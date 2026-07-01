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Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y mexicanas no perdonan: “No podrás contra Juan Ga”

El cantante británico generó reacciones encontradas entre sus fans latinas

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Harry Styles gol inglaterra -México- 1 julio
(Captura de pantalla/X)

El pase de Inglaterra a los octavos de final del Mundial 2026 encendió las redes en México, donde la celebración de Harry Styles a uno de los goles que aseguró el triunfo británico se volvió viral.

La reacción de las fans mexicanas no tardó en aparecer, recurriendo a la picardía y al folklore local para advertirle al cantante que el próximo rival será la Selección Nacional, en un duelo cargado de historia y expectativa.

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Harry Styles festeja el gol de Inglaterra en Wembley

En un video difundido en redes sociales se observa a Harry Styles saltando y aplaudiendo desde las gradas del estadio Wembley, tras el gol de Harry Kane que selló la remontada ante República Democrática del Congo.

El cantante, conocido seguidor del futbol inglés, celebró el pase de su selección entre brincos y emoción. Las imágenes rápidamente acumularon miles de reproducciones y comentarios, tanto de fans británicos como mexicanos.

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El artista Harry Styles es visible en varias tomas mientras recorre un área del Estadio de Wembley en Londres, Reino Unido. Styles, vestido con una camiseta blanca y pantalones cortos negros, camina y corre entre una multitud de asistentes.

El estadio Wembley tiene un significado especial para México, ya que ahí la selección nacional conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

La referencia no pasó desapercibida en redes, donde usuarios recordaron la hazaña mexicana en territorio británico.

Mexicanas en X: entre la admiración y el orgullo nacional

La presencia de Harry Styles como aficionado de Inglaterra desató una ola de comentarios de fanáticas mexicanas en X.

Mensajes como “Harry te amo pero no vas a poder contra Juan Gabriel” y “Lo siento Harry pero ese gusto no te durará mucho” marcaron la tónica del humor mexicano.

Otras usuarias escribieron: “Harry te TQM pero el domingo, vamos por mi México lindo y querido”, reflejando el dilema entre la admiración por el cantante y el amor por la selección nacional.

Harry Styles, celebra enérgicamente en un estadio deportivo. Vistiendo una camiseta blanca, es levantado y abrazado por otro hombre. Varias personas están presentes, incluyendo un fotógrafo. La secuencia muestra la cobertura de un evento público. (X/@centralhshq)

Algunas cuentas aprovecharon para bromear sobre posibles duelos ficticios entre artistas mexicanos y británicos.

“Que se prepare Louis Tomlinson porque igual va a probar el chile nacional”.

El ambiente en X muestra la intensidad y el folclor con el que la afición vive el cruce México-Inglaterra, mezclando música, futbol y cultura popular.

Inglaterra remonta a Congo y avanza a octavos

El pase de Inglaterra se definió este 1 de julio en un encuentro que inició cuesta arriba para los europeos. República Democrática del Congo se adelantó en el marcador con un gol al minuto 7, manteniendo la presión sobre los ingleses durante buena parte del partido.

memes mexico vs inglaterra
(X)

Fue hasta el minuto 74 cuando Harry Kane empató, y al 85 logró el gol de la victoria, sellando el 2-1 que clasificó a Inglaterra.

México e Inglaterra se enfrentan este 5 de julio

El partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 se jugará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El duelo genera gran expectativa por el antecedente histórico entre ambas selecciones y por el ambiente que se prevé en la capital mexicana. La afición ya calienta el partido en redes, con memes, mensajes y apuestas sobre cuál será el desenlace en la cancha.

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