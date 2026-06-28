Hallan sin vida a estudiante de la UTL desaparecido en León: Fiscalía mantiene investigación

Luis Gamaliel Mares Chiquito estudiante desaparecido muerto León Guanajuato (especial)

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el hallazgo sin vida de Luis Gamaliel Mares Chiquito, estudiante de la Universidad Tecnológica de León (UTL), quien permanecía desaparecido desde el pasado 24 de junio de 2026 en la ciudad de León.

El caso generó conmoción entre la comunidad universitaria y en redes sociales, donde familiares y amigos difundieron fichas de búsqueda para tratar de localizar al joven de 26 años, estudiante de la carrera de Gestión de Capital Humano.

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De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Luis Gamaliel fue visto por última vez en la parada del camión ubicada cerca del Hospital Regional de Alta Especialidad, cuando presuntamente se dirigía hacia la base Delta.

“Su nombre es Luis Mares, estudiante de la UTL, somos de la zona Castillos, lo vieron por última vez en la parada del camión donde está el Hospital Regional de Alta Especialidad, para agarrar el camión a la base Delta”, difundieron sus familiares mediante publicaciones en redes sociales.

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Fiscalía de Guanajuato no revela causa de muerte

Luis Gamaliel Mares Chiquito estudiante desaparecido muerto León Guanajuato (FGE Guanajuato)

El viernes 26 de junio, elementos de la policía municipal de León localizaron un cuerpo en un lote baldío ubicado en la colonia Fracciones de Santa Julia. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado realizó los procedimientos periciales y de identificación forense correspondientes.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que el cuerpo correspondía a Luis Gamaliel Mares Chiquito.

La Fiscalía detalló que desde el momento en que se presentó la denuncia por desaparición, la mañana del 26 de junio, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda e investigación a través de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas.

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Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer las causas de la muerte del estudiante ni si existen personas detenidas relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron únicamente que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que perdió la vida el universitario.

“Una vez confirmada su identidad, la Fiscalía realizó la notificación a su familia, se encuentra brindándoles acompañamiento y llevando a cabo los trámites legales para la entrega digna del cuerpo”, agregó la institución.

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La falta de información sobre las posibles causas del fallecimiento ha generado incertidumbre entre familiares, compañeros y usuarios en redes sociales, quienes han exigido justicia y el esclarecimiento total del caso.

UTL lamenta muerte de estudiante próximo a graduarse

Luis Gamaliel Mares público en sus redes los boletos de graduación previo a estar desaparecido (captura)

La Universidad Tecnológica de León lamentó públicamente el fallecimiento de Luis Gamaliel Mares y expresó solidaridad con sus familiares y seres queridos.

La institución educativa informó que el joven estaba próximo a concluir sus estudios universitarios y graduarse el próximo mes, de hecho, el joven fue a recoger sus boletos y lo publico en sus redes, previo a desaparecer.

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A través de un posicionamiento oficial, la universidad reiteró que permanecerá atenta al desarrollo de las investigaciones y colaborará con las autoridades en caso de ser necesario.

Caso genera indignación en redes sociales

El caso de Luis Gamaliel Mares ha provocado indignación en León y entre estudiantes universitarios, quienes utilizaron redes sociales para compartir mensajes de despedida y exigir justicia.

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Diversos usuarios recordaron al joven como una persona trabajadora y cercana a sus compañeros, mientras colectivos y ciudadanos pidieron que las investigaciones avancen de manera transparente.

La muerte del estudiante ocurre en medio de la preocupación social por los casos de desaparición y violencia registrados en Guanajuato, entidad que continúa enfrentando problemas de inseguridad en varios municipios.

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