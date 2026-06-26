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Raúl Jiménez y Edén Muñoz llegaron a relacionarse con la misma mujer en el pasado

La coincidencia sentimental vuelve a circular cuando el delantero destaca en la cancha

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REUTERS/Instagram/@edenmunoz
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El Mundial 2026 no solo ha generado emociones futbolísticas, sino que ha puesto bajo el reflector una curiosa coincidencia en el mundo del espectáculo y el deporte mexicano: 

Raúl Jiménez y Edén Muñoz compartieron en el pasado una historia amorosa con la misma mujer.

El dato, rescatado por usuarios en redes, suma un componente inesperado a la vida personal de dos figuras de alto perfil.

Paloma Llanes, quien brilló en certámenes de belleza y ganó notoriedad por su presencia pública, fue la pareja de Raúl Jiménez cuando el delantero empezaba a consolidarse en el fútbol europeo.

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Con proyectos propios y una imagen que llamaba la atención, Paloma acompañó al futbolista en una etapa clave, aunque el romance terminó de manera discreta y sin declaraciones públicas sobre las causas de la separación.

La relación entre Raúl Jiménez y Paloma Llanes nunca estuvo marcada por el escándalo.

Ambos optaron por mantener la privacidad y, tras la ruptura, cada uno continuó con su vida. Raúl formó una familia con Daniela Basso, mientras que Paloma Llanes encontró una nueva etapa sentimental junto a Edén Muñoz.

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Paloma Llanes, el vínculo inesperado entre fútbol y música regional

El encuentro entre Edén Muñoz y Paloma Llanes se produjo de forma casual. El cantante relató en entrevistas que la vio por primera vez en una tienda y quedó sorprendido por su personalidad. Sin oportunidad de acercarse en ese momento, recurrió a Instagram para contactarla, iniciando así una serie de intentos para llamar su atención.

La historia no fue sencilla para Edén Muñoz. Según ha contado, Paloma lo rechazó varias veces antes de aceptar su cercanía. La relación evolucionó desde una amistad hasta consolidarse como un noviazgo estable. Finalmente, la pareja formalizó su vínculo y hoy son marido y mujer, además de padres de familia.

¿Cómo reaccionaron Raúl Jiménez y Edén Muñoz ante la coincidencia?

A pesar del interés que suscita el hecho de que ambos compartieran una pareja importante en sus vidas, no existen declaraciones públicas de ninguno de los protagonistas sobre el tema. Cada vez que la noticia resurge —especialmente tras actuaciones destacadas de Raúl Jiménez—, la atención gira en torno a la madurez con la que ambos han manejado sus respectivas vidas personales.

Para quienes se preguntan qué ocurrió entre ellos, la respuesta es que no hay rastro de conflicto ni drama. Raúl Jiménez disfruta de una familia junto a Daniela Basso y sus hijos, mientras que Edén Muñoz y Paloma Llanes se muestran como un matrimonio sólido en el ambiente del espectáculo mexicano.

Esta historia ilustra cómo la vida sentimental de figuras públicas puede cruzarse en momentos cruciales, sin que eso derive necesariamente en polémica. La madurez con la que ambos han cerrado ese capítulo añade un matiz de normalidad a una anécdota que, aunque llamativa, no ha generado más que curiosidad entre sus seguidores.

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