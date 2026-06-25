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Alexis Ayala rompe el silencio y lanza contundente mensaje tras su divorcio de Cinthia Aparicio: “¿Por qué me voy a arrepentir?”

El actor habló sobre el final de su matrimonio y defendió sus decisiones profesionales

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Alexis Ayala
Alexis Ayala habla de su separación de Cinthia Aparicio y afirma que no carga con culpas ni arrepentimientos. (Captura de pantalla YouTube)

Alexis Ayala decidió hablar abiertamente sobre el proceso que vive tras su separación de Cinthia Aparicio y dejó claro que, pese al cierre de esta etapa, no carga con culpas ni arrepentimientos. El actor aseguró que cada experiencia, tanto en el plano sentimental como en el profesional, le ha dejado enseñanzas valiosas que hoy agradece profundamente.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el intérprete reflexionó sobre las expectativas que suelen rodear la vida en pareja y la paternidad. “Yo creo que está romantizado ser papá en la vida. Es muy difícil. Yo creo que está romantizado dormir con la misma persona en la misma cama todos los días”, expresó, dejando ver una postura sincera sobre las dinámicas de convivencia.

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Lejos de mostrar amargura, Ayala enfatizó: “Tengo todo el agradecimiento del mundo, de todo lo que viví, porque además, si algo tuve fue aprendizaje y eso está increíblemente bien”. Asimismo, sostuvo que mantiene intactas sus ganas de seguir construyendo proyectos personales y profesionales, asegurando que no piensa dejar de “volar”.

“A nosotros nos cambió la rutina de no estar juntos”

(Instagram: @cinthiaparicio)
(Instagram: @cinthiaparicio)

El actor explicó que el cambio más importante en su relación ocurrió cuando ambos dejaron de compartir el día a día. “A nosotros no nos cambió la rutina de estar juntos. A nosotros nos cambió la rutina de no estar juntos. Ahí se replanteó la pareja”, comentó.

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Ayala recordó que permaneció dos meses y medio en La Casa de los Famosos, mientras Cinthia Aparicio se encontraba en San Luis, situación que modificó la dinámica entre ambos. “Yo estuve en la casa de los famosos dos meses y medio, ella estaba en San Luis y crecen las alas. Y a mí también me crecieron las alas”, señaló.

Incluso dejó abierta la posibilidad de volver a enamorarse. “¿Pero por qué no me voy a querer enamorar? Y yo deseo también que se enamore y que sea feliz y que viva feliz”, afirmó. El actor añadió que atraviesa una etapa de plenitud personal: “Yo tengo ganas de seguir vivo. Acuérdense que estoy en mi segunda vuelta y ya voy a cumplir nueve años”, dijo al referirse al periodo que considera una nueva oportunidad para celebrar la vida.

Cinthia Aparicio habló de proyectos distintos y decisiones compartidas

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se comprometieron
Cinthia Aparicio afirma que la separación llega tras más de dos años de matrimonio por proyectos de vida distintos, en especial sobre formar una familia. (Foto: Instagram/@alexisayala)

Las declaraciones de Ayala llegan después de que Cinthia Aparicio hablara por primera vez sobre la ruptura. La actriz explicó que, tras más de dos años de matrimonio, ambos descubrieron que sus planes de vida dejaron de coincidir, especialmente en torno a su deseo de formar una familia, aspecto que considera una prioridad personal.

De acuerdo con sus palabras, la separación fue resultado de conversaciones honestas en las que reconocieron que sus objetivos ya no avanzaban en la misma dirección. También manifestó que respeta la decisión de Alexis Ayala de hacer pública la noticia, aunque aseguró que no fue una determinación tomada en conjunto.

Por su parte, el actor descartó cualquier sentimiento de arrepentimiento por haber aceptado proyectos laborales durante su matrimonio. “¿Por qué me voy a arrepentir de aceptar un proyecto cuando de esto como, de esto vivo y de esto llevo dinero a mi casa?”, respondió tajante, reiterando que cada paso dado forma parte del aprendizaje que hoy elige valorar.

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