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Arturo Ávila asegura que agresión de Carlos Mancilla fue por llamar “traidor a la patria” a Alito Moreno

La pelea entre legisladores se dio frente a medios de comunicación en el patio del Senado de la República

La confrontación ocurre cuando el priista Carlos Eduardo Mancilla exige explicaciones por dichos atribuidos a Alejandro Murat y Ariadna Montiel, en medio de acusaciones cruzadas no verificadas y sin postura oficial por escrito
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A través de sus redes sociales, el diputado de Morena, Arturo Ávila, compartió una publicación donde aseguró que llamarle “traidor a la patria” al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, le valió la agresión física y verbal del legislador Carlos Gutiérrez Mancilla.

Comentó que las disputas políticas deben ser enfrentadas solo con argumentos, no con violencia, en la publicación agregó videos que muestran su participación en el Pleno del Senado de la República, así como el momento exacto en el que fue agredido y finalmente, la conferencia de prensa en la que fijó postura por lo sucedido:

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“Hoy, después de que di a conocer desde la Tribuna de la Comisión Permanente una encuesta en la que Alejandro Moreno aparece como el principal traidor a la patria, fui agredido a las afueras de Pleno por Carlos Mancilla, porro del dirigente nacional del PRI. Las diferencias políticas se enfrentan con argumentos, no con violencia”.

El mensaje del diputado morenista fue respondido por el legislador del PRI, quien lo calificó de “cobarde” y volvió a llamarlo “cero votos”.

Arturo Ávila asegura que agresión de Carlos Mancilla fue por llamar “traidor a la patria” a Alito Moreno. (Fotos: redes sociales)
Arturo Ávila asegura que agresión de Carlos Mancilla fue por llamar “traidor a la patria” a Alito Moreno. (Fotos: redes sociales)

El discurso de Ávila que molestó a la oposición

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Arturo Ávila tomó la tribuna para hablar acerca de los resultados de una encuesta que califica quienes son “los personajes más traidores de la historia”, donde según el morenista, tanto Moreno Cárdenas como la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, así como la senadora Lilly Téllez, ambas pertenecientes al partido Acción Nacional (PAN), forman parte de los primeros lugares de dicho estudio.

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“No es menor ver al dirigente del PRI, ese que habla de dictadura pero se eternizó en el PRI, cambió los estatutos, ese que le dice a los periodistas ‘que hay que matarlos de hambre’, pero habla de ley censura. Felicitó al pueblo de México porque han calificado muy bien a quien es el mayor traidor a la patria, ese es Alito Moreno”, comentó el vocero de Morena en la Cámara de Diputados.

Una pelea frente a medios de comunicación

El momento protagonizado por Ávila y Mancilla se dio en el patio del Senado de la República, frente a medios de comunicación, cuando el diputado del PRI increpó al morenista, quien también le contestó la agresión.

Durante el altercado, Arturo Ávila le dice al priista “No me toques”, al mismo tiempo que interviene su equipo de trabajo, sin embargo, el legislador del tricolor sigue avanzando hacia él, por lo que se generaron algunos empujones y jaloneos.

El legislador dice que un estudio asignado a la encuestadora “Kratos” ubica también a Victoriano Huerta, Juan Nepomuceno Almonte, Miguel Miramón y Leonardo Márquez en los primeros lugares, sin detallar metodología

El disgusto del PRI en contra de Morena

La denuncia de Alejandro Moreno en el Departamento de Estado de Estados Unidos causó enojo entre la dirigencia y la militancia de Morena, ya que se fue contra los consejeros Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Denisse Gómez, por haber ordenado la eliminación de publicaciones donde llama “narcopartido” al guinda.

Ante la situación descrita, los morenistas cerraron filas y en efecto cadena, comenzaron a realizar publicaciones minimizando al priista y llamándolo traidor, incluso, uno de los que se sumaron al linchamiento público fue el expriista, Alejandro Murat.

En el mensaje del exgobernador de Oaxaca destacó la falta de calidad moral de Moreno Cárdenas, de quien aseguró hace tiempo que su carrera política dejó de avanzar:

“Cuando un político necesita que desde otro país le den la razón porque en el suyo ya no convence, el problema no es la democracia: es su liderazgo. Una cosa es tener micrófono. Otra, muy distinta, autoridad moral. Políticamente sigues caminando, pero hace tiempo dejaste de avanzar”.

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