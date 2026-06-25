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Quién será el rival  de Sudáfrica en los dieciseisavos de final luego de clasificar por primera vez en su historia

El gol de Thapelo Maseko al minuto 67 selló el pase histórico de Sudáfrica a los dieciseisavos de final

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La Selección de Sudáfrica clasificó por primera vez en su historia a la fase de eliminatoria de un Mundial (EFE)
La Selección de Sudáfrica clasificó por primera vez en su historia a la fase de eliminatoria de un Mundial (EFE)

La Selección Sudáfrica logró su clasificación a la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur el pasado miércoles 24 de junio en el Estadio Monterrey.

Con este resultado, el equipo de los Bafana Bafana enfrentará a Canadá el domingo 28 de junio en Los Ángeles, encuentro de dieciseisavos que marca un antes y un después para el futbol sudafricano.

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El empate entre Sudáfrica y República Checa beneficia a la Selección Mexicana para su clasificación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)
El empate entre Sudáfrica y República Checa beneficia a la Selección Mexicana para su clasificación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)

Por su parte, la Federación Internacional de Futbol Asociación reportó más de 2 millones de menciones sobre el triunfo sudafricano en redes sociales tras el silbatazo final. El partido ante Corea del Sur tuvo una asistencia de más de 45,000 personas en el estadio, cifra confirmada por los organizadores del torneo. El presidente de la Asociación Sudafricana de Futbol atribuyó el avance a un proceso iniciado hace seis años: “La inversión en fuerzas básicas y la continuidad del cuerpo técnico rinden frutos en el escenario más exigente”, declaró a medios locales.

Hinchas de la Selección de Sudáfrica en la previa del partido ante Corea del Sur - crédito @bafanabafanaofficial/Instagram
Hinchas de la Selección de Sudáfrica en la previa del partido ante Corea del Sur - crédito @bafanabafanaofficial/Instagram

Sudáfrica supera por primera vez la fase de grupos en un Mundial

El gol de Thapelo Maseko al minuto 67 selló el pase histórico de Sudáfrica a los dieciseisavos de final. El delantero, nombrado mejor jugador del partido, capitalizó una jugada individual para vencer al portero surcoreano y asegurar el triunfo. El equipo dirigido por Hugo Broos sostuvo la ventaja con un planteamiento defensivo durante el segundo tiempo. El portero Ronwen Williams intervino en dos ocasiones clave para evitar el empate, mientras la posesión sudafricana superó el 55% en la segunda mitad.

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La Selección de Sudáfrica presumió la foto oficial del Mundial 2026 previo a su partido contra Corea del Sur correspondiente a la jornada 3 de la Fase de Grupos (X@BafanaBafana)
La Selección de Sudáfrica presumió la foto oficial del Mundial 2026 previo a su partido contra Corea del Sur correspondiente a la jornada 3 de la Fase de Grupos (X@BafanaBafana)

Sudáfrica había participado previamente en tres ediciones del Mundial, pero nunca había superado la fase de grupos. La clasificación a la ronda de eliminación directa representa, según la dirigencia del futbol sudafricano, “un cambio de era” para la selección y un incentivo para el desarrollo del futbol en el país, donde la disciplina suma el mayor número de practicantes juveniles.

Un triunfo seguido en toda África

El avance de Sudáfrica tiene repercusión en la región, donde otros seleccionados africanos siguen en competencia. Los aficionados celebraron en Monterrey y en varias ciudades de Sudáfrica, mientras la dirigencia del futbol nacional anticipa que el resultado impulse la inversión en infraestructura y la identificación de nuevos talentos en el país.

La Selección de Sudáfrica clasificó por primera vez en su historia a la fase de eliminatoria de un Mundial (EFE)
La Selección de Sudáfrica clasificó por primera vez en su historia a la fase de eliminatoria de un Mundial (EFE)

La noche en Monterrey registró una asistencia superior a 45,000 personas, quienes presenciaron el gol decisivo de Thapelo Maseko al minuto 67 en su cobertura del partido. Tras el silbatazo final, jugadores y cuerpo técnico dedicaron la victoria a la afición y a quienes impulsaron el desarrollo del futbol sudafricano en los últimos años.

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