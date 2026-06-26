México

Aficionadas mexicanas destacan el legado de Katia Itzel tras su histórico arbitraje en el Mundial 2026: “Es un orgullo”

La silbante mexicana se convirtió en la tercera mujer en dirigir un partido de una Copa del Mundo varonil y recibió el respaldo de seguidoras en Guadalajara

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La mexicana hizo historia este 25 de junio. FOTO: REUTERS/Siphiwe Sibeko
La mexicana hizo historia este 25 de junio. FOTO: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Katia Itzel García Mendoza fue la árbitra central del partido entre Túnez y Países Bajos en el Mundial 2026. Con esa designación, la mexicana se convirtió en la tercera mujer en dirigir un encuentro de una Copa del Mundo varonil y sumó una nueva marca para el arbitraje mexicano.

La FIFA presentó para el encuentro un uniforme negro con detalles en los colores de la bandera mexicana para todo el cuerpo arbitral. La decisión puso en primer plano el papel de México como país anfitrión de la Copa del Mundo.

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Collage de tres imágenes. Tres mujeres sonríen al frente, cada una sostiene un micrófono naranja de Infobae. Visten prendas verdes en exteriores.
Aficionadas mexicanas en Guadalajara cuentan a Infobae sus impresiones por el debut de la arbitra mexicana Katia Itzel García (Imagen: Jesús F. Beltrán)

La actuación de Katia Itzel también fue tema de conversación entre los asistentes al FIFA Fan Festival de Guadalajara. Durante un recorrido de Infobae México, varias aficionadas opinaron sobre lo que implica ver a una mujer mexicana impartiendo justicia en el torneo.

Katia Itzel Garcia Mendoza ya había tenido participación como cuarto oficial. REUTERS/Bernadett Szabo
Katia Itzel Garcia Mendoza ya había tenido participación como cuarto oficial. REUTERS/Bernadett Szabo

Qué dijeron las aficionadas

Liz consideró que el nombramiento representa una oportunidad para mostrar el talento nacional en un escenario internacional.

“Es una gran oportunidad que le dan a México por este mundial y sobre todo que le den la visibilidad que aman el futbol”, comentó.

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Karely señaló que la presencia de Katia Itzel envía un mensaje de inclusión en un deporte donde históricamente las mujeres han enfrentado mayores obstáculos para abrirse camino.

“Me da mucha alegría que le dan a una mujer que cumple su sueño, en un deportes que sobre sale el machismo y da orgullo que ella alze la voz por todas que también amamos el fútbol”, destacó.

La señora Lourdes sostuvo que la participación de la silbante mexicana puede convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones que quieren desarrollarse en el futbol pese a las barreras.

La mexicana tuvo el reto de dirigir un duelo que define el cierre de grupo. REUTERS/Claudia Greco
La mexicana tuvo el reto de dirigir un duelo que define el cierre de grupo. REUTERS/Claudia Greco

“Es un mensaje para todas las niñas que sueñan en trascender en un deportes dominado por hombres. Y que si les gusta luchen por conseguirlo”, señaló.

El lugar de Katia Itzel en el Mundial

La designación de Katia Itzel la colocó entre un grupo reducido de mujeres que han dirigido partidos en una Copa del Mundo varonil.

La primera fue la francesa Stéphanie Frappart, que dirigió el encuentro entre Costa Rica y Alemania el 1 de diciembre de 2022, durante el Mundial de Qatar 2022.

Después, la estadounidense Tori Penso se convirtió en la segunda mujer en recibir esa responsabilidad durante el Mundial 2026, cuando estuvo al frente del compromiso entre Chequia y Sudáfrica el 18 de junio.

Ahora, Katia Itzel García Mendoza se suma a esa lista y consolida el crecimiento del arbitraje mexicano en los escenarios más importantes del futbol mundial.

Lo que representa su participación

Su participación también refleja el avance de la presencia femenina dentro del arbitraje internacional, donde cada vez más mujeres reciben oportunidades para dirigir encuentros de la máxima exigencia deportiva.

En el Mundial 2026, la actuación de Katia Itzel quedó entre los momentos del torneo para el país anfitrión. Más allá de los 90 minutos disputados entre Túnez y Países Bajos, su presencia sobre el terreno de juego abrió una nueva puerta para futuras generaciones de árbitras que aspiran a llegar al máximo escenario del futbol internacional.

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