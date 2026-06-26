Checo Pérez despeja las dudas sobre si acudirá al Mundial 2026: esta es la única condición que puso

El piloto es un amante del futbol y podría llegar al estadio en CDMX tras el paso perfecto de México en fase de grupos. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Checo Pérez anunció que él y el Mundial 2026 ya tienen una posible cita: el piloto mexicano dijo que asistirá a la Copa del Mundo solo si la Selección Mexicana cumple con un solo requisito que, aunque puede sonar muy fácil, puede que sea más complicado de lo esperado.

El corredor señaló que está muy emocionado por el partido correspondiente dieciseisavos de final, ronda en la que aún espera rival y a la que el Tri llega con un récord perfecto e histórico para el futbol mexicano. Entre los posibles contrincantes aparecen Ecuador, Escocia y Uruguay, aunque todo puede cambiar en la última ronda de partidos de la Fase de Grupos.

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El mexicano habló del tema en el marco del GP de Austria de la F1. Ahí también expresó su pesar por no haber asistido a ninguno de los encuentros de México hasta ahora pues es bien sabida su afición al balompié y la relación estrecha que tiene con varios de los seleccionados nacionales.

Checo apoya al equipo de Javier Aguirre desde las pistas de Austria este fin de semana.

La condición de Checo para ir al Mundial

Pérez planteó su plan de forma directa al referirse al próximo compromiso de la selección. “Creo que sí pasamos del próximo juego, definitivamente iré, porque será en México otra vez. Así que sí, tendré que ir”.

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La posibilidad de su asistencia quedó abierta si México supera los dieciseisavos de final y se mete entre los 16 mejores del torneo, llegando a instancias definitivas en donde los mejores equipos del planeta se dan cita para buscar la ansiada copa.

La Selección Mexicana llega a esta fecha después de ganar sus tres partidos de la fase de grupos: 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia. Con ello sumó nueve unidades y terminó como líder de su sector, siendo el primer clasificado de todo el torneo con solo dos victorias.

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El equipo hizo historia al ganar por primera vez sus tres partidos en esa fase, resultado que elevó las expectativas rumbo a las rondas eliminatorias e incluso hizo que avanzara de manera significativa en el ranking FIFA.

México incluso se dio la oportunidad de homenajear al arquero Guillermo Ochoa. (REUTERS/Annegret Hilse)

El partido en Guadalajara y el plan con Russell

Durante su participación en Austria, Checo Pérez también recordó el juego que México disputó en el Estadio Guadalajara, donde venció 1-0 a Corea del Sur. El piloto lamentó no haber estado presente en ese encuentro: “Estuve muy triste por no haber ido al partido en Guadalajara”, dijo.

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Después de que Pérez mencionó una posible visita al Mundial y un eventual cruce con Inglaterra, George Russell se sumó a la idea y planteó que tal vez viajen juntos en un partido que promete juntar a dos grandes pilotos en un enfrentamiento muy atractivo para los fanáticos mexicanos.

Mientras la selección espera rival para su siguiente partido, el piloto mantiene clara su postura: si México da otro paso en la Copa del Mundo, su presencia en las gradas está en sus planes.

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