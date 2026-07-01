¿Cuántos DTs se han quedado sin trabajo tras el Mundial 2026?

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está siendo un torneo de altísima intensidad, grandes sorpresas y, sobre todo, una presión desmedida para los estrategas. El máximo certamen del futbol no perdona los malos resultados ni las eliminaciones prematuras, lo que ha provocado un auténtico “efecto dominó” en las direcciones técnicas de varias federaciones.

Hasta el momento, la lista negra sigue creciendo. Ya sea por despidos fulminantes, renuncias por no cumplir los objetivos o la finalización inmediata de sus contratos, varios entrenadores de renombre han tenido que hacer las maletas antes de tiempo.

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Aquí te dejamos la lista oficial y actualizada al momento de los directores técnicos que se han quedado sin empleo durante y después de la actividad del Mundial 2026.

El argentino Bielsa tuvo muchos problemas al interior del vestidor uruguayo. (Ulises RUIZ / AFP)

La lista de entrenadores fuera del Mundial 2026

A continuación, el desglose de los estrategas que dejaron sus cargos tras el fracaso o la eliminación de sus respectivas selecciones nacionales:

Sebastián Beccacece (Ecuador): El estratega argentino anunció oficialmente su salida tras ser superado y eliminado 2-0 por México en los vibrantes dieciseisavos de final. Su contrato expiró de forma automática con el silbatazo final.

Marcelo Bielsa (Uruguay): Una de las bajas más impactantes del torneo. El “Loco” dio un paso al costado tras consumarse la dolorosa e inesperada eliminación de la escuadra charrúa en la Fase de Grupos.

Ronald Koeman (Países Bajos): El director técnico de la ‘Naranja Mecánica’ puso fin a su ciclo luego de caer eliminado dramáticamente ante la sorpresiva selección de Marruecos en la tanda de penales correspondientes a los dieciseisavos de final.

Sabri Lamouchi (Túnez): Protagonizó una salida histórica. El timonel francés fue despedido fulminantemente por su federación en plena Fase de Grupos tras dirigir apenas el partido debut del certamen.

Hong Myung-Bo (Corea del Sur): El estratega asiático presentó su renuncia irrevocable ante los directivos de su país luego de no conseguir los resultados proyectados en la primera fase del certamen.

Steve Clarke (Escocia): Pese a regresar a Escocia a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, el histórico timonel cerró su ciclo al frente del cuadro británico al quedar fuera en la ronda de grupos.

Miroslav Koubek (Chequia): Tras cosechar dos derrotas y un solo empate en la primera ronda, el experimentado entrenador de la República Checa dejó vacante el banquillo europeo.

Países Bajos fue una de las más grandes decepciones del campeonato luego de ser señalada como favorita para llevarse la Copa del Mundo.

Con el desarrollo de la ronda de eliminación directa, el Mundial 2026 se está consolidando como uno de los torneos más hostiles para los procesos largos, abriendo una etapa de reestructuración masiva en los banquillos de cara al siguiente ciclo internacional.

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Sin embargo, muchos de los equipos llegaron a México 2026 con poco margen de error y con las expectativas de lograr obtener una buena posición en el ránking, incluso cuando algunas de ellas eran candidatas a llevarse el trofeo.