Mateo Chávez cumple el sueño que su padre nunca pudo cumplir tras debutar en el Mundial 2026

(REUTERS/Pedro Nunes)

Mateo Chávez vivió una noche inolvidable en el Estadio Ciudad de México. El lateral mexicano marcó en la victoria de México sobre República Checa durante su debut en una Copa del Mundo, una anotación que no solo significó su primera celebración mundialista, sino también un capítulo especial para una familia ligada al futbol mexicano desde hace décadas.

A sus 22 años, el jugador aprovechó la oportunidad de arrancar como titular y respondió con el primer gol del encuentro, consolidando una actuación que quedará marcada en su carrera y que, además, tiene un profundo significado para su padre, Paulo César “Tilón” Chávez, quien estuvo cerca de disputar el Mundial de Francia 1998, pero fue descartado de la convocatoria final.

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Un debut mundialista que quedará para siempre en la memoria de Mateo Chávez

(AP Foto/Eduardo Verdugo)

México enfrentó a República Checa con algunas modificaciones en su alineación y Javier Aguirre apostó por Mateo Chávez desde el inicio. El defensor respondió rápidamente al marcar el primer tanto del partido, una jugada que reflejó algunas de las características que lo llevaron al futbol de los Países Bajos: velocidad, movilidad y determinación en ataque.

La actuación del lateral confirmó la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él desde meses atrás. Chávez se ganó un lugar en la Selección Mexicana tras competir por la titularidad con Jesús Gallardo y consolidarse como una alternativa constante para Aguirre.

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Antes de la Copa del Mundo, el futbolista había manifestado a ESPN su intención de construir su propio camino dentro del equipo nacional.

“Respeto mucho a Jesús Gallardo y su trayectoria, pero vengo a la Copa del Mundo a ganarme un lugar, quiero hacer mi propia historia”, declaró cuando se incorporó a la concentración del Tri.

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Su presencia en el Mundial no estuvo exenta de incertidumbre. En la recta final de la temporada con el AZ Alkmaar sufrió una lesión en el hombro que redujo su actividad, aunque finalmente logró recuperarse y entrar en la lista definitiva de 26 jugadores.

El gol que también representa una reivindicación para Paulo César “Tilón” Chávez

La anotación de Mateo tuvo una carga emocional especial para su familia. Cuando fue anunciado entre los convocados para el Mundial 2026, su padre recordó públicamente el dolor que significó quedar fuera de la lista final de México para Francia 1998.

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“Llenos de orgullo, para mi hijo una gran emoción, yo quedé fuera de un Mundial y es el dolor más grande que tuve en mi carrera”, expresó Paulo César Chávez durante una entrevista con ESPN.

Veintiocho años después de aquella experiencia, Mateo logró disputar una Copa del Mundo y hacerlo con una actuación destacada. Su gol ante República Checa se convirtió en un momento simbólico para la familia Chávez, uniendo dos generaciones marcadas por el sueño de representar a México en la máxima competición del futbol internacional.

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Javier Aguirre respaldó su convocatoria debido al rendimiento mostrado durante el último año y a la intensidad que ha caracterizado su juego. Esa confianza encontró respuesta en el escenario más importante posible, con una actuación que permitió al joven defensor comenzar su historia mundialista de la mejor manera.