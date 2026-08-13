México
Agregar Infobae enGoogle

Suprema Corte reitera que la UIF puede bloquear cuentas en investigaciones nacionales

El Máximo Tribunal sostiene que la inmovilización de recursos procede si hay indicios razonables de lavado de dinero

El Tribunal Pleno modificó el alcance de las suspensiones en amparo al considerar que el bloqueo de cuentas sí puede involucrar interés social y orden público. (Crédito: SCJN)
El Tribunal Pleno modificó el alcance de las suspensiones en amparo al considerar que el bloqueo de cuentas sí puede involucrar interés social y orden público. (Crédito: SCJN)
Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró este 12 de agosto que la UIF puede bloquear cuentas bancarias en investigaciones de origen nacional cuando existan indicios razonables y suficientes de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, un criterio que además modifica el alcance de suspensiones en amparo al considerar que esas medidas sí pueden involucrar el interés social y el orden público.

De acuerdo con el comunicado de la SCJN, el caso surgió a partir de un amparo promovido por una persona contra la orden de la UIF de bloquear diversas cuentas bancarias a su nombre.

PUBLICIDAD

En dicho expediente, un juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva al considerar que la medida contra las cuentas bancarias no provenía del cumplimiento de una obligación internacional y que no afectaba el interés social ni el orden público.

La autoridad impugnó esa determinación mediante un recurso de revisión incidental. La SCJN atrajo el asunto y, al resolverlo, fijó de nuevo el alcance constitucional de esa facultad administrativa.

Esa decisión se tomó al resolver la Revisión en Incidente de Suspensión 1/2026, discutida por el Máximo Tribunal en sesión de este miércoles. El criterio cobra mayor peso por la reforma del 16 de octubre de 2025 a la Ley de Amparo, que ordena negar la suspensión cuando esta pueda facilitar la realización o continuación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas que afecten al sistema financiero.

PUBLICIDAD

Bloqueo se mantiene como medida cautelar y no como sanción penal

Bancos mexicanos lavado de dinero cárteles EEUU
El Pleno precisó que el bloqueo de cuentas bancarias es una medida cautelar administrativa y no una sanción penal. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La SCJN precisó que el bloqueo de cuentas bancarias es una medida cautelar de naturaleza administrativa. Su objetivo, según la Corte, es impedir de forma preventiva que recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas sigan circulando dentro del sistema financiero.

Esa definición tiene un efecto directo en el análisis constitucional del caso. La SCJN subrayó que no se trata de una sanción definitiva ni de una medida de carácter penal, por lo que su revisión jurídica no parte de los mismos parámetros que una condena o una pena.

La resolución también estableció que este tipo de bloqueos no requiere una audiencia previa. El control de constitucionalidad, según el tribunal, debe hacerse después de ejecutada la medida y a partir de tres elementos: si la autoridad fundó y motivó debidamente su decisión, si contó con indicios razonables y suficientes para ordenarla y si la persona afectada tiene mecanismos efectivos para impugnarla.

Ese punto responde al centro del debate en este expediente: la validez de una restricción inmediata sobre recursos financieros sin escuchar antes al titular de las cuentas. Para la SCJN, la medida se sostiene siempre que exista una revisión posterior efectiva y que la autoridad justifique de manera suficiente el bloqueo.

Suprema Corte avala que los recursos no reclamados en Afores pasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar

Dinero billetes monedas efectivo peso mexicano pesos
El Pleno determinó que el traspaso aplica a subcuentas de retiro, cesantía y vejez cuando no se piden a los 70 años en el IMSS o 75 en el ISSSTE, sin extinguir derechos. Credito: cuartoscuro

La SCJN validó este 12 de agosto que recursos no reclamados de las Afores pasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar, al resolver que la transferencia aplica a subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez cuando sus titulares no los solicitan al cumplir 70 años en el IMSS y 75 en el ISSSTE, sin que eso implique la pérdida de la propiedad sobre el dinero.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

SCJNUifÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 12 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 12 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Rafa Márquez adelanta detalles para su primera convocatoria en Selección Mexicana

El técnico estuvo como auxiliar en la era de Javier Aguirre, por lo que buscará su propio estilo de competencia

Rafa Márquez adelanta detalles para su primera convocatoria en Selección Mexicana

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando

Guadalupe “N” permanecerá 3 meses en prisión durante el desarrollo complementario de la acusación en su contra

Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando

Este es el supermercado en Azcapotzalco que se volvió el preferido por rateros

En repetidas ocasiones esta sucursal ha tenido intentos de asaltos, por lo que el caso de inseguridad en el lugar ya es habitual

Este es el supermercado en Azcapotzalco que se volvió el preferido por rateros
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando

Vinculan a proceso a “El Tío”, señalado como operador de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán

Jurado de EEUU declara a dos hombres culpables de conspirar con el Cártel de Sinaloa para robar fentanilo en Florida

Cateos, detenciones y aseguramientos en ocho estados: FGR golpea redes de huachicol, tráfico de armas y narcotráfico transnacional

ENTRETENIMIENTO

Adrián Marcelo suena para La Granja VIP: las pistas del nuevo integrante del reality de TV Azteca

Adrián Marcelo suena para La Granja VIP: las pistas del nuevo integrante del reality de TV Azteca

¡Otra vez! Cynthia Klitbo advierte que habrá más “broncas” y denuncia bullying en La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón encara a Flor Vigna antes de la Prueba Semanal y desata la polémica

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa quiere formar alianza con los fuertes

Fans de Fede Vigevani esperan el lanzamiento de sus dulces en México, ¿Cuándo saldrán a la venta?

DEPORTES

Clubes de la Liga de Expansión apelan ante el TAS para el regreso del ascenso y descenso

Clubes de la Liga de Expansión apelan ante el TAS para el regreso del ascenso y descenso

Rafa Márquez adelanta detalles para su primera convocatoria en Selección Mexicana

Esta podría ser la sanción para Nahuel Guzmán luego de ser expulsado por empujar al árbitro

Inter Miami vs León, ¿cómo va el partido con el regreso de Messi?

Fernanda Pons rompe el silencio tras la humillante derrota de 10-0 ante América