Cuánto cuestan las sandalias exclusivas que Infantino le regaló a Jorge Campos durante el partido México vs. Ecuador

Jorge Campos presume en Instagram el regalo que recibió de Gianni Infantino - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jorge Campos volvió a llamar la atención de los aficionados durante el partido entre México y Ecuador, aunque esta vez no fue por sus comentarios en la transmisión. El exportero mexicano sorprendió a sus seguidores al presumir el exclusivo regalo que recibió de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en pleno Mundial 2026.

A través de su cuenta de Instagram, el exguardameta compartió un video acompañado del mensaje: “¡Y vamos de vuelta en el medio tiempo! ”, publicación que rápidamente despertó la curiosidad de miles de aficionados.

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De acuerdo con el sitio oficial de Louis Vuitton, el modelo corresponde a la sandalia LV Sunset, cuyo precio es de 18,600.00 mil pesos mexicanos. La firma señala que está confeccionada en suave piel de becerro, cuenta con una plantilla con el motivo Monograma Blooming estampado, una tira en forma de V con un distintivo termograbado en tono dorado y un detalle plegado inspirado en los soportes de sus piezas de marroquinería.

¿Por qué Jorge Campos es famoso por usar sandalias?

Jorge Campos consolida una imagen fuera de la cancha por usar sandalias de forma recurrente en transmisiones deportivas y apariciones públicas. - Foto: Twitter / @HEstadodeMex

Además de revolucionar la posición de portero con su estilo de juego, Jorge Campos también construyó una imagen muy particular fuera de las canchas. Desde hace años es común verlo utilizando sandalias, una prenda que se convirtió en parte de su personalidad y que incluso sus seguidores identifican de inmediato.

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Ya sea en transmisiones deportivas, concentraciones de la Selección Mexicana, eventos públicos o publicaciones en redes sociales, el exportero suele aparecer con este tipo de calzado, lo que ha generado bromas y comentarios entre los aficionados.

Por ello, el regalo de Gianni Infantino no pasó desapercibido. Muchos usuarios consideraron que las exclusivas sandalias de lujo encajan perfectamente con el estilo relajado que Jorge Campos ha mantenido durante su carrera como comentarista y figura del futbol mexicano.

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¿Quién es Gianni Infantino?

Gianni Infantino encabeza la FIFA, organismo rector del futbol mundial y encargado de organizar competencias como la Copa del Mundo. Credit: Raymond Carlin III-Imagn Images

Gianni Infantino es el presidente de la FIFA, organismo rector del futbol mundial y responsable de organizar competencias como la Copa del Mundo. Desde que asumió el cargo ha encabezado distintas iniciativas relacionadas con el desarrollo y la expansión del deporte a nivel internacional.

Durante el Mundial 2026 ha estado presente en diversos encuentros y actividades oficiales, donde ha convivido con exfutbolistas, directivos y leyendas de distintas selecciones participantes.

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Fue precisamente en el duelo entre México y Ecuador donde Infantino entregó personalmente el obsequio a Jorge Campos, un detalle que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los aficionados y usuarios de redes sociales.

Un regalo de lujo que se volvió viral

El obsequio se entregó en el partido México vs Ecuador y las sandalias de lujo se volvieron virales durante el encuentro.

La publicación de Jorge Campos desató una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron tanto el diseño de las sandalias como el gesto que tuvo el presidente de la FIFA con una de las máximas figuras del futbol mexicano.

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El mensaje “¡Y vamos de vuelta en el medio tiempo!” bastó para que la imagen comenzara a circular ampliamente, mientras decenas de usuarios comentaban el exclusivo regalo recibido por el histórico guardameta.

Con un precio de 18,600.00 mil pesos mexicanos, las sandalias LV Sunset se sumaron a los momentos más comentados del encuentro entre México y Ecuador, demostrando que Jorge Campos sigue siendo uno de los personajes más carismáticos y queridos del balompié nacional.

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