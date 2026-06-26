Discriminación a la comunidad LGBT es de la derecha: Sheinbaum aclara por qué no se permitirá ingreso del Pride al Zócalo

Credito:Infobae-Max Alonso

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó durante su conferencia de prensa de este 26 de junio de 2026 dos temas relevantes dentro de la comunidad LGBTQI+: la controversia sobre el acceso de la Marcha del Orgullo LGBTQI+ al Zócalo capitalino y la represión policial de la que fue víctima un plantón de colectivos trans frente a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al respecto, la presidenta negó represión al plantón que fue instalado por el colectivo trans Lleca, encabezado por Victoria Sámano y afirmó que integrantes de la Secretaría de Gobernación han atendido a las manifestantes, aunque señaló que no de forma directa por la secretaria Rosa Icela Rodríguez debido a su carga de trabajo.

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“Sí han sido atendidos por la Secretaría de Gobernación, las subsecretarías que corresponden”, aseguró la mandataria.

Sobre el caso la Marcha LGBT programada para este sábado 27 de junio, la mandataria explicó que por única ocasión no es posible que se concentren en el Zócalo capitalino —lugar histórico para movilizaciones sociales— debido al evento deportivo que se desarrolla en el país.

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Respecto al desalojo de los colectivos reportado el día 23 de junio, la mandataria insistió en la disposición al diálogo interinstitucional para resolver las demandas de la comunidad trans. “Se está buscando también que una parte puede ser atendida por el gobierno de la Ciudad de México. Pero se les ha atendido no directamente por Rosa Icela, pero por equipo de la Secretaría de Gobernación”, reiteró.

Sheinbaum descarta discriminación en su gobierno: es la ultraderecha

Ante la pregunta expresa de una reportera sobre cuál sería su llamado para el día de la marcha, Sheinbaum subrayó que lo primero es “no a la discriminación bajo ninguna circunstancia”.

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La mandataria hizo énfasis en que la discriminación sistemática proviene especialmente de los sectores más conservadores del espectro político. “Es la ultraderecha, la derecha, quien visualiza a las personas de una sola manera y no tiene visiones de inclusión y de diversidad. Eso es una característica de la derecha”, aseguró Sheinbaum, diferenciando con claridad el proyecto de su administración respecto a la oposición.

Reiteró que su gobierno promueve una visión de apertura y reconocimiento de derechos, aunque reconoció que existen limitaciones presupuestales para ampliar nuevas garantías. “Nosotros tenemos una visión de inclusión en todos los sentidos y de apertura de derechos en la medida de lo posible. Digo de lo posible porque muchas veces hay limitaciones presupuestales para, eh, abrir nuevos derechos. Pero en la medida de lo posible, evidentemente, lo que buscamos es la inclusión, la no discriminación y el reconocimiento de los derechos de todas las personas”, concluyó la presidenta, reafirmando el compromiso de su administración con la diversidad y la justicia social.

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