México

CONCANACO respalda vinculación de líneas móviles como medida para fortalecer la seguridad digital

Según la información oficial de la CRT, hasta el momento se han vinculado 63 millones de líneas telefónicas en el país

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Joven con anteojos y camisa verde sentado en mesa blanca, mirando un celular con un ícono de escudo digital verde y una tilde de validación.
Un joven con anteojos utiliza su teléfono celular mientras un ícono de escudo digital con tilde de validación sugiere seguridad y confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación del calendario de vinculación de líneas móviles por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) fue recibida con satisfacción por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (CONCANACO SERVYTUR).

Esta organización considera que esta acción representa un avance relevante para reforzar la identidad digital de los usuarios, mejorar la seguridad en las transacciones financieras y limitar espacios vulnerables a fraudes y extorsiones.

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En la actualidad, la economía nacional depende cada vez más de sistemas digitales para realizar pagos, transferencias y compras. La identificación precisa de las personas es esencial para proporcionar mayor confianza a consumidores y empresas que interactúan diariamente por medio de plataformas tecnológicas.

Millones de pequeños negocios utilizan aplicaciones bancarias y terminales móviles para gestionar sus ingresos, pagar a proveedores y atender a sus clientes. Por este motivo, optimizar los procesos de validación de identidad resulta clave para garantizar la protección y continuidad de sus operaciones, así como el resguardo de su patrimonio.

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Seguridad en la era digital

Según la información oficial de la CRT, hasta el momento se han vinculado 63 millones de líneas telefónicas en el país, distribuidas entre 40,2 millones de prepago y 22,8 millones de pospago. Este avance contribuye a consolidar la seguridad del entorno digital y a reducir el uso anónimo de teléfonos para actividades ilícitas.

La Confederación llamó a usuarios, empresarios y propietarios de pequeños comercios a revisar con sus proveedores el estatus de sus líneas móviles y a completar el proceso en tiempo y forma. Destacaron que los celulares son fundamentales para operaciones bancarias, validación de identidad y comunicación comercial.

Además, manifestó que la medida está alineada con los principios del Pacto Nacional contra la Extorsión, ya que promueve mejores niveles de identificación y dificulta la utilización de líneas anónimas para delitos como el fraude telefónico, la extorsión y la suplantación de identidad.

El fortalecimiento de los sistemas de identificación móvil es visto por el sector como una herramienta indispensable para combatir la delincuencia y asegurar la confianza de quienes dependen de la economía digital en México.

Teléfono móvil con pantalla encendida mostrando escudo verde y tilde. A su lado, tarjeta SIM dorada y adaptador verde. Fondo azul con terminal de cobro desenfocada.
Un teléfono móvil moderno exhibe un icono de seguridad digital en su pantalla junto a una tarjeta SIM y una terminal de pagos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fecha límite para registro de líneas telefónicas en México

  • 15 de agosto: 0
  • 31 de agosto: 1
  • 15 de septiembre: 2
  • 30 de septiembre: 3
  • 15 de octubre: 4
  • 31 de octubre: 5
  • 15 de noviembre: 6
  • 30 de noviembre: 7
  • 15 de diciembre: 8
  • 31 de diciembre: 9

La Comisión advirtió que las líneas que no sean vinculadas dentro del plazo correspondiente serán suspendidas por las compañías telefónicas tras 72 horas. En ese periodo, solo podrán efectuar llamadas de emergencia, contactar a su operador y recibir alertas sísmicas.

Así puedes registrar tu línea

Para realizar el trámite es gratuito y puede completarse en línea a través del portal central habilitado: portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles, o de forma presencial.

Los documentos que se necesitan son:

  • Personas físicas mexicanas: CURP validada e identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).
  • Empresas: RFC, razón social e identificación oficial del representante legal, más e.firma.
  • Extranjeros residentes: pasaporte vigente y CURP temporal, si cuentan con ella.
  • Menores de edad: el trámite lo realiza el padre, madre o tutor legal; la línea queda a nombre del adulto.

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