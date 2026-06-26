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¿Cuánto te paga Banco Azteca por tu centenario de oro y onza de plata este 26 de junio de 2026?

Las piezas hechas con estos metales preciosos son muy codiciadas y su precio puede subir o bajar constantemente

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El costo del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)
El costo del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Ante incertidumbre por la inflación y los aumentos en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo.

Una de las opciones más comunes para ello es la compra de monedas de oro y plata, en sus diferentes versiones que, además de ser bellas piezas, funcionan como una inversión un tanto segura.

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Esto se debe a que el costo de estos metales preciosos cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer.

Por eso, si se tiene en mente adquirir una de estas piezas, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización. Estos son los precios para este viernes 26 de junio.

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Oro y plata

El Banco de México (Banxico) tiene una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas instituciones bancarias tienen un apartado en sus páginas oficiales con el precio en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 75.700 pesos y vende en 88.700 pesos, este viernes.

Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 1.006 pesos y venden en 1.186 pesos, este 26 de junio.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 71.393 pesos en compra y 97.478 pesos en venta; el Azteca de oro en 30.104 pesos la compra y 39.122 la venta; el Hidalgo de oro en 15.052 pesos en compra y 19.561 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1373.6 pesos la venta y 865.6 pesos la compra, para hoy.

BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 93.918 pesos y 1293 pesos, respectivamente, este viernes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si estás interesado en comprar o vender plata u oro, debes de saber que existen una serie de requisitos para hacerlo, mismos que varían según el distribuidor.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

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