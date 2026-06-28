Partidos del Mundial 2026, hoy 28 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Los Bafana Bafana hicieron historia al clasificar por primera vez en su historia a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo. REUTERS/Raquel Cunha

Con el partido entre Argentina y Jordania, la fase de gupos del Mundial 2026 concluyó para dar inicio a la etapa de eliminación directa hoy domingo 28 de junio.

Canadá se clasificó en el segundo puesto del Grupo B tras dejar ir el iderato ante Suiza en la última jornada. REUTERS/Agustin Marcarian

Para esta fecha, el único enfrentamiento programado de manera oficial es el Sudáfrica vs Canadá. Ambas selecciones se darán cita en Estados Unidos para dar inicio a los esperados dieciseisavos de final.

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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 28 de junio

El Mundial 2026 inaugura la fase de dieciseisavos de final hoy domingo 28 de junio con el duelo entre Sudáfrica y Canadá, el único partido programado para la jornada.

Ambos equipos viven un momento histórico, ya que nunca antes habían superado la fase de grupos en una Copa del Mundo. El partido de vida o muerte se disputará en Los Angeles Stadium, con capacidad para más de 70 mil aficionados.

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Sudáfrica llega como segundo lugar del Grupo A después de un cierre dramático en la fase de grupos en el sorpresivamente dejó fuera a Corea del Sur.

El equipo dirigido por Hugo Broos perdió por dos goles ante México en su debut, se fue tablas con Chequia y consiguió la clasificación al derrotar 1-0 alos coreanosr en la última jornada.

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Para llegar a dieciseisavos de final, Sudáfrica derrotó por la mínima a Corea del Sur en un drámatico partido en el Estadio Monterrey. REUTERS/Daniel Becerril

Enfrente estará Canadá, que también finalizó en el segundo puesto del Grupo B. El conjunto dirigido por Jesse Marsch igualó 1-1 con Bosnia-Herzegovina, goleó 6-0 a Qatar y, en el partido que definiría al líder, cayó 2-1 ante Suiza.

Horario: México (13:00 hrs centro), Estados Unidos (14:00 horas este), Colombia (14:00 horas), Argentina (15:00 horas), España (20:00 horas)

Estadio: Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Para esta Copa Mundial, los aficionados se han preguntado cómo seguir los juegos, ya que la gran mayoría se transmite por cadenas de paga o con restricciones de cobertura. Estas son algunas de las cadenas oficiales:

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DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Los Angeles Stadium de Estados Unidos recibirá el primer encuentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Reuters/Kiyoshi Mio

Sudáfrica vs Canadá: Transmisión: México (Vix Premium), Estados Unidos (FOX, Telemundo), Colombia (D Sports), Argentina (TyC Sports y DSports), España (DAZN).

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

El partido entre Sudáfrica y Canadá será inédito, al dar inicio a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un encuentro que reunirá a dos selecciones que jamás han pisado una fase de eliminación directa.

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