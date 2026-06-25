“Jugamos nuestro peor partido”: DT de Corea del Sur se hunde tras derrota ante Sudáfrica

(Foto AP/Dolores Ochoa)

La Selección de Corea del Sur complicó sus aspiraciones de avanzar a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer ante Sudáfrica en la última jornada de la fase de grupos.

Aunque el combinado asiático aún mantiene posibilidades matemáticas de clasificar como uno de los mejores terceros lugares, su panorama depende de otros resultados.

Tras el encuentro disputado en Monterrey, el seleccionador Hong Myung-bo reconoció que su equipo tuvo la actuación más discreta del torneo y asumió la responsabilidad por las decisiones tácticas que derivaron en la derrota.

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Hong Myung-bo admite errores en el planteamiento del partido

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico surcoreano señaló que el desempeño de su equipo estuvo lejos de lo esperado y evitó atribuir el resultado a factores externos.

“El rendimiento no fue bueno. Hoy jugamos nuestro peor partido, eso es verdad”, declaró el estratega.

Hong Myung-bo explicó que una de las principales decisiones fue reservar de inicio a varias de sus figuras, entre ellas Son Heung-min, con la intención de utilizarlo cuando el desgaste físico del rival fuera mayor. Sin embargo, reconoció que la estrategia no produjo el resultado esperado.

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“Si hubiéramos sabido el resultado de antemano, la estrategia hubiera sido distinta. El resultado es responsabilidad del seleccionador, esto es mi responsabilidad. Tomé decisiones incorrectas y eso es el motivo del mal resultado”, afirmó.

Sobre la suplencia de Son, agregó que el plan era aprovechar su capacidad ofensiva en la parte final del encuentro.

“Pensamos que cuando los rivales tienen mucha energía, Son sería mejor como revulsivo, mientras el contrincante estuviera más débil”, explicó.

El técnico descarta que las condiciones de Monterrey influyeran en la derrota

(REUTERS/Eloísa Sánchez)

Pese a las altas temperaturas registradas en Monterrey durante la Copa del Mundo, el timonel surcoreano descartó que las condiciones climáticas fueran determinantes en el resultado ante Sudáfrica.

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El entrenador recordó que su equipo conocía con anticipación la sede del encuentro y que la preparación contempló las exigencias que implicaba disputar el partido en la capital de Nuevo León.

“Sabíamos completamente que el tercer partido sería en Monterrey y nos preparamos para ello. Podría ser un factor, pero nos preparamos bien para esta copa”, comentó.

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El seleccionador añadió que, tras recibir el primer gol, el equipo no logró reaccionar de la manera esperada, situación que terminó condicionando el desarrollo del encuentro y las posibilidades de obtener un resultado favorable.

Con la derrota, Corea del Sur deberá esperar la conclusión de la fase de grupos para conocer si los puntos obtenidos son suficientes para mantenerse con vida en el Mundial 2026.

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