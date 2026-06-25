Katia Itzel García debuta hoy como árbitra en el Mundial 2026

La silbante capitalina encabeza el Túnez vs. Países Bajos en el Estadio de Kansas City ante una audiencia global estimada en 50 millones de personas, en una designación inédita para México en la historia del torneo

Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la UNAM. Empezó en la Tercera División cuando de 900 árbitros profesionales en México, apenas 30 eran mujeres. Entró al arbitraje profesional describiendo ese entorno como “hostil y fuerte”. Y hoy, en el Estadio de Kansas City ante una audiencia global de 50 millones de espectadores, Katia Itzel García Mendoza hizo sonar su silbato como árbitra central en el partido Túnez vs. Países Bajos — el primer partido varonil de Copa del Mundo que dirige una mexicana en toda la historia.

Con ese pitazo, la capitalina nacida el 1 de septiembre de 1992 se convirtió en la tercera mujer en dirigir un encuentro de la Copa del Mundo masculina, después de la francesa Stéphanie Frappart en Qatar 2022 y la estadounidense Tori Penso, quien dirigió el Chequia vs. Sudáfrica en esta misma edición del torneo.

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(FB/ Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNAM)

De las canchas de la UNAM al centro del mundo

Su camino en el arbitraje amateur comenzó en 2015 y un año después dio el salto al sector profesional. En 2019 obtuvo el gafete FIFA. Desde entonces, acumuló torneos internacionales: el Mundial Femenil 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024, la Copa Oro masculina —donde fue la primera mujer en arbitrar ese torneo— y su participación en el actual Mundial como cuarta árbitra en tres encuentros antes de recibir la designación central.

En 2024 hizo historia también en la Liga MX al convertirse en la primera mujer en dos décadas en dirigir un partido del máximo circuito varonil en México.

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Su formación académica no es accidental. En entrevista previa explicó la conexión entre sus carreras y su oficio: “La política hacia las decisiones y al poder, el derecho hacia las decisiones y a la justicia. Estas carreras tienen que ver con lo que hago, porque los árbitros son los que hacen que funcionen las cosas y se respeten las reglas”.

Sheinbaum y el reconocimiento desde Palacio Nacional

El logro trascendió el estadio. Durante su conferencia matutina del 22 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a la árbitra: “Muchas felicidades a Katia. Es un ejemplo para todas las niñas de México, niñas y niños y para todas las niñas y niños del mundo de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser”.

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Para el partido, García estuvo acompañada por la mexicana Sandra Ramírez como primera asistente, el español José Enrique Naranjo como segundo asistente y el paraguayo Juan Gabriel Benítez como cuarto árbitro.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - Pumas UNAM v Pachuca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 17, 2026 Match official Katia Itzel Garcia Mendoza during the match REUTERS/Henry Romero

“Las manos son las jugadas más complicadas”

En entrevista previa con estudiantes de la FCPyS de la UNAM, Katia Itzel reflexionó sobre los momentos más difíciles del arbitraje. “Las manos son las jugadas más complicadas que tiene un árbitro para juzgar dentro del terreno de juego, por muchos factores y uno de esos es la rapidez con la que se realizan”, señaló.

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Consultada sobre la famosa “Mano de Dios” de Maradona en 1986, fue directa: “En términos de justicia considero que no fue lo más justo, pero para eso está la tecnología ya ayudándonos, y creo que el arbitraje va evolucionando”.

Premio Nacional de Deportes y nominación mundial

En 2025, fue nominada al premio a la Mejor Árbitra del Mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), colocándola entre las 20 árbitras más destacadas del planeta. Previamente, en 2024, había recibido el Premio Nacional de Deportes en la categoría de juez-árbitro.

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Katia Itzel García no solo pitó un partido de Copa del Mundo. Redefinió lo que significa ser árbitro en México — y en el mundo.