Carolina Viggiano acusa a Morena de refugiar a expriistas y cuestiona uso electoral de programas sociales

Viggiano lleva al Senado la disputa por los expriistas que ahora militan en la 4T. (Foto: Twitter/caroviggiano)

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La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, lanzó una fuerte crítica contra Morena desde la tribuna del Senado, donde acusó al partido en el poder de recibir a expriistas que antes fueron cuestionados por el tricolor y de utilizar los programas sociales con fines políticos.

Carolina Viggiano arremete contra expriistas en Morena

Durante su intervención, Viggiano ironizó sobre la salida de militantes y exgobernadores priistas hacia Morena y sus partidos aliados. “Estamos sumamente agradecidos porque nos limpiaron la casa”, expresó, al señalar que algunos personajes que, según dijo, pudieron haber enfrentado procesos judiciales durante gobiernos priistas, posteriormente fueron incorporados a la administración federal o recibieron cargos diplomáticos.

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La legisladora también cuestionó la situación de políticos como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, a quienes mencionó como ejemplos de figuras sobre las que, afirmó, Morena debería ofrecer explicaciones.

Viggiano sostuvo que el oficialismo recurre constantemente a cuestionamientos sobre el pasado para evitar discutir asuntos de la administración actual. Por ello, aseguró que su intención era centrar el debate en las decisiones presentes del gobierno.

Los expriistas que terminaron cerca de la 4T

La crítica de la senadora ocurre en un contexto de incorporación de antiguos militantes del PRI a Morena y a partidos aliados de la llamada Cuarta Transformación.

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Entre los casos que han generado controversia se encuentran Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca y actualmente senador; Cynthia López Castro, quien dejó el PRI para incorporarse a Morena; así como Jorge Carlos Ramírez Marín y Eruviel Ávila, quienes optaron por el Partido Verde.

También destacan exgobernadores priistas que recibieron cargos diplomáticos durante gobiernos emanados de Morena:

Quirino Ordaz fue nombrado embajador de México en España.

Omar Fayad asumió la representación diplomática en Noruega.

Claudia Pavlovich fue designada cónsul en Barcelona.

Carlos Miguel Aysa González llegó a la Embajada en República Dominicana.

Carlos Iriarte Mercado y Marco Antonio Mena fueron ratificados como cónsules en Boston y San Francisco, respectivamente.

Viggiano presentó estas incorporaciones como parte de una estrategia política que, desde su perspectiva, permitió al oficialismo sumar a antiguos adversarios.

Viggiano cuestiona a Ariadna Montiel

La senadora priista también dirigió sus señalamientos contra Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, al retomar acusaciones previamente formuladas por la exdiputada Inés Parra sobre un supuesto desvío de seis mil millones de pesos relacionados con programas sociales.

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Viggiano afirmó que esas denuncias no han sido aclaradas y agregó cuestionamientos sobre recursos destinados a políticas para personas con discapacidad. Sus señalamientos fueron planteados como acusaciones políticas, sin que en su intervención presentara una resolución que acreditara responsabilidades.

Además, criticó que una funcionaria con influencia sobre el padrón de beneficiarios y la estructura de los programas sociales tenga cercanía con tareas electorales.

Beca Rita Cetina desata disputa política

Uno de los principales puntos de su intervención fue el uso del lenguaje oficial para presentar los apoyos sociales. Viggiano recordó que Mario Delgado, secretario de Educación Pública, ha dicho a beneficiarios de la Beca Rita Cetina que el apoyo económico “lo manda” la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La declaración provocó una denuncia de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE), partido que consideró que esa expresión puede generar la percepción de que los recursos pertenecen personalmente a la presidenta, pese a que forman parte del presupuesto público.

PRI y Morena chocan por los programas sociales

Viggiano contrastó esta práctica con la estrategia que, aseguró, seguían administraciones anteriores para presentar los programas como recursos del Estado y evitar su utilización partidista.

El debate se centra ahora en los límites entre comunicación gubernamental, promoción personalizada y uso político de los apoyos públicos.

Mientras la oposición exige investigaciones y mayor vigilancia, Morena sostiene que las becas forman parte de sus políticas sociales.