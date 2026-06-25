México se convierte en la segunda selección anfitriona en ganar sus tres partidos de fase de grupos sin recibir gol

Con Johan Vásquez, Edson Álvarez y César Montes al mando, la zaga tricolor dejó el arco de Rangel sin daños, a la espera del próximo partido en el Estadio Azteca. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

El avance de la Selección Mexicana a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 llegó acompañado de un récord reservado para las grandes potencias: el cuadro dirigido por Javier Aguirre ganó sus tres partidos de la fase de grupos y no recibió ni un solo gol.

El combinado nacional igualó una marca que sólo había conseguido un anfitrión en la historia, quedando, en el camino, en una posición de privilegio para la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

La Selección Mexicana cerró la fase de grupos con goleada 3-0 sobre Chequia en el Estadio Azteca para sumar nueve puntos. REUTERS/Pedro Nunes

Este resultado representa un salto estadístico para el futbol mexicano. El conjunto tricolor no sólo avanzó como líder absoluto del Grupo A, sino que además firmó la mejor defensa de la primera ronda. México cerró con seis goles a favor y cero en contra.

Entre las seis Selecciones con paso perfecto y defensa tricolor imbatible

Desde el inicio, México impuso condiciones en cada partido de la fase de grupos. Su rendimiento dejó estadísticas que sólo han alcanzado las selecciones con mayor jerarquía en el planeta.

PUBLICIDAD

Victoria 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural.

Triunfo 1-0 frente a Corea del Sur en el segundo duelo.

Goleada 3-0 sobre Chequia para cerrar de manera redonda la fase de grupos con nueve puntos.

La zaga tricolor, integrada por nombres como Johan Vásquez, Edson Álvarez, César Montes, Mateo Chávez, Jesús Gallardo e Israel Reyes, se mantuvo sólida en todo momento. En la portería, Raúl Rangel respondió con intervenciones clave.

La zaga tricolor con Johan Vásquez, Edson Álvarez, César Montes, Mateo Chávez, Jesús Gallardo e Israel Reyes sostiene el cero en el Mundial 2026. REUTERS/Pedro Nunes

Este registro permitió al Tri avanzar con paso perfecto, una condición que sólo han alcanzado antes Holanda (1974), Brasil (1986), Italia (1990), Argentina (1998) y Uruguay (2018).

PUBLICIDAD

Sólo Italia 1990 lo había logrado como anfitrión

El dato más destacado de la participación mexicana en esta Copa Mundial es su exclusividad como anfitrión que avanza con tres triunfos y sin goles en contra.

Italia , en el Mundial de 1990 , fue la primera selección local en lograrlo.

En 22 ediciones de la Copa del Mundo , ninguna otra anfitriona había firmado esta marca.

El Tri se convirtió en el segundo anfitrión en la historia con este registro.

La defensa azzurri de aquel Mundial de Italia 1990 estaba encabezada por leyendas como Paolo Maldini y Franco Baresi. (X/ @Azzurri_En)

De esta manera, el rendimiento defensivo respalda la campaña nacional y coloca a México en la élite mundial.

Próximo rival: uno de los mejores terceros lugares

La Selección Mexicana disputará los dieciseisavos de final el 30 de junio en el legendario Estadio Azteca. El rival saldrá de entre los mejores terceros lugares de los grupos C, E, F, H o I.

PUBLICIDAD

Al día de hoy, las selecciones con mayor probabilidad de enfrentar a México son Escocia , Ecuador , Cabo Verde y Uruguay .

El equipo de Javier Aguirre llegará a la siguiente ronda con el respaldo de una muralla defensiva y su afición.

Escocia es la selección que se posiciona como rival momentáneo de México tras la victoria sobre República Checa. Reuters/Nathan Ray Seebeck

La expectativa crece para el Tri, que mantiene la portería en ceros y afrontará el siguiente reto con un registro que ya lo coloca en la historia del futbol mundial.