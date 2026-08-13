Especialistas señalan que México necesita transformar al Estado para cumplir el Plan México

UCL advierte que México necesita fortalecer al Estado para convertir el Plan México en resultados concretos.

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México tiene una estrategia definida para impulsar el crecimiento económico, pero necesita transformar la manera en que funciona el Estado para convertir el Plan México en resultados concretos y generar una prosperidad compartida.

Esa es una de las principales conclusiones del informe Transformación del Estado para el Plan México: un enfoque orientado por misiones para lograr la prosperidad compartida, elaborado por Mariana Mazzucato y Lara Merling, investigadoras del Instituto para la Innovación y el Propósito Público (IIPP) de University College London (UCL).

El documento, presentado este 12 de agosto de 2026, señala que el país ya dispone de instrumentos importantes para ejecutar su estrategia nacional, entre ellos mecanismos de planeación, una agenda de inversión, bancos de desarrollo y nuevas herramientas de contratación pública y regulación.

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El informe destaca que México tiene instituciones e instrumentos necesarios para ejecutar su estrategia económica.

Sin embargo, el problema está en la falta de coordinación para utilizar estos elementos como parte de una misma estrategia.

México necesita una nueva arquitectura de ejecución

De acuerdo con el análisis, las dependencias federales, bancos, organismos reguladores, empresas públicas y gobiernos estatales participan en objetivos relacionados con el Plan México, pero sus presupuestos y atribuciones continúan operando de manera separada.

Esta fragmentación provoca que los proyectos puedan recibir recursos individualmente, aunque sin integrarse en una cartera de inversiones vinculada con objetivos nacionales de largo plazo.

Mazzucato explicó que México ya trazó una dirección, pero requiere desarrollar las capacidades, mecanismos de coordinación e instrumentos económicos necesarios para convertir esa visión en una ruta sostenida de crecimiento.

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México requiere una nueva arquitectura estatal para coordinar instituciones, recursos e inversiones.

Entre las principales recomendaciones del informe destacan:

Proteger la inversión pública productiva mediante una revisión de las reglas fiscales.

Convertir objetivos como seguridad hídrica , energía limpia , salud y soberanía alimentaria en misiones nacionales.

Coordinar a los bancos de desarrollo para otorgar financiamiento de mayor plazo.

Utilizar las compras gubernamentales para impulsar a pequeñas empresas y proveedores nacionales.

Condicionar apoyos , contratos y concesiones públicas a compromisos de inversión , empleo digno y reinversión .

Fortalecer las capacidades del gobierno para evaluar, experimentar y modificar políticas.

Incluir a comunidades, productores y gobiernos locales en el diseño y evaluación de los proyectos.

Plan México busca impulsar industria e inversión

El Plan México, presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum en enero de 2025, plantea una estrategia para fortalecer la producción nacional, atraer inversiones y ampliar las cadenas de suministro mexicanas.

El Plan México busca fortalecer la industria nacional, atraer inversiones y generar empleos formales.

Entre sus objetivos se encuentra atraer hasta 277,000 millones de dólares en inversiones, generar alrededor de 1.5 millones de empleos formales y aumentar la participación de empresas mexicanas en las compras gubernamentales.

La estrategia también contempla aprovechar el nearshoring, impulsar la sustitución de importaciones y desarrollar polos regionales de bienestar, con proyectos vinculados con sectores como automotriz, farmacéutico, textil y electromovilidad.

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Mazzucato pide cambiar la relación entre Estado y empresas

En una conversación sobre el informe, Mazzucato sostuvo que México debe alejarse de alianzas público-privadas basadas en relaciones clientelistas y avanzar hacia esquemas de reciprocidad.

Su propuesta consiste en que los recursos públicos destinados a empresas —mediante créditos, subsidios, contratos o concesiones— estén vinculados con obligaciones que generen beneficios económicos para el país.

La especialista propone dejar atrás relaciones clientelistas y establecer compromisos claros entre gobierno y empresas. (Presidencia)

La especialista también planteó aprovechar recursos estratégicos, como el litio, no únicamente para exportarlos, sino para desarrollar industrias nacionales alrededor de ellos.

Además, consideró indispensable elevar la inversión en investigación e innovación, pues señaló que el gasto mexicano en investigación y desarrollo cayó de cerca de 0.4% del PIB a 0.25% en 2024.

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Finalmente, el informe propone probar un modelo de ejecución mediante un “sandbox de misiones” en la cuenca del Tula, cuya restauración para 2030 forma parte de los compromisos presidenciales.

El objetivo sería utilizar este espacio como laboratorio para coordinar gobierno, empresas, comunidades y autoridades locales, evaluar resultados y posteriormente replicar las estrategias que funcionen en otras regiones del país.