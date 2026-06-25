Desmayos en las gradas, jugadores irreconocibles y 43 grados: la historia detrás del partido más controversial

Aquel duelo en Orlando, con el césped por encima de los 43 grados Celsius y más de 100 desmayos, anticipó protocolos y cambios de horarios, mientras el calentamiento global obliga a replantear la organización del torneo

Hace 32 años, el 24 de junio de 1994, el Estadio Citrus Bowl de Orlando, Florida, fue escenario de lo que se considera el partido más caluroso en la historia de los Mundiales: México contra Irlanda, con temperaturas sobre el campo que alcanzaron al menos los 43 grados Celsius.

De acuerdo con un reportaje publicado este jueves por The New York Times, jugadores exhaustos, aficionados desmayados y bolsitas de agua lanzadas desde las bancas caracterizaron aquel encuentro que México ganó 2-1, en condiciones que los propios protagonistas recuerdan con incredulidad tres décadas después.

PUBLICIDAD

“Fue una locura”: la memoria de los jugadores

John Aldridge, el delantero que anotó el único gol de Irlanda ese día, describió la escena al diario neoyorquino: la gente se desmayaba entre el público y el calor hacía prácticamente imposible mantener el ritmo de juego que caracterizaba al equipo irlandés.

Según el medio, el estilo de presión del equipo de Irlanda —que exigía a los jugadores perseguir constantemente a los rivales— resultó inviable bajo aquellas condiciones. “Era imposible”, reconoció Aldridge.

PUBLICIDAD

Por su parte, Claudio Suárez, defensa central del equipo mexicano en aquel torneo, señaló al NYT que los mexicanos estaban más habituados a competir bajo ese tipo de calor, lo que les dio cierta ventaja. El centrocampista irlandés Ray Houghton respondió con humor al diario: los mexicanos parecían estar dando un paseo dominical.

La pantalla de título del videojuego FIFA International Soccer, lanzado en 1993, que anticipó el fervor por la Copa Mundial de la FIFA 1994 en Estados Unidos. (El primer FIFA ingresó al Salón de la Fama de los Videojuegos)

Las gradas, otro frente de crisis

Las imágenes de las tribunas eran igualmente contundentes. Según reportó en su momento el Irish Independent, citado por el NYT, los aficionados irlandeses estaban “pálidos, agobiados y jadeando”, agolpándose en una “zona de lluvia” dentro del estadio donde se rociaba agua desde tuberías instaladas para dar alivio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reportaje del Times, más de 100 personas se desmayaron en las gradas ese día, según informes periodísticos de la época que citaban a autoridades locales. El partido había comenzado a las 12:30 p.m. deliberadamente, para evitar las tormentas vespertinas de Florida y permitir a los aficionados europeos seguirlo en horario conveniente, aunque a costa de las condiciones físicas de jugadores y asistentes.

La nota indica que el horario se fija para evitar tormentas vespertinas en Florida y facilitar el seguimiento en Europa, aunque eleva el riesgo por el calor para jugadores y público. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

2026: lecciones aprendidas tras 1994

El regreso del Mundial masculino a Norteamérica en 2026 ha traído consigo medidas que, según el NYT, son en parte consecuencia directa de aquel experimento de 1994. La FIFA introdujo este año pausas obligatorias de hidratación de tres minutos en cada tiempo. Varios estadios cuentan ahora con techos o cubiertas que generan sombra. Y en la zona de Miami no se programa ningún partido antes de las 6 p.m.

PUBLICIDAD

Miguel Herrera, exdirector técnico de la selección mexicana en Brasil 2014, explicó al diario que hoy los equipos monitorean los niveles de hidratación de los jugadores con días de anticipación y viajan antes a las sedes para aclimatarse.

El planeta, señala el NYT, se ha calentado aproximadamente 0.7 grados Celsius desde aquel torneo, lo que hace que las precauciones sean aún más relevantes en esta edición.

PUBLICIDAD