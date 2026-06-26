Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos con sus nuevas parejas durante partido de la Selección Mexicana

La expareja volvió a llamar la atención al convivir en un ambiente familiar durante el encuentro del Tricolor, acompañada por sus hijas, Mía y Nina Rubín

Andrea Legarreta y Erik Rubín volvieron a colocarse en el centro de la conversación pública luego de reaparecer juntos durante un partido de la Selección Mexicana, pero esta vez acompañados por sus respectivas parejas.

La escena llamó la atención porque mostró a la expareja en una convivencia cordial, familiar y relajada, pese a que ambos han seguido caminos distintos en el plano sentimental.

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De acuerdo con imágenes, los Rubín-Legarreta y los Origel-Legarreta asistieron juntos al encuentro del Tricolor, donde disfrutaron del ambiente futbolero, celebraron las jugadas del equipo nacional y compartieron un momento que fue interpretado por muchos usuarios como una muestra de madurez y buena relación familiar.

Por un lado, Erik Rubín acudió acompañado de su pareja; por el otro, Andrea Legarreta también estuvo junto a la suya. Ambos coincidieron en el mismo espacio con una actitud tranquila y festiva, dejando ver que mantienen una relación respetuosa tras su separación.

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Mía y Nina Rubín también estuvieron presentes

Uno de los detalles que más destacó fue la presencia de Mía y Nina Rubín, hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes también formaron parte de esta convivencia durante el partido de la Selección Mexicana. Su asistencia reforzó la imagen de unidad familiar que la expareja ha procurado mantener públicamente desde que anunció el fin de su relación sentimental.

Asistieron al partido de la Selección Mexicana acompañados por sus respectivas parejas y sus hijas, Mía y Nina Rubín, en una convivencia familiar que llamó la atención de sus seguidores

La familia disfrutó del encuentro en un ambiente de celebración, especialmente por los tres goles anotados por la Selección Mexicana. Entre gritos, aplausos y festejos, los asistentes compartieron una jornada marcada por el entusiasmo deportivo y por una convivencia que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

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El momento fue descrito por algunos usuarios como una “gran familia feliz”, debido a la naturalidad con la que Andrea Legarreta, Erik Rubín, sus hijas y sus nuevas parejas compartieron el mismo espacio. La escena también abrió conversación sobre las nuevas dinámicas familiares que pueden surgir después de una separación, sobre todo cuando existen hijos de por medio.

Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran el Día del Padre juntos

La conductora del programa Hoy y el exintegrante de Timbiriche continúan demostrando que, más allá de su relación sentimental, mantienen un vínculo basado en el respeto y el bienestar de su familia.

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El encuentro tuvo lugar durante un festejo organizado por Andrea Legarreta, quien reunió a sus seres queridos para celebrar el Día del Padre y, al mismo tiempo, el cumpleaños de su hermano. Entre los asistentes destacó la presencia de Erik Rubín, quien convivió con toda la familia en un ambiente relajado y lleno de afecto.

Asistieron al partido de la Selección Mexicana acompañados por sus respectivas parejas y sus hijas, Mía y Nina Rubín, en una convivencia familiar que llamó la atención de sus seguidores

Las fotografías compartidas por la conductora muestran a la familia reunida en una celebración donde también participaron Juan Carlos Origel, actual pareja de Andrea Legarreta, y Geraldine Zárate, novia de Erik Rubín. La convivencia entre todos llamó la atención de los seguidores de ambos, quienes destacaron la naturalidad con la que compartieron el momento.

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La expareja vuelve a mostrar una relación cordial

Andrea Legarreta y Erik Rubín han sido una de las exparejas más comentadas del espectáculo mexicano. Tras anunciar su separación, ambos han insistido en que su vínculo familiar continúa siendo importante, especialmente por el bienestar de sus hijas. Esta nueva aparición pública parece confirmar que la convivencia entre ellos se mantiene en buenos términos.

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