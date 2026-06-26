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Presunto artefacto explosivo provoca desalojo de trabajadores en instalaciones del Poder Judicial en San Lázaro

El personal fue evacuado mientras se realizan las investigaciones

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Instalaciones del Poder Judicial en San Lázaro Foto: Maps
Instalaciones del Poder Judicial en San Lázaro Foto: Maps

Las instalaciones del Poder Judicial en San Lázaro son desalojadas la mañana de este viernes tras una presunta amenaza por artefacto explosivo.

Autoridades activan los protocolos de seguridad y realizan una revisión del inmueble para descartar riesgos.

Una llamada que alertó sobre un artefacto explosivo obligó a evacuar las instalaciones del Poder Judicial.

Se estima que fueron evacuadas más de 3 mil personas en el edificio sede en San Lázaro del Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura en la CDMX, así como el Centro de Integración Infantil (Cendi) que atiende a niños lactantes, en maternal y primero de kínder; el hecho provocó la movilización de servicios de emergencia y de seguridad.

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Se habría mandado un comunicado de los Juzgados Federales de San Lázaro, declarando inhábil el día de hoy por amenaza de bomba, dieron a conocer variaspersonas en sus redes soailes que tendrían que acudir al recinto por algún trámite.

El pasado 27 de mayo también hubo alerta de amenaza de bomba

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y equipos de emergencia implementaron un operativo en las instalaciones del Poder Judicial ubicadas en San Lázaro, Ciudad de México, luego de un reporte por la posible presencia de un artefacto explosivo.

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De acuerdo con los primeros reportes, una llamada anónima al 911 alertó al personal de Seguridad Interna, quien notificó la situación y se activaron los protocolos correspondientes, por lo que se procedió al desalojo de trabajadores y visitantes que se encontraban en el inmueble.

Al sitio acudió personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la SSC, quien asumió la atención del reporte. Un binomio canino especializado realiza la revisión del lugar para descartar la presencia de algún objeto de riesgo.

Amenazas de bomba, constantes en la Ciudad Judicial

Previamente, el 14 de mayo pasado también se registró una alerta por presunta amenaza de bomba en las instalaciones de Ciudad Judicial, lo que provocó el desalojo de trabajadores, litigantes y visitantes como parte de los protocolos de seguridad.

De acuerdo con los reportes de ese día, la advertencia fue recibida a través de canales electrónicos dirigidos al personal del Poder Judicial, lo que activó la movilización de elementos de la SSC, entre ellos el Agrupamiento Zorros y binomios caninos especializados. Las revisiones se realizaron en oficinas, pasillos, accesos y áreas comunes del complejo, sin que se localizaran artefactos explosivos.

Durante 2026, este tipo de reportes han sido constantes, lo que ha derivado en la activación recurrente de protocolos de emergencia, con evacuaciones preventivas y despliegues de unidades especializadas para la inspección de los inmuebles. En todos los casos, las autoridades han descartado la presencia de explosivos tras las revisiones correspondientes.

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