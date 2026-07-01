México Deportes

Faitelson y Vaca reaccionan al partido de México vs Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026

La Selección Mexicana llega a esta instancia luego de imponerse 2 a 0 a Ecuador

Guardar
Google icon
David Faitelson celebra un gol de América - 28 noviembre 2024
David Faitelson celebra un gol de América (YouTube/ Andrés Vaca)

La euforia y tensión rodean el cruce entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, un partido que muchos especialistas del periodismo deportivo nacional anticipan como el más trascendente de la historia reciente del futbol mexicano. El encuentro está agendado para este 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, y será el cierre de la Copa del Mundo en suelo mexicano antes de que la competencia migre por completo a Estados Unidos.

La Selección Mexicana llega a esta instancia luego de imponerse 2 a 0 a Ecuador en un duelo clave donde Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles. El equipo dirigido por Javier Aguirre ha mostrado una estructura táctica sólida y una defensa que ha respondido en momentos de exigencia, situación que refuerza la expectativa de cara al próximo reto. Por su parte, Inglaterra consiguió su pase con una remontada agónica ante República del Congo, gracias a dos anotaciones de Harry Kane en los minutos finales, reafirmando su etiqueta de favorito dentro de la llave.

PUBLICIDAD

Un duelo con carga histórica para México

El enfrentamiento contra un rival europeo de alto calibre eleva la presión sobre el combinado nacional y es motivo de debate entre los principales referentes del análisis deportivo. David Faitelson recalca que el México-Inglaterra de este domingo podría ser el “juego más trascendente en la historia del futbol mexicano”, mientras que Andrés Vaca advierte: “Agárrense para el partido de la época para nuestro país”. Los comentarios de ambos periodistas reflejan el sentir compartido por la afición y el entorno mediático, conscientes de que el resultado marcará un parteaguas para el futbol nacional.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre ha mostrado solidez en todos sus parados en esta Copa del Mundo, por lo cual otorgaría la confianza a jugadores que llegan con constancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Selección Mexicana de Javier Aguirre ha mostrado solidez en todos sus parados en esta Copa del Mundo, por lo cual otorgaría la confianza a jugadores que llegan con constancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El antecedente inmediato entre ambas selecciones remite a un amistoso disputado en 2010 en Wembley, donde Inglaterra se impuso 3 a 1 a un México con alineación alterna. En aquel partido, Guillermo Franco descontó para el equipo mexicano, pero los goles de Ledley King, Peter Crouch y Glen Johnson sentenciaron el marcador. Aguirre, entonces como entrenador, utilizó el compromiso para evaluar variantes tácticas antes de definir la lista final para el Mundial de Sudáfrica.

PUBLICIDAD

Expectativa social, presión y ambiente previo

La clasificación mexicana a octavos desató una ola de entusiasmo y presión social. La asistencia a los estadios se incrementó en cada partido, con cifras de aforo que superan registros de mundiales anteriores y celebraciones masivas en espacios públicos, como el Ángel de la Independencia. El ambiente previo se alimenta en redes sociales, donde abundan memes, mensajes de aliento y análisis sobre las posibilidades del equipo.

La Selección Mexicana enfrenta el reto de disputar el título mundial en casa durante el Mundial 2026 (X@miseleccionmx)
La Selección Mexicana enfrenta el reto de disputar el título mundial en casa durante el Mundial 2026 (X@miseleccionmx)

La transmisión del partido será gratuita en televisión abierta y también estará disponible en plataformas digitales, lo que garantiza un alcance masivo entre la población. El desempeño de la selección en este duelo es observado como una oportunidad para romper la barrera histórica de los octavos de final y avanzar hacia una instancia que la afición mexicana ha esperado por décadas.

La combinación de contexto deportivo, presión mediática y ambiente social convierte el México vs Inglaterra en un evento de alta expectativa, en el que cada jugada será observada con lupa por especialistas, aficionados y voces influyentes del futbol nacional. El resultado definirá no solo el futuro del equipo en el torneo, sino también el tono de la conversación pública sobre el futbol mexicano.

Temas Relacionados

David FaitelsonAndrés VacaSelección México Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026Mundial 2026México vs Inglaterramexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La vez que México venció a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México previo al Mundial del 86

El Tricolor volverá a recibir a los Tres Leones en el mismo escenario donde logró una de sus victorias más recordadas rumbo a la Copa del Mundo de 1986.

La vez que México venció a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México previo al Mundial del 86

Renata Zarazúa cae eliminada en Wimbledon 2026 a manos de Alexandra Eala

La tenista mexicana no ha podido pasar de primera ronda en ninguno de los Grand Slams que ha tenido esta temporada

Renata Zarazúa cae eliminada en Wimbledon 2026 a manos de Alexandra Eala

¿Cuántos DTs se han quedado sin trabajo tras el Mundial 2026?

Entre decepciones y eliminaciones sorpresivas, así se han tenido que despedir varios entrenadores en los primeros días de la justa mundialista

¿Cuántos DTs se han quedado sin trabajo tras el Mundial 2026?

GP de Gran Bretaña 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver a Checo Pérez en el circuito europeo

El piloto azteca quiere sumar puntos en una de las pistas más competitivas y complicadas de toda la temporada

GP de Gran Bretaña 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver a Checo Pérez en el circuito europeo

México va por la hazaña: las ventajas y riesgos de enfrentar a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026

El Tricolor dejó fuera a Ecuador y ahora buscará romper una de las barreras más difíciles de su historia frente a una de las selecciones favoritas del certamen

México va por la hazaña: las ventajas y riesgos de enfrentar a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Presuntos integrantes del CJNG atacan a balazos a policías de Tingüindín, Michoacán; el octavo ataque en año y medio

De contador a operador del cartel: la trayectoria del hombre que estructuró el negocio de combustible del CJNG

Fiscalía de la CDMX aprehende a hombre investigado por pornografía infantil tras cuatro años de rastreo digital

Hombres armados irrumpen en hospital de Sinaloa y asesinan a dos jóvenes que estaban heridos

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y mexicanas no perdonan: “No podrás contra Juan Ga”

Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y mexicanas no perdonan: “No podrás contra Juan Ga”

Renata Haro confirma su separación de Juan Diego Covarrubias: “Lo pedí hace meses”

Gabriel Soto confirma que demandará contra Ana Carla Sinclair por difamación y uso indebido de imagen

Ana Bárbara rompe el silencio tras la presunta infidelidad de Ángel Muñoz con Adri Toval: “Me la mega pellizca”

Cuánto cuestan las sandalias exclusivas que Infantino le regaló a Jorge Campos durante el partido México vs. Ecuador

DEPORTES

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio: cierre vehicular en las inmediaciones de Segob a la altura de Bucareli

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio: cierre vehicular en las inmediaciones de Segob a la altura de Bucareli

La vez que México venció a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México previo al Mundial del 86

Renata Zarazúa cae eliminada en Wimbledon 2026 a manos de Alexandra Eala

¿Cuántos DTs se han quedado sin trabajo tras el Mundial 2026?

Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y mexicanas no perdonan: “No podrás contra Juan Ga”