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Gabriel Soto confirma que demandará contra Ana Carla Sinclair por difamación y uso indebido de imagen

Afirma que ya tiene cita con su abogado para iniciar el proceso legal

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Gabriel Soto
Gabriel Soto confirma que demandará contra Ana Carla Sinclair por difamación y uso indebido de imagen (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

El actor Gabriel Soto confirma este 1 de julio que presentará una demanda contra Ana Carla Sinclair por difamación y uso indebido de imagen, tras las declaraciones de la cantante sobre una supuesta infidelidad y detalles de su vida personal.

Afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel, Soto afirma que ya tiene cita con su abogado para iniciar el proceso legal este mismo día.

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En entrevista con medios, Soto señala que sus hijas también se ven afectadas por la situación. “Ellas están enojadas también con Sinclair y me dijeron: ‘Te dijimos, papá, no era una buena persona, te lo dijimos’”, expresa el actor. Añade que, independientemente de lo ocurrido, “las cosas privadas no se hacen públicas de esa manera”.

Soto atribuye motivaciones económicas a Sinclair

Soto exhorta a Sinclair a “ponerse a hacer cosas productivas, a trabajar”, y critica que la cantante “esté cobrando por entrevistas, hablando mal de mí, hablando mal de Colibrí, difamándome a mí, difamando a Colibrí”. El actor recalca que, según sus palabras, “cuando haces cosas así con dolo y con el afán de hacer daño, las cosas no funcionan”.

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gabriel soto y colibrí jimenez
(Instagram)

Sobre el uso de su imagen, Soto subraya que ya ha ganado demandas similares contra la revista TV Notas y contra Laura Bozzo. “Ya conocemos el camino y sabemos que el uso indebido de imagen sin mi autorización es un delito grave”, puntualiza.

El impacto en la familia de Soto

El actor reconoce que el conflicto afecta también a su entorno familiar. “A mis hijas les afecta lo que me pasa”, señala. Relata que ellas le advirtieron sobre Sinclair y que comparten su malestar por la manera en que la cantante ha manejado la situación frente a los medios.

Soto sostiene que siempre actuó “con buena fe” al ayudar a Sinclair y a su hijo. “A su hijo también, las pocas veces que lo vi, traté de ser esta figura masculina, no paterna, porque él tiene su papá”, explica. Además, invita a los medios a investigar “por qué su papá no les daba la pensión” y cuestiona por qué Sinclair no cuenta esa parte de su historia.

Ana Carla Sinclair sostiene que hubo relación sentimental con Soto

Las declaraciones de Ana Carla Sinclair surgen luego de que Soto confirmara públicamente su relación con Colibrí Jiménez, quien fue su terapeuta. Sinclair señala ante el programa ¡Siéntese Quien Pueda! que mantuvo una relación sentimental con Soto durante aproximadamente un año y que la ruptura se dio hace un mes. “Yo apenas corté con él hace un mes. Fue un año hermoso”, afirma Sinclair en la emisión del 30 de junio.

Sinclair sostiene que durante ese periodo Soto convivió con su hijo y llegó a ser “ejemplo de padre”. También detalla que conoció a Soto en 2011 y que la relación inició en noviembre de 2024. Según Sinclair, Colibrí Jiménez era su fisioterapeuta y sospecha que fue “la tercera en discordia” cuando Soto viajó a Londres.

La cantante menciona que buscó acercarse a las hijas de Soto y que el actor incluso pagó su divorcio para formalizar la relación. Sinclair reconoce que la ruptura la tomó por sorpresa y que al principio “estaba dolida”. Además, expresa que siente empatía con Colibrí Jiménez.

Gabriel Soto confirma que mantiene una relación sentimental con Colibrí Jiménez y asegura que vive una etapa de estabilidad y felicidad.
Gabriel Soto confirma que mantiene una relación sentimental con Colibrí Jiménez y asegura que vive una etapa de estabilidad y felicidad.

Soto niega las afirmaciones y rechaza el vínculo narrado por Sinclair

El periodista Lucho Borrego informa en ¡Siéntese Quien Pueda! que consultó a Soto sobre las declaraciones de Sinclair. El actor responde: “Estuve viendo esta entrevista, estuve viendo declaraciones que ella ha hecho y muchas de las cosas que ella está diciendo no obedecen a la realidad”. Borrego añade que Soto considera que “no merece la pena ninguna réplica”.

No obstante, Soto decide ejercer su derecho de réplica y anuncia públicamente que procederá legalmente. “Cien por ciento, cien por ciento. Y es por eso que estoy aquí dando mi derecho de réplica”, enfatiza el actor.

Soto defiende su derecho a la privacidad

Soto concluye que la exposición mediática de asuntos personales perjudica tanto a él como a su familia. Insiste en que “las cosas privadas no se hacen públicas de esa manera” y recalca que, en este caso, recurrirá a la vía legal para proteger su imagen y la de sus seres cercanos.

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