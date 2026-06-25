Felicitación del embajador Ronald Johnson a Sheinbaum: “Es prueba de colaboración” con Estados Unidos

La mandataria usa un saludo en X del embajador Ronald Johnson para rechazar versiones de crisis bilateral y reconoce diferencias por aranceles y fallecimientos de connacionales en centros del ICE, sin frenar negociaciones. (Infobae-Itzallana)

Un mensaje de felicitación de cumpleaños se convirtió este miércoles en material político de primera línea. La presidenta Claudia Sheinbaum retomó la publicación del embajador estadounidense Ronald Johnson —quien le deseó feliz cumpleaños en X y destacó “su compromiso con el pueblo de México y el fortalecimiento de la cooperación entre nuestros países”— para contradecir la narrativa de que la relación bilateral atraviesa una crisis.

“Este mensaje del embajador contrasta totalmente con la narrativa que señala que hay una mala relación entre México y Estados Unidos”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

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La mandataria usa un saludo en X del embajador Ronald Johnson para rechazar versiones de crisis bilateral y reconoce diferencias por aranceles y fallecimientos de connacionales en centros del ICE, sin frenar negociaciones

Acuerdos y desacuerdos: la agenda bilateral sin filtros

La mandataria fue clara: la buena relación no significa ausencia de fricciones. Enumeró los puntos de tensión que su gobierno mantiene sobre la mesa con Washington:

Muertes de mexicanos en centros de detención del ICE , tema en el que México ha enviado notas diplomáticas y desplegado a sus cónsules para verificar condiciones y garantizar derechos humanos.

Los aranceles, respecto a los cuales Sheinbaum reiteró el desacuerdo mexicano, aunque subrayó que eso no detiene las negociaciones.

“No estamos de acuerdo en los aranceles, pero eso no quiere decir que se interrumpan las pláticas ni que no busquemos siempre el mejor acuerdo para ambos países”, puntualizó.

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Chiapas, moscas estériles y una visita que habla por sí sola

Como ejemplo concreto de cooperación, Sheinbaum anunció que el próximo sábado la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, visitará Chiapas para inaugurar una planta de moscas estériles destinada a combatir la plaga del gusano barrenador del ganado —una amenaza que afecta a ambos países.

El proyecto fue financiado con recursos de México y de Estados Unidos, y es coordinado de forma permanente entre las secretarías de Agricultura de ambas naciones. “Esta es una prueba de la gran colaboración que hay”, señaló la presidenta.

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@USAmbMex

Soberanía como condición, no como obstáculo

Sheinbaum cerró su intervención con un mensaje que define la postura de su gobierno: la búsqueda de buena relación con Washington es genuina, pero no está por encima de los principios constitucionales mexicanos.

“México no quiere conflicto con ningún país del mundo, y menos con nuestro socio comercial y país vecino. Pero también tenemos que defender siempre los principios que marca nuestra Constitución y que nos manda el pueblo de México”, concluyó.

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El embajador Johnson acompañará a Sheinbaum y a Rollins en el acto del sábado en Chiapas —una imagen que, en el actual clima político bilateral, tendrá tanto peso simbólico como el mensaje de cumpleaños que encendió la mañanera.