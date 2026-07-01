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Inglaterra regresa al Estadio Ciudad de México, 40 años después de la Mano de Dios

Los Tres Leones volverán al Coloso de Santa Úrsula, sede donde sufrieron la peor derrota en su historia de las Copas del Mundo

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El exastro argentino le anotó dos goles a Inglaterra en el Azteca (Archivo)
El exastro argentino le anotó dos goles a Inglaterra en el Azteca (Archivo)

La Selección de Inglaterra, próximo rival de la Selección Mexicana en este Mundial 2026, volverá al Monumental Estadio Ciudad de México para disputar los Octavos de Final tras dejar fuera a la República Democrática del Congo en 16vos.

El equipo de la Rosa aterrizará en la Capital para sentarse en la cancha donde hace 40 años, puntualmente en el Mundial de México 1986 padeció la peor derrota en su historia de las Copas del Mundo de la Mano de Dios del argentino Diego Armando Maradona (1960-2020).

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En aquel torneo, celebrado totalmente en nuestro país, la Selección de Inglaterra jugó dos partidos en el estadio Ciudad de México: primero venció 3-0 a Paraguay en Octavos de Final y después enfrentó a la Argentina de Diego Maradona en 4tos de Final.

Ese partido quedó marcado en la historia de los mundiales porque El Pelusa anotó dos goles icónicos: el primero, conocido como la “Mano de Dios” y el segundo el “Barrilete Cósmico”. Inglaterra no tuvo reacción, perdió 2-1 y además quedo fuera, en lo que muchos consideran su derrota más dolorosa en los mundiales.

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Maradona marcó golazo ante Inglaterra en 1986. Action Images / Juha Tamminen/Foto de archivo
Maradona marcó golazo ante Inglaterra en 1986. Action Images / Juha Tamminen/Foto de archivo

En México 86, la Selección Inglesa estuvo concentrada en Monterrey, Nuevo León durante la fase de grupos, pero sus partidos por eliminación directa los disputó en el entonces ahora reconocido estadio Ciudad de México, localizado en la Alcaldía Coyoacán y también impactando directamente a la Alcaldía Tlalpan.

Inglaterra regresa a la Ciudad de México

Harry Kane festeja uno de sus goles frente al Congo. (AP Foto/Butch Dill)
Harry Kane festeja uno de sus goles frente al Congo. (AP Foto/Butch Dill)

Después de cuatro décadas, el equipo inglés recordará aquellos años disputando un encuentro mundialista en la Capital mexicana, ahora que se mida a la Selección Nacional, quien es anfitrión de una Copa del Mundo por tercera ocasión.

La diferencia a las justas de 1970 y 1986 es que comparte el torneo con Estados Unidos y Canadá. El Tricolor de Javier Aguirre hará frente al conjunto de Harry Kane y Thomas Tuchel, que estuvieron a punto del fracaso tras ir abajo en el tanteador frente a la República del Congo.

Sin embargo, el capitán Harry Kane, apareció en sendas ocasiones para poner las cosas en orden y así remontar el marcador 2-1 en Atlanta, Estados Unidos para confirmar su duelo de octavos de final frente a la Selección de México en la catedral del futbol.

¿A qué hora comenzará el partido de México ante Inglaterra?

México doblegó a Ecuador en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Raquel Cunha
México doblegó a Ecuador en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Raquel Cunha

El duelo de 8vos de Final entre México e Inglaterra será este domingo 5 de julio desde la cancha del estadio Ciudad de México, otrora Estadio Azteca. De acuerdo a la programación oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) el silbatazo inicial será a las 18:00 horas (tiempo de la capital).

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