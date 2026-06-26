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¿Indirecta para México? Pochettino asegura que la historia la escribe la copa, no tres triunfos en fase de grupos

El técnico de Estados Unidos puso en perspectiva la actualidad de su selección y dejó en evidencia que aspiran a tener un mejor torneo

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El argentino buscará trascender con la selección de barras y estrellas aprovechando la localía. (REUTERS/Matthew Childs)
El argentino buscará trascender con la selección de barras y estrellas aprovechando la localía. (REUTERS/Matthew Childs)

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cerró con emociones encontradas para la selección nacional de los Estados Unidos. Pese a asegurar su boleto a la siguiente ronda como líderes del Grupo D, el conjunto de las barras y las estrellas sufrió un doloroso revés de último segundo en el SoFi Stadium, cayendo por un marcador de 3-2 ante su similar de Turquía.

La derrota encendió de inmediato las alarmas entre la prensa local y los aficionados norteamericanos, quienes cuestionaron el rendimiento del equipo y las rotaciones implementadas.

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Sin embargo, el director técnico de la escuadra anfitriona, Mauricio Pochettino, no tardó en salir al paso de los cuestionamientos, minimizando de forma contundente el resultado negativo y lanzando un fuerte mensaje sobre el verdadero objetivo de su gestión en esta justa internacional.

Mundial 2026 - Turquia - Estados Unidos
Los norteamericanos no lograron el paso perfecto en la primera fase. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Un tropiezo bajo la lupa de las rotaciones

Estados Unidos llegó al compromiso definitivo de la primera etapa con la tranquilidad de tener la clasificación matemática en la bolsa, producto de dos sólidas victorias consecutivas en sus presentaciones previas.

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Con este panorama, el estratega de origen argentino optó por modificar significativamente su alineación titular, manteniendo únicamente a dos jugadores (Pepi y McKennie) respecto al duelo anterior.

El partido resultó ser una auténtica montaña rusa. El defensor Auston Trusty adelantó de forma temprana a los locales, desatando la euforia en California. No obstante, el combinado turco —que jugaba únicamente por el orgullo tras haber quedado eliminado del torneo de forma prematura— ofreció una de sus versiones más competitivas y agresivas.

Los europeos lograron remontar y, aunque Berhalter emparejó el marcador a dos tantos al inicio del complemento, un descuido defensivo en la última jugada del encuentro decretó el triunfo definitivo para Turquía.

Mundial 2026 - Turquia - Estados Unidos
Estados Unidos pasó a la siguiente ronda como primero de grupo. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

“Pensar a pequeña escala”: la dura respuesta de Pochettino

Lejos de mostrarse preocupado por el fin de la racha invicta, Mauricio Pochettino se presentó ante los medios de comunicación con una postura firme, visiblemente incómodo ante el tono de los cuestionamientos que calificaban la derrota como un fracaso menor o una pérdida de impulso.

“Es un poco mezquino pensar a tan pequeña escala. Se puede hacer historia. ¿De qué sirve ganar tres partidos si el próximo lo pierdes y no ganas el Mundial?“, sentenció de manera categórica el seleccionador, defendiendo su visión macroscópica del torneo.

Intercalando de forma fluida el español y el inglés durante la rueda de prensa, el entrenador insistió en que el balance general de la primera fase sigue siendo sumamente positivo, recordando que se cumplió la meta principal de avanzar como el sembrado número uno del sector.

El argentino Mauricio Pochettino, considera que aún no ha ganado nada en este Mundial 2026. (AP Foto/Andre Penner)
El argentino Mauricio Pochettino, considera que aún no ha ganado nada en este Mundial 2026. (AP Foto/Andre Penner)

Equilibrio de prioridades y miras en los dieciseisavos de final

El timonel del cuadro estadounidense argumentó que el encuentro frente a Turquía requería una gestión inteligente de los recursos físicos y reglamentarios de la plantilla. El cuerpo técnico priorizó evitar lesiones de gravedad y suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas de cara a los partidos de eliminación directa, donde un error significa volver a casa.

Pochettino recalcó que la toma de decisiones estuvo basada en un balance estratégico a largo plazo. “Teníamos otras prioridades. Queríamos ganar, sí, pero había otras cosas que necesitábamos equilibrar”, explicó el estratega, quien además aprovechó para destacar el carácter y la competitividad demostrada por sus dirigidos ante un rival que posee jugadores de primer nivel europeo, a pesar de su mala fortuna en los juegos anteriores.

Con la página de la fase de grupos oficialmente cerrada, el combinado de los Estados Unidos trasladará su base de operaciones hacia Santa Clara, California. La escuadra de Pochettino centrará todos sus esfuerzos de preparación para el crucial partido de dieciseisavos de final, programado para el próximo miércoles 1 de julio en la cancha del Estadio de San Francisco, donde se medirán ante la selección de Bosnia y Herzegovina en un duelo de vida o muerte donde el margen de error será nulo.

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