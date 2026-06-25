Sheinbaum enaltece goles de México contra República Checa: “Muy emocionante”

Claudia Sheinbaum enalteció los tres goles que hizo la Selección Mexicana en su partido contra República Checa (Reuters )

Claudia Sheinbaum enalteció los tres goles que hizo la Selección Mexicana en su partido contra República Checa y resaltó la emoción que tuvo el encuentro.

La presidenta de la República aprovechó los primeros minutos de su conferencia de prensa matutina de este jueves 25 de junio para felicitar a todo el equipo mexicano y reprodujo un video de las celebraciones de la afición en las diferentes partes del país.

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“¿Qué tal el partido? ¿Padrísimo no? Muy emocionante, muchas muchas felicidades a la Selección", afirmó.

Jugadores de México celebran este miércoles, al finalizar un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

El combinado azteca se impuso el día de ayer ante República Checa en el Estadio Ciudad de México en lo que fue el partido número 3 de la Fase de Grupos. Las anotaciones del equipo mexicano fueron realizadas por Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, quien anotó su segundo gol de la justa mundialista.

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Resultado histórico para México y posible rival en los dieciseisavos de final

El reciente triunfo de la Selección Mexicana no solo significó una alegría más para la afición, sino que también marcó un hito: por primera vez en la historia de los Mundiales, México sumó 9 puntos en la Fase de Grupos.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra México - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 24 de junio de 2026. El mexicano Mateo Chávez celebra tras el partido. REUTERS/Pedro Nunes

Con la suma total de puntos en la primera fase, el Tricolor aseguró su pase a la siguiente etapa del torneo. El mecanismo de la FIFA establece que el rival de México debe ser el tercer lugar de uno de los Grupos C, E, F, H o I. Esto descarta cualquier enfrentamiento con terceros lugares provenientes de otros sectores.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra México - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 24 de junio de 2026 El mexicano Julián Quiñones celebra el segundo gol de su equipo REUTERS/Pedro Nunes IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Actualmente, Escocia ocupa el tercer lugar del Grupo C, lo que la perfila como el rival más probable para la selección mexicana en la próxima ronda. Sin embargo, la definición del cuadro aún depende de los partidos pendientes.

La posibilidad de que México enfrente a otro equipo, como Ecuador del Grupo E, sigue abierta. El resultado del encuentro entre Japón y Suecia en el Grupo F será determinante, ya que el tercer puesto de ese grupo también podría convertirse en el adversario del conjunto azteca.

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¿Dónde jugará México los 16vos de final del Mundial 2026?

Aunque la FIFA emplea una matriz de combinaciones para definir los emparejamientos según los terceros lugares que avanzan, el rival de México todavía no ha sido confirmado. El encuentro de dieciseisavos está previsto para el martes 30 de junio, y el Tri actuará como local en el Estadio Azteca. A pesar de haber garantizado la primera posición de su grupo, la selección nacional debe esperar la resolución del resto de la fase de grupos para conocer a su próximo oponente.

Día y horario para el juego de 16vos de México:

Fecha: martes 30 de junio

Lugar: Estadio Ciudad de México

Horario: 19:00 horas (centro de México)