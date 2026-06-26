México

Poder Judicial analizará omisión histórica del Ejército Mexicano en la entrega de archivos de la Guerra Sucia

La negativa histórica del sector a transparentar información sobre hechos de represión estatal ha prolongado la deuda con quienes buscan justicia desde hace medio siglo

Guardar
Google icon
Caja fuerte cerrada, escudo mexicano dorado, figura femenina de espaldas, documentos con texto Guerra Sucia y Derechos Humanos, haz de luz.
Una figura femenina extiende la mano hacia la caja fuerte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual resguarda documentos de la Guerra Sucia y derechos humanos, en la búsqueda de la verdad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se prepara para abordar un asunto que podría marcar un antes y un después en el acceso a la verdad sobre la llamada Guerra Sucia en México.

La magistrada Sandra Janet Hernández Chávez presentará el proyecto de resolución del amparo en revisión 43/2025, el cual se centra en los archivos secretos que la Secretaría de la Defensa Nacional (antes conocida como la Sedena) conserva bajo resguardo. La decisión que se tome no solo impactará a Alicia de los Ríos Merino, quien reclama el derecho a conocer el destino de su madre desaparecida, sino que también será trascendental para miles de víctimas y familiares que llevan décadas exigiendo justicia y transparencia.

PUBLICIDAD

En febrero de 2019, el Diario Oficial de la Federación publicó una instrucción presidencial clara: todas las dependencias federales debían trasladar al Archivo General de la Nación los documentos históricos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos y persecuciones políticas. Dicha disposición, de carácter obligatorio, incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, que hasta hoy no ha entregado la documentación correspondiente, pese a los requerimientos y a la presión social acumulada durante años.

El contexto se agravó cuando, en el marco de las labores del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEVH), investigadores pudieron acceder de manera limitada a los archivos históricos en poder de la Sedena. Allí localizaron documentos inéditos que resultan esenciales para esclarecer violaciones a las garantías individuales y para la localización de personas desaparecidas. Sin embargo, el Ejército obstaculizó la consulta, alteró y ocultó expedientes antes señalados, y finalmente prohibió el acceso al resto del material. Esta situación quedó registrada en el informe público de la instancia de octubre de 2023, donde se denunció la obstrucción a la verdad por parte de la institución castrense.

PUBLICIDAD

Disputa judicial por el acceso a los archivos de la Defensa

Ante la publicación de ese documento y la negativa reiterada de la dependencia a cumplir con el decreto presidencial, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por el artículo 19 y el Centro Prodh, promovió un juicio de amparo en noviembre de 2023. El objetivo era frenar la posible manipulación o destrucción de los archivos militares referentes a la Guerra Sucia y garantizar su transferencia al Archivo General de la Nación.

En un primer momento, el Juzgado Primero de Distrito concedió la suspensión definitiva para evitar cualquier alteración o eliminación de los documentos. Sin embargo, la protección judicial fue revocada en una fase posterior, dejando la resolución final en manos del Tribunal Colegiado. Tras casi tres años de litigio, el expediente en revisión será discutido hoy y podría sentar un precedente sobre la forma en que se resguardan y transparentan los archivos históricos relacionados con violaciones a derechos humanos.

Alicia de los Ríos Merino
Alicia de los Ríos Merino fue detenida el 5 de enero de 1978 por agentes de seguridad pública (Foto: Centro Prodh)

Un primer proyecto elaborado por el magistrado Alfredo Enrique Báez López fue sometido a discusión en febrero de 2026. El planteamiento negaba el amparo a la peticionaria bajo el argumento de que era necesario individualizar los documentos solicitados, lo cual resulta inviable, pues el contenido y existencia de esos archivos solo puede verificarse una vez que sean desclasificados. Las magistradas Ana María Ibarra Olguín y Sandra Janet Hernández Chávez objetaron este razonamiento, subrayando que el caso no es cuestión de información pública, sino de acceso a la verdad y cumplimiento de una obligación precisa establecida en el decreto de 2019.

Repercusiones sociales y el papel del Poder Judicial

El debate en el tribunal refleja el profundo reto que enfrenta el Poder Judicial en la nueva etapa posterior a la reforma judicial. Las organizaciones de defensa de derechos humanos insisten en que la decisión debe priorizar a las víctimas y su derecho a la verdad, así como al conjunto de la sociedad que demanda esclarecer los atropellos del pasado. El contexto actual ofrece al sistema la posibilidad de establecer un mecanismo de supervisión legal para identificar y transferir los archivos en cuestión.

La negativa histórica del sector a transparentar información sobre hechos de represión estatal ha prolongado la deuda con quienes buscan justicia desde hace medio siglo.

El amparo en revisión 43/2025 representa una oportunidad única para que las autoridades de la Federación asuma un rol activo en la protección de los derechos humanos y marque el inicio de una etapa de mayor apertura y escrutinio sobre el periodo de la Guerra Sucia.

Temas Relacionados

Poder JudicialSedenaguerra suciapersonas desaparecidasderechos humanosmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Patrimonio de Gertz Manero está declarado con total transparencia: Sheinbaum defiende a embajador de México en Reino Unidos

Según datos atribuidos a la UIF, entre 2014 y 2015 Gertz Manero compró 122 automóviles de lujo por 109 millones 775 mil 339 pesos. La mayor parte Mercedes Benz y un Rolls Royce

Patrimonio de Gertz Manero está declarado con total transparencia: Sheinbaum defiende a embajador de México en Reino Unidos

Sheinbaum pide a estudiantes en paro liberar instalaciones de Canal Once

La jefa de Estado afirmó que se encuentran atendiendo las demandas de los alumnos del IPN

Sheinbaum pide a estudiantes en paro liberar instalaciones de Canal Once

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Te decimos todos los detalles para que vivas una experiencia cultural

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: marcha en Reforma, cierres por obras y Lucha Libre en Arena México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este viernes

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: marcha en Reforma, cierres por obras y Lucha Libre en Arena México

Darán informes mensuales sobre bienes decomisados por corrupción y su destino social en México

Dos fallos judiciales recientes a favor de la FGR pusieron en marcha el esquema que la Presidenta prometió transparentar durante su administración

Darán informes mensuales sobre bienes decomisados por corrupción y su destino social en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Minera a la que pertenecían trabajadores secuestrados en Concordia niega vínculos con el crimen organizado: “lo negamos categóricamente”

Minera a la que pertenecían trabajadores secuestrados en Concordia niega vínculos con el crimen organizado: “lo negamos categóricamente”

Marina detiene a ‘Delta 7′, presunto secuestrador de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Señalamientos sobre que el narco controla frontera norte de México son por elecciones en EEUU, dice Sheinbaum

Capturan en México a fugitivo de Texas acusado de abuso sexual infantil

ENTRETENIMIENTO

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia

Alejandro Fernández hace historia: 270 mil asistentes llenan La Minerva durante concierto gratuito por el Mundial 2026

Giovanni Medina tacha de ‘ingrata’ a Fátima Bosch y asegura conocerla bien: “Se le ayudó en temas jurídicos muy turbios”

¿Se casó en secreto con Nodal? El misterioso regreso de Ángela Aguilar a redes

DEPORTES

¿Indirecta para México? Pochettino asegura que la historia la escribe la copa, no tres triunfos en fase de grupos

¿Indirecta para México? Pochettino asegura que la historia la escribe la copa, no tres triunfos en fase de grupos

Debut de Katya Itzel García como árbitra del Mundial 2026 representa la reivindicación de las mujeres, afirma Sheinbaum

Gobierno de México decreta “home office” en CDMX para el partido de la Selección Mexicana el 30 de junio

México vs Chequia: el partido más visto en la historia de los Mundiales en territorio nacional

Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO: así llegan al partido del Mundial 2026