crédito: Especial
Un reporte del organismo internacional NCMEC activó en 2022 la investigación que derivó en la captura de Víctor “N” en Iztapalapa. Crédito: Especial

Un reporte internacional sobre almacenamiento de material de abuso sexual infantil desencadenó la captura de Víctor “N”, quien fue aprehendido el 29 de junio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo su vinculación a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.

El caso arrancó en abril de 2022, cuando la Guardia Nacional remitió a la Fiscalía CDMX una alerta emitida por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés). El reporte señalaba el almacenamiento de contenido de abuso sexual infantil a través de una cuenta de correo electrónico.

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¿Cómo la Fiscalía CDMX identificó al imputado?

La investigación especializada que siguió a ese reporte permitió vincular la cuenta de correo electrónico con un hombre identificado como Víctor “N”. Con los datos de prueba reunidos durante más de cuatro años de indagatoria, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

La Policía de Investigación (PDI) localizó al imputado mediante labores de inteligencia en Iztapalapa. La detención se concretó en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Un reporte del organismo internacional NCMEC activó en 2022 la investigación que derivó en la captura de Víctor “N” en Iztapalapa. Crédito: Especial
Un reporte del organismo internacional NCMEC activó en 2022 la investigación que derivó en la captura de Víctor “N” en Iztapalapa. Crédito: Especial

Al día siguiente de la aprehensión, la Fiscalía CDMX formuló la imputación formal ante la autoridad judicial. En esa audiencia inicial presentó el análisis de información cibernética y los demás elementos reunidos durante las indagatorias.

Con ese respaldo probatorio, el juez determinó la vinculación a proceso de Víctor “N”. Además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El papel de la coordinación institucional

El resultado del caso refleja la articulación entre instancias locales, federales e internacionales. La Fiscalía CDMX subrayó que esa coordinación permite identificar, localizar y llevar ante la justicia a quienes participan en conductas relacionadas con la explotación sexual infantil.

De acuerdo con las autoridades, el NCMEC funcionó como el primer eslabón de la cadena: su reporte activó el mecanismo de investigación que, cuatro años después, derivó en la detención. Sin ese canal de alerta internacional, la cuenta de correo vinculada a los hechos no habría llegado al conocimiento de las autoridades mexicanas.

Primer plano de manos de un niño sobre el teclado de un ordenador portátil en una habitación oscura, con la pantalla brillante iluminando ligeramente.
Manos infantiles sobre un teclado de portátil en un entorno oscuro, simbolizando los riesgos y la vulnerabilidad de los menores frente al abuso en el entorno digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delito investigado y su contexto legal

El cargo imputado es trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, un delito que atenta directamente contra la integridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. La Fiscalía CDMX reafirmó su compromiso de perseguir este tipo de conductas con investigación especializada.

El proceso penal continuará durante los próximos tres meses de investigación complementaria. En ese periodo, Víctor “N” permanecerá en prisión preventiva mientras la autoridad judicial supervisa el avance del caso.

En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía CDMX aclaró que Víctor “N” se considera inocente en todas las etapas del procedimiento. Solo una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente podrá declarar su responsabilidad.

Ese principio rige el trato que recibirá el imputado durante toda la tramitación del proceso. La institución precisó que ninguna etapa previa al fallo judicial altera esa condición legal.

La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)
La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)

Lo que sigue en el proceso

El plazo de tres meses para la investigación complementaria marca el siguiente tramo del caso. En ese periodo, el Ministerio Público consolidará el acervo probatorio de cara a la siguiente etapa procesal.

Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía CDMX no proporcionó detalles sobre el número de víctimas ni sobre el volumen del material hallado en la cuenta de correo electrónico vinculada al caso.

La investigación permanece abierta y el expediente seguirá bajo resguardo institucional durante los tres meses de indagatoria complementaria que fijó el juez.

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